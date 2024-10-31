30+抗衰老必看　卵巢早衰會加速顯老　營養師分享4營養素護養子宮

女人子宮保養得好、看起來就不顯老！



有些人明明才30+，卵巢功能卻像50歲！甚至40歲就提早面臨停經！台灣營養師高敏敏提醒，卵巢早衰跟人會變老是同樣道理，沒辦法阻止跟逆轉！那麼，女人該怎麼保養卵巢和子宮呢？台灣營養師高敏敏分享了4種營養素，從食補開始最健康！

30歲+預防卵巢早衰必吃4大食物營養素，從日常生活起抗衰老，逆轉年齡！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

保養子宮卵巢 4大關鍵食物營養素（pexels@Nadezhda Moryak；01製圖）

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1. 大豆異黃酮

豆類食品不只富含優質蛋白質，也含有豐富的大豆異黃酮，大豆異黃酮類似天然女性荷爾蒙，能幫助調節生理機能，也能緩解更年期症狀，營養師高敏敏建議可以從喝豆漿、吃毛豆攝取豆製品裡豐富大豆異黃酮，對抗氧化、延緩老化都很加分！

2. 肌醇與葉酸

也就是維他命D8、B9，肌醇與葉酸屬於水溶性維他命，可以改善不規則的排卵 、增加卵子成熟數，許多備孕媽咪都會特別補充肌醇與葉酸！因為是水溶性的營養，所以建議天天都要吃綠色蔬菜、全穀雜糧類的食物，例如燕麥就是很不錯的選擇！

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3. 輔酶Q10

台灣營養師高敏敏表示，輔酶Q10也可以提高卵子品質、維持女性功能的健康，屬於一種能幫助抗氧化、調養卵巢的營養素，平常可以藉由攝取橄欖油和堅果來補充。

4. 維他命D3

曾有研究發現，缺乏維他命D3的人，患有子宮肌瘤的機率偏高，女性若能補充足夠的維他命D3，卵子品質、懷孕機率較佳，營養師高敏敏建議可從吞拿魚、香菇、牛奶……這類食材中吸收，也可以在天氣好的時候去曬太陽，來增強維他命D3的吸收！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】