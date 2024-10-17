嚟M可以唔換內褲嗎？網友大戰每日換VS月經結束再換　醫生來解答

生理期要不要換內褲？



這個話題近日在Dcard引發討論，一位台灣網友分享週末與好友出遊，發現好友洗澡後沒換內褲，驚訝地詢問原因，沒想到對方表示，因為內褲沒沾到經血、也無異味，只需換衛生棉，這讓原Po忍不住發問「妳們會像我朋友這樣嗎」，沒想到文章曝光後，引發兩派說法。

嚟Ｍ不換內褲真的可以嗎？快來看網友兩派看法大戰（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網友熱議月經不換內褲可以嗎（pexels@Karolina Kaboompics；01製圖）

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相當多網友認同原Po朋友的想法，

「反正都沒流汗也沒有髒，只要生理期一結束才會換新內褲」

「夏天我一定會換+決定要不要換之前會先聞聞看有沒有任何異味」

「衣服都能穿兩天了，乾淨的生理褲也可以」



另一派則認為因為衛生問題及個人習慣，一定會每天更換，

「就算沒有沾到但還是灰塵、汗液跟皮屑，而且月經的細菌又不是只會沾到衛生棉」

「多多少少還是會有月經來時的味道吧！我的天」

「經期來勤換內褲比較不會有感染的風險吧」



不過也有一些網友表示，會尊重對方的個人習慣。

對此，TFC臺北婦產科生殖中心黃馨慧主任醫生建議，即使使用衛生棉，內褲仍應每天更換，因為內褲緊貼肌膚，可能會沾上汗液或分泌物，加上潮濕悶熱的環境，可能導致細菌滋生，增加會陰部感染風險。

經血量多少算正常？醫生曝「這狀況」該檢查

（《網路溫度計DailyView》提供）

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近9個月（2024/01/01~2024/09/04）「生理期」的網路討論，焦點為外漏、抑菌、感染、分泌，也有不少網友討論止血、亂經、異常等熱門關鍵字。

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透過觀察生理期的血量變化，我們可以了解身體的健康狀況，無論是過多或過少的經血，都可能反映出潛在的健康問題！究竟多少血量才算正常？我們該如何判斷？

台灣秀傳紀念醫院婦產部優生保健科主任潘以如提供簡單的判別方法，正常量約為30至80cc，大概2至3小時需換一次衛生棉；80cc以上為過量，約為每1至2小時衛生棉就吸滿的狀況。

潘以如主任指出，血量過多的原因可能是荷爾蒙失調、子宮肌腺瘤、惡性腫瘤、藥物等引起，遇到這種狀況需多加留意，經血過多可能會有貧血的危險性，特別是更年期前後的女性，若遇到突然血量異常達5到7天，建議到婦產科檢查，千萬別等到生理期結束了才就醫。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年09月04日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『生理期』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」（註1）作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】