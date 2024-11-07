踏入30歲前5大必做婦科檢查　別忽視常見婦科病　在家要自我檢查

愛自己，先從關心自己的健康開始！



大家每年會安排健康檢查嗎？不論工作、生活再忙碌，也別忘了把自己的健康擺第一！根據台灣衛生福利部2022年統計，台灣人十大死亡原因「癌症」始終居於高位，其中乳癌、卵巢癌、子宮頸癌更分別為女性死亡原因第2及第7、8名。健檢的項目五花八門，有哪些是女生們絕對不能忽略的？台灣私密肌保養品牌Lip Intimate Care整理5大女性必做的婦科檢查，及早發現不適，才能及早治療，愛自己先從關注自己的健康做起吧！

關愛自我，女性必做5大婦科檢查，趁早發現守住健康！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女性健康必做5大婦科檢查（pexels@Negative Space；01製圖）

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1. 乳房檢查

根據台灣衛福部的統計，在台灣每36分鐘就有一名女性罹患乳癌，是女性常發癌症的第一位。關於乳癌的病徵，多會顯現在身體表面，也容易觸摸，大家除了可以在每個月在經期結束後的一週，在家「自我檢查」外，在健康檢查項目也可以透過「乳房超音波」或「乳房攝影」進行乳房的檢查與追蹤。

乳房自我檢查方法

沐浴前：雙手舉高過頭，可以照鏡子觀察乳房和乳頭的大小及形狀是否改變、及皮膚是否有皺摺凹陷，或乳頭是否有分泌物，然後放下雙手，重複觀察。



沐浴時：以指腹採順時針方向，由胸部外緣向乳頭方向仔細輕壓乳房和腋窩，確認是否有硬塊。用拇指及食指輕輕擠壓乳頭，觀察是否有滲出分泌物，並感受乳頭或周圍是否有腫塊，左右兩側乳房重複上述動作。



沐浴後：躺下用枕頭或毛巾墊高手臂或頭部，以指腹輕按腋窩、乳房，感受是否有硬塊囊腫，並重複上述動作。



乳房超音波檢查方法

乳房超音波是一種非侵入性的檢查，不會有放射線的問題，對身體不會有傷害及副作用，適合40歲以下的女性。

因為乳房緻密度高，脂肪較少，可利用超音波的反射，再將反射的音波資訊傳送至電腦而整合出乳房影像，並搭配專業醫生的觸診檢查。若腫塊摸起來是浮動、平滑的，可能是良性囊腫或腺瘤，若摸起來是硬的、邊緣不規則的，則惡性的機率較高。在檢查中若有發現不正常的腫塊，醫生會建議搭配乳房攝影或切片，進一步檢查 。

乳房攝影檢查方法

如果是超過40歲以上，或是乳房較大的女性，會建議選擇做乳房攝影檢查。X光攝影對組織鬆弛的乳房有較高的解析能力，可以監測到微小的鈣化點，或自我檢查時手部觸摸不到的硬塊，且比較不受人為主觀判斷影響，準確率在70~90%。

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2. 子宮頸抹片檢查

口號「六分鐘護一生」，講的就是子宮頸抹片檢查。這個檢查項目通常是針對已有性行為的女性，而所謂的子宮頸抹片檢查其實相當簡單，過程幾乎無痛，主要是幫助早期發現子宮頸癌前病變。醫生會使用刮棒在子宮頸外圍輕輕刮取少量剝落的上皮細胞，抹於玻璃片上，經過染色後，陰性反應表示正常，陽性反應則須做進一步檢查。

3. 人類乳突病毒(HPV)檢測

近年醫生們都在宣導的HPV疫苗，就是為了防範人類乳突病毒(HPV)！人類乳突病毒(HPV)是一種常見的性傳播病毒，常見的子宮頸癌、口腔癌、菜花等疾病都受到此病毒影響。除了透過HPV檢測能查出是否感染高危型HPV外，透過子宮頸抹片檢查中的採樣，一樣可以檢測出是否感染高危型HPV。

建議在健檢時，和子宮頸抹片可以一起施作，尤其是已經有性行為或有子宮頸異常情況的女性，可透過定時定期檢查，及早治療。若子宮頸抹片檢查及HPV檢測皆為陰性，子宮頸抹片檢查則可以延長至三年一次。

4. 骨質密度檢查

別以為骨質密度是老年人才要注意！透骨質密度檢查可用來檢查骨骼健康狀況、是否有骨質流失問題，並提供適合的骨質保養建議，例如增加鈣質攝取、適量運動等，預防骨質疏鬆和骨折等問題。建議女性在30～40歲間，其實就可以進行第一次的骨質密度檢查，了解成熟時骨質的總量。

若這時就已經發現骨質狀態不佳，則可以及早發現及早改善。停經後的女性，因雌性激素分泌急速降低，會導致骨質流失速度會更加嚴重，建議更年期的女性要將骨質密度納入檢查，到了65歲可以再安排一次檢查，以追蹤骨質是否有大量變化。

5. 陰道超音波檢查

陰道超音波檢查是一種侵入性檢查，檢查時間約為5～10分鐘，會以有過性經驗的女性為主（若沒有性經驗則可選腹部超音波）。透過陰道超音波檢查，可以探查子宮、卵巢等器官狀況，幫助更進一步檢查婦科問題，像是子宮肌瘤、子宮內膜異位症、卵巢囊腫等婦科疾病。月經不規律、經痛、子宮出血等婦科疾病、不孕症或懷孕初期都適合施作。

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