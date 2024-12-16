有口腔異味煩惱？6種容易口臭食物　「這個」飲料重要場合要避開

你是否曾經有過這樣的經驗：明明剛刷完牙，卻還是覺得自己口中有異味？



其實，這可能與你吃的食物有關哦！某些食物的氣味太重會留在嘴巴裡產生臭味，不過其實有些飲料喝了也會讓你產生口臭！本篇我們就來聊聊那些容易引發口臭的食物和飲料，一起避開這些陷阱吧！

別讓口臭找上你！6種吃完容易引發口腔異味食物，破解方法同時公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6種容易導致口臭食物（《金秘書為何這樣》劇照；01製圖）

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1. 牛奶

牛奶雖然富含鈣質和蛋白質，但有些人喝了牛奶會產生口臭。這是因為牛奶中的蛋白質會在口腔內分解，產生硫化物，這些硫化物就是口臭的罪魁禍首。因此愛喝牛奶的朋友們，如果發現自己有口臭問題，記得多喝水，或者在喝完牛奶後吃點水果來中和味道。

2. 咖啡

咖啡是許多人每日的「續命水」但它也是引發口臭的常見原因之一。咖啡中的咖啡因會減少唾液的分泌，而唾液是我們口腔自我清潔的重要工具。當唾液分泌減少，口腔內的細菌就會迅速繁殖，導致口臭。愛喝咖啡的人也要注意容易造成身體利尿、缺水，因此建議喝多少咖啡，就至少必須多喝2倍的水來加強補水。

3. 汽水

汽水中的糖分和酸性成分會讓口腔內的細菌大肆繁殖，這些細菌分解糖分時會產生臭味。另外，汽水中的碳酸也會刺激胃酸反流，這也是讓口腔產生異味的原因之一。想要清新口氣，還是少喝汽水，多選擇健康的飲品吧！

4. 奶茶

奶茶雖然好喝，但它裡面的奶精和糖分都會讓口腔內的細菌迅速增長，進而引發口臭。此外，奶茶中的咖啡因也會減少唾液分泌，進一步加重口臭問題。所以，愛喝奶茶的朋友們，建議選擇無糖或少糖的版本，並且喝完後記得漱口。

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5. 大蒜和洋蔥

這兩樣食材雖然美味，但它們含有的揮發性硫化物會通過血液循環，最終在呼吸中被釋放出來，讓你的口氣變得不那麼清新。這種異味可能會持續數小時甚至一整天。所以，在重要場合前，還是少吃大蒜和洋蔥吧！

6. 魚類

某些魚類尤其是富含油脂的魚，吃完後也容易引發口臭。這是因為魚類中的蛋白質在口腔內分解後會產生特有的氣味。此外，魚油在體內分解後也會通過呼吸排出，導致口臭。如果你是個魚類愛好者，建議飯後多喝水或嚼無糖口香糖來減少異味。

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