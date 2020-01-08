【女生健身】運動白做、愈做愈肥？做Gym前絕不能碰的八種食物！

很多健身愛好者都很關心運動前應該吃什麼，不過，哪些地雷食物不能吃、應該避免，其實也很重要，吃錯不僅可能造成運動時的不適，還會讓運動的成效變差。因此，為了讓運動後的健美身材能持續保持，以下就列舉8種常見的NG食物，請您盡量不要再碰。 文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

▼▼▼按圖放大，看看8個健身前都不宜進食的食物，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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1. 燕麥或高蛋白營養棒

有在健身的人或許都很熟悉這些營養棒，在運動前補充這類食物看似很不錯，不過其實所謂的營養棒並沒有清楚定義，所以，建議可以先查看營養標示，因為通常這類營養棒都含有大量的糖，除了提供熱量外，並沒有更營養。

2. 蔬菜的纖維不易消化

攝取纖維是均衡飲食的一環，不過在運動前最好少吃，綠花椰菜、白花椰菜或球芽甘藍等蔬菜，因這些蔬菜都較不容易消化，容易造成運動時不適，建議攝取較容易消化的蔬菜，例如：蘆筍。

3. 高油脂食物易造成疲累

並不是說所有的高脂食物都不好，但是運動前攝取高油脂食物會影響表現，例如：肉類需要耗費額外能量才能將食物轉化成熱量，這會使人在運動前就開始感到疲累。

4. 乳酪難消化

優格（乳酪）要吃下肚前，應該先仔細查看營養標示，有些Yogurt可能含有高糖或高脂，這如同上述所說，對運動表現是不好的，再加上優格是乳製品，較難消化，這時如果在運動恐怕會使腸胃系統更活躍而導致消化不良。

並不是說所有的高脂食物都不好，但是運動前攝取高油脂食物會影響表現（Unsplash@Brunce Mars）

5. 亞麻籽平時吃就好

近年很流行堅果、種子類的食物，人們通常用來改善便祕或降低膽固醇，雖然種子類食物對健康有許多好處，不過它們含有的高纖維和高脂肪酸，並不適合在運動前攝取。

6. 速食快餐讓健身做白工

速食雖然方便，不過應該盡量避免，因為速食通常含有高油、高糖，不僅可能讓您的訓練白費功夫，還有可能造成運動中腸胃不適。

7. 能量飲料易造成血壓高

能量飲料似乎能幫助運動表現，但能量飲料裡面的成分，會讓人變得緊張，造成心率加快、血壓增高的現象，建議如果要喝，應在運動後再喝。

8. 汽水沒有營養價值

汽水含有很高的糖份，以及些許咖啡因，所以喝完可能會覺得很有活力，但這種飄渺的活力很快就會消失。而且汽水除了高熱量，並沒有其他營養價值，更不應該拿汽水來補充水分。

速食雖然方便，不過應該盡量避免，因為速食通常含有高油、高糖，不僅可能讓您的訓練白費功夫（Unsplash@Juan Pablo Rodriquez）

運動前該怎麼吃才對？

雖然不少東西都不適合運動前吃，但是一般也不建議空腹運動，因為運動時需要一定的熱量。專家建議，同時含有碳水化合物和蛋白質的食物，是最好的選擇，不僅透過碳水化合物提供能量，蛋白質也能幫助肌肉的修復，例如：可以將香蕉切片，放在塗花生醬的餅乾上，再搭配葡萄乾和一顆水煮蛋。

運動前選對食物吃很重要，但是吃完馬上運動是大忌，因為消化和運動都需要氧氣和血流量，如果剛吃飽就運動，不僅可能造成消化不良，也讓運動表現不佳，至於運動應該多久前吃東西？其實，需要多久時間是因人而異，但多數人在運動前1~3小時吃飯，就能避免上述情形。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：健身前別碰！8大地雷食物吃了做白工​】