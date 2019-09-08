【Ramla Ali】被梅根帶上VOGUE封面：戰火奪生日　她雙手打入奧運

近日Meghan王妃擔任英國版《VOGUE》的客席編輯，邀請15名在各領域表現傑出的女性參與。其中，我們可以在封面上看到職業拳擊選手——Ramla Ali，Ramla眼神堅定的望著鏡頭，相片雖是黑白，但抵不住她眼內炙熱的火焰。

Ramla Ali的路並不容易，90年代初在東非索馬里出世的她，生來就飽受戰爭的折磨。人類要在索馬里生存已經很難，根本沒有人會關注你是何時何刻出生，Ramla Aliamla Ali還是嬰兒時，其中一個哥哥就遭手榴彈襲擊死亡，家人為求生存，連夜逃離到肯亞，最後經過重重困難，抵達英國倫敦開始新的章節。可是但在混亂中，家人丟失了所有家庭記錄，從此，也沒有人記得Ramla的出生日期。

#穆斯林的反叛女孩

沒想到在倫敦的新生活並不順遂，Ramla中學時因為超重而在學校被霸凌，直到她接觸拳擊這項運動，發現人生的熱情所在。可是Ramla深怕母親擔心，只好隱藏家人偷偷練習拳擊，加入了當地的拳館的她，人生出現了曙光。

在拳擊館，我最喜歡的是每個人都是平等的。 Ramla Ali

時間來到2014年，十多歲的Ramla成為了比賽選手，有天，另一位哥哥在電視上看到她的身影，家中因此鬧了一場革命：母親要她立刻停止比賽，因為對穆斯林傳統來說，拳擊賽是男人的運動，還會露出大量肌膚，完全違反穆斯林女性應有的規範。

母親的極力反對讓Ramla相當痛心，就連2016年晉身英國國家拳擊賽，成為首位嬴得比賽冠軍的穆斯林女性，當天Ramla也只是告訴家人要出門跑步。

「你為什麼要露出皮膚？」

Ramla能理解母親的出生背景與時代，難免會對她的拋頭露面的體育生涯投入反對票；但她也同時感到埋怨：為什麼不能支持我的喜好呢？幸好舅父幫助了她，說服她的家人應該要替自己的女兒感到驕傲，就像索馬里的民眾一樣，Raml的母親慢慢卸下心防。

正因如此，Ramla Ali做了個決定，要將自己參與國際比賽的代表國家，由英國改為索馬里，努力為家鄉帶來榮耀。

不要因為有人告訴妳這不是女孩做的事而被嚇倒。 Ramla Ali

Ramla Ali知道不是每個人都能擁有像她一樣多的機會，於是她創立基金會，帶領非裔選手的到英國參加集訓。她更希望能透過集訓讓其他選手受到啟發，不要認為自己的技能不好，或因為別人認為妳不該做，而放棄運動。

除了到世界各地參加比賽之餘，Ramla也定期在南倫敦，為女性提供免費的自衛課程，希望大家都能保護好自己，而這門課程特別受到穆斯林女性的歡迎。

做能讓你開心的事。 Ramla Ali

從難民蛻變成耀眼的拳擊選手，Ramla Ali不畏懼世人的眼光，不只為女性，也帶著為家鄉一決勝負的野心，以2020東京奧運參賽為努力的目標，就像她曾說：「Fight for your dream」為夢想而戰。她表示若有幸能取得資格，將會成為第一個代表索馬亞參與奧運的拳擊選手。

你們會支持Ramla嗎？

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