【性格分析】同事為人浮誇、常誘惑挑逗？　或為表演型人格特徵

同事總是渴望獲得他人注目，甚至常做出浮誇行但表面的行為，或於工作時間作出不恰當的性誘惑或挑逗？ 原來在心理學角度看，這些人可能是擁有着一種稱為「表演型人格」的人格，他們會視整個世界為舞台，並以富戲劇性的行為引人注目，卻同時間迷失了真正的自己。想知自己及身邊人有沒有這種人格，不妨看看《圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己》對表演型人格的介紹。

按圖看看「表演型人格」有哪些特質，你身邊有人是這樣嗎↓↓↓

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桃之夭夭，灼灼其華

20世紀末，瓊瑤的言情小說被大舉搬至電視螢幕上，從《一簾幽夢》到《庭院深深》，從《還珠格格》到《情深深雨濛濛》，成為一代人回憶中的經典。

劇裡不乏聲嘶力竭的人物，站在喧囂的雨幕中張開雙臂討要愛情，又由愛生懼，牽扯出絲絲縷縷的「怨憎恨」與「求不得」。男人指着女人說：「你無情、你殘酷、你無理取鬧！」女人則轉過身來，淒淒地睜開美目，梨花帶雨：「那你就不無情、不殘酷、不無理取鬧？」雨水揉不碎他們的表情，依稀可辨用力的跡象。

小時候看到這裡便是羞紅了臉，尋思着戀愛中的人可真是旁若無人，竟說出這般造作誇張的話語，忙不迭地捂住眼睛輕歎一聲「哎呀，好假！」卻又忍不住露出一條指縫，看着這對男女會如何繼續下去，目光也全然被他們攫住。如今細細想來，瓊瑤劇集裡的人物，多少均帶有表演型人格（Histrionic Personality）的特徵。

從常態到病態

表演型人格的人費盡心力地想要吸引他人的目光，他們並不在意真實的自己是怎樣的，而在意「你眼中的我是怎樣的」，並通過誇張的表現手法試圖與人建立起親密的關係。但那種關係常常是膚淺而短暫的，他們的情緒亦變化迅疾。

《精神疾病診斷與統計手冊（第五版）》表演型人格障礙診斷標準

1、在無法成為他人注意力的焦點時，感到不舒服。 2、與他人相處時，常常帶有不恰當的性誘惑或挑逗行為。 3、情緒表達變幻迅速，卻浮於表面。 4、常常利用身體外表來吸引他人對自己的注意。 5、言語風格令人印象深刻，卻缺乏細節。 6、流露出自我戲劇化、舞台化或誇張的情緒表達。 7、容易受暗示。 8、認為自己與他人的關係比實際更親密。

當行為表現出以上5項或更多的症狀，並且最初出現於成年早期、存在於各種背景中，表演型人格便有成為人格障礙的可能。

表演型人格障礙者的典型特徵包括過度情緒化，以及尋求他人的注意。整個世界不過是表演型者的舞台，他們樂此不疲地追尋他人的目光。

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文化孵出的溫床

美國流行病學的調查顯示，表演型人格障礙（Histrionic Personality Disorder）的患病率為1.84%，其中女性是男性的兩倍。

最初，表演型人格被稱為「癔症型人格」。「癔症」源自希臘語husteros，意指女性的子宮。癔症的發作亦被稱為「子宮的暴怒」，因其倏忽而來、倏忽而去，不可捉摸。後來，美國《精神障礙診斷與統計手冊（第三版）》對這種說法進行了調整，取消了「癔症型人格」的用法，它不再僅僅作為女性的專屬標籤。

不容忽視的是，女性確實比男性具有更為外露的情感特徵，尋求愛、展示魅力、渴盼獲得安全感，這也符合社會文化一貫對於女性的定義。故而，在做診斷時，也需要留意女性的這種特質，要將常態與病態進行區分。除此之外，現代社會的文化屬性與眼球效應也越來越鼓勵自我的表達，無論是真人秀活動、網紅直播，還是自媒體，均為表演型人格者創設了舞台。他們盡可以在其中展現自我，以誇張、獵奇的手法為自己爭得一席之地。從這個角度來看，社會對於表演型人格障礙者無疑是友好的，甚至暗暗地推波助瀾，強化了他們的人格特質。

當人潮退去、掌聲落幕

人潮退去、掌聲落幕之際，是最使典型的表演型人格的人惱恨的時刻。那麼，應該怎樣進行調整呢？

1、試着使用成熟的防禦機制，如「昇華」，將過剩的情緒通過合理、穩定的渠道宣泄出來。例如，一些表演型人格障礙者會從事藝術創作工作，在繪畫、音樂、寫作、戲劇中盡情地抒發情感。即使身邊戀慕的目光不在了，也仍有自我表現的舞台。 2、書寫自我觀察式日記，增加自我的覺察力，捕捉情緒的來去，以此減少人際關係中的操縱性及誇張的言行舉止。 3、學習進行自我照顧與自我關愛，試着相信自己即使得不到他人的矚目，也無損於內在的價值。給自己構建安全的島嶼，或許是從前一段愉快的記憶，或者是一方柔軟的手帕，疲累時，可以隨時回到那裡休息。

心靈結語

對於表演型人格的人來說，誇張的言行、挑逗的舉動是他們獲取愛與安全感的方式。他們像不願長大的孩子，貪戀糖果的甜，微微地閉上眼睛、移轉腳步，做絢爛的、難以實現的夢。你無法真的喚醒，除非，他（她）自己願意醒來。

書名：圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己 作者：倪慢慢（速溶綜合研究所） 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】

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