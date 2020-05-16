【性格分析】缺同情心容易衝動　反社會型人格是否天生的惡？

反社會型人格被不少人視為「與生俱來的惡」，擁有這種性格的人總會對旁人帶來不同程度的威脅。 究竟為人自私、奸詐是否代表自己有反社會型人格？旁人又讓怎樣與反社會型人格相處？《圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己》一書便用導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）具爭議性的電影作品《發條橙》，簡介何謂反社會型人格。

按圖看看主角Alex的「反社會型人格」有哪些特質，你身邊有人是這樣嗎↓↓↓

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自我與他人的噩夢

有一類人格與正統的社會道德形成差異鮮明的對比。人們甚至暗暗地盼望，這類人格僅僅存在於影視作品中，或是心靈的廢墟之外、遙遠而不真切的噩夢中。

電影《發條橙》就以荒誕的手法，探討了這場噩夢的可能性。噩夢的一端來自艾利克斯Alex本人，15歲時他就已經無惡不作，四處打架滋事。他的特殊喜好是一邊聽貝多芬的交響樂，一邊對女性作惡。他的嘴角帶着肆無忌憚的笑容，心中也毫無愧疚感，完全不會為他人感到難過。他入獄又出獄，期間，揭開了噩夢的另一端。

為了縮短刑期，艾利克斯選擇接受厭惡療法的治療，暴力與厭惡刺激建立起聯繫，它們不再那麼愉悅、令人享受。甚至，只要當艾利克斯的心中湧起一點兒作惡的衝動，他就會立即出現生理上的惡心反應。他看似成了一個徹頭徹尾的「好人」，順服、乖巧、遵守規則。然而，他的心中依然沒有良心與悲憫。那使他為善的，是為了逃避懲罰的「不得已」，而非心中有所感召的「我願意」。

危險的人格

電影並沒有明確交代艾利克斯的年齡。但結合他的種種行為和表現來看，如果他的實際年齡為18歲以上，是可以考慮做出反社會型人格障礙（Antisocial Personality Disorder）的診斷的。

《精神疾病診斷與統計手冊（第五版）》「反社會型人格障礙」診斷標準

1、不能遵守與合法行為有關的社會規範，多次做出可遭拘捕的行為。 2、欺詐，為了個人樂趣或利益而多次說謊，使用假名或詐騙他人。 3、衝動或事先不做計劃。 4、易怒與攻擊性，重複地毆鬥或攻擊他人。 5、魯莽且不顧他人或自身的安全。 6、一貫不負責任，重複地不堅持工作，或不履行經濟義務。 7、缺乏懊悔心，在做出偷竊或傷害他人的行為後顯得毫不在乎或試圖合理化。

一種漠視或侵犯他人權利的普遍心理行為模式，症狀最初出現於15歲，表現為以上3項或更多，並且個體現年已滿18歲。

反社會型人格障礙又稱為「社會病態人格」，游離在規範與法律之外。青少年時期，這類人逃學、酗酒、打架、偷竊；成年後，他們則走向更大的危險與災禍。

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惡是否來自於惡本身

流行病學的調查顯示，有反社會型人格障礙的男性人數是女性的3倍，反社會型人格障礙在因觸犯法律而入獄的服刑人員中也佔有相當高的比例。

關於這種人格障礙背後的成因探討是複雜的：在尚未墮入病理化之前，惡的源頭究竟是甚麼？惡是否來自惡本身？

一種觀點認為，反社會型人格的形成可能與大腦鏡像神經元的發育受損有關。鏡像神經元被視為「共情力」（Empathy）的神經科學基礎，能夠幫助人們感知他人的感覺與情緒，體驗他人的內心如同體驗自己的內心。然而反社會型人格的人卻可能在這部分存在着某種缺失，這讓他們時常顯得不近人情。

另一種觀點則從社會文化的角度出發，認為反社會型人格的人通常會表露出大膽而冒險的傾向，這在一定的社會文化價值中會被視作雄性魅力與男子氣概的象徵，也有可能使得那些具有此種傾向的青少年在成長的過程中受到鼓勵，從而強化了自身的人格特徵。

此外，反社會型人格的人中的大部分人還反映出有童年創傷經歷。這或許暗示了，惡並非來自惡本身，以另一個視角看待這群看起來窮凶極惡的人，他們或許就曾是受害者。

如何與反社會型人格的人相處

反社會型人格的人具有較為明顯的暴力傾向，他們易衝動，慣於撒謊與利用他人。與他們相處的關鍵之道即在於如何保護自己，避免可能的傷害。

1、劃立界限，盡可能地與他們保持一定的距離。不要想像自己是拯救者或超人，那樣的角色太過沉重了。 2、提高警惕。你不必時時刻刻如此，但也不要等到嗅出危險的氣息才開始做出準備，那可能為時已晚。 3、如果你不斷地被反社會型人格的人吸引，那麼你或許需要考慮自己內在是否有未被滿足的需求，以及你自身的問題可能是甚麼。就像一個施虐者的身邊會有一個受虐者，人格特質也會成雙成對地出現，而那些男性反社會型人格的人往往會與女性依賴型人格者結婚。

心靈結語

如果懸崖上代表一個有秩序與規範的世界，那麼反社會型人格的人很可能已經落入萬丈深淵。那裡，奔騰着原始的慾望、不受超我的拘束，一切如烈火般燃燒，恣意縱橫、不死不休。

書名：圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己 作者：倪慢慢（速溶綜合研究所） 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】

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