網絡曾經流傳一句金句：「沒有了髮型怎麼有愛情。」髮型造型甚為重要，有些女生天生髮質較為細軟，容易扁塌和難以做造型；有些女生天生髮質較為粗硬，容易產生毛燥和頭髮散亂。有時候相約心儀對象或好友外出聚會時，花費頗多時間變髮造型，但出門不消一會兒便打回原狀，真是費心又費時。

機緣巧合下，筆者發現網絡上興起兩款「人氣髮型小工具」，分別是髮根蓬鬆夾和後腦式海綿夾，用法更是簡單快捷，更不消3分鐘內便可輕鬆解決細軟髮質女生所面對的頭髮扁塌，和髮質偏硬女生所面對的髮型毛燥問題，簡直是女生快速出門變髮的「福音」。

低調後腦式海綿夾髮（上圖），由於體積較大，適合髮量多，髮質硬而粗的女生使用。髮根蓬鬆夾（下圖）較小型，適合髮量少，髮質幼而軟的女生使用。

髮量多、髮質硬而粗：適用低調後腦式海綿夾髮 輕易打造自然整齊豐盈感

低調後腦式海綿夾髮輕鬆改善凌亂髮型，令頭髮豐盈而整齊 。 使用後（上圖），使用前（下圖）

髮質偏硬的女生，頭髮自帶蓬鬆感，偶有髮絲單獨豎立，看起來十分毛燥又粗糙，難以梳理貼服，有的因為過度蓬鬆，一起床變得像一頭獅子，頭髮散亂四豎，累贅厚重。往往要洗髮再吹整才整齊自然，可是在街外被風一吹，隨時打回原型。試用低調後腦式海綿夾髮，在髮根位置快速一挾，既可固定部分過分蓬鬆的頭髮，海綿小軟墊又可營造豐盈感，輕鬆打造自然整齊髮型，效果持久。

【接下圖看步驟】使用低調後腦式海綿夾髮小技巧：挾髮位置要精準 以足夠髮量遮掩髮夾效果更自然

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髮量少、髮質幼而軟：適用髮根蓬鬆夾 輕鬆解決頭髮扁塌問題

髮根蓬鬆夾輕鬆可解決頭髮扁塌，使用後（上圖），使用前（下圖）

擁有細軟髮質的女生常被別人讚賞髮絲柔軟順滑，但卻有苦自己知。因為髮質非常柔軟，於變髮造型時常因支撐力不夠而令到髮型持久度不足，若加上頭皮屬於容易出油的軟髮女生，在陽光刺熱的夏天，頭髮貼服得猶如一塊海苔片黏在髮根上，筆者也時常陷入這個髮型問題中，苦惱多時。每次出門總需要洗髮再吹鬆髮根，才勉強令髮型看起來蓬鬆一點。但有時卻需要趕出門約會，不妨嘗試選用以下的髮根蓬鬆夾，只需要簡單數個步驟便可以把扁塌的髮根變得蓬鬆自然。

【接下圖看步驟】使用髮根蓬鬆夾技巧：如何改善頭髮扁塌

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