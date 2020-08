每個人生來都是獨一無二,不同的成長環境、家庭背景和個人價值觀或習慣也會構成人們獨特個性。有些人「人見人愛,車見車載」;有些人處事圓滑,平易近人且結交甚廣;有些人卻總是被人避而遠之。但有時候人不被別人所喜愛,那會不會是在性格、態度或做事方式不太妥當,而常常讓人退避三舍呢?而女生圈之間的喜惡,原來有特別幾類。

女生圈之間,總有些人讓你避而遠之?(《青春時代》劇照)

早前,日本節目《スッキリ》便針對「被女人討厭的女人類型」進行一個隨機街頭訪問,並專門找女性受訪者分享自己被女人傷害經歷和自己所討厭的女性類型。最後,街頭訪問便總結女性受訪者的答覆得出以下「五種不被女性喜愛類型的女人」,但其中有一個女性特質卻是深得男性所歡迎。

被女性討厭的第一類:「無料扮四條」的偽貴婦

「無料扮四條」的偽貴婦原來也是被女性討厭的類型之一(《スッキリ》節目截圖)

街頭訪問的一位女受訪者表示,身邊曾有一位穿搭十分光鮮的姐姐,那位姐姐更常說自己常出入高級餐廳進食。但有一次這位姐姐帶她到高級的法國餐廳用餐時,這位常形容自己是餐廳熟客的姐姐,卻被高級餐廳安排在廁所附近的位置用餐,更聲稱自己與餐廳大廚十分相熟,可惜最後大廚也沒有出來打招呼。於是,這位女性就感慨自己要迎合扮貴婦的人相處十分辛苦。

【接下圖了解更多】被女性討厭餘下的四個類型,減少讓自己成為別人口中被討厭的人

+ 8 + 7 + 6

曾經連續13年蟬聯世界首富比爾 · 蓋茨(Bill Gates)曾說:「一個人永遠不要靠自己一個人花100%的力量,而要靠100個人花每個人1%的力量。(A person should never spend 100% of his strength on a single person, but on 100 people will spend 1% of each person’s strength.)」其實也說一個人的成功與否很大程度在於人際關係的力量,而擁有良好人際關係的人,猶如擁有一把通往世界各地大門的鑰匙,將和諧的人際關係成為自己人生當中最大的資本。

除了不要當以上5種人的不良特質,好人緣還在乎溝通,有時說者無心,卻聽者有意,好的人際關係也在乎有否在與人與之間建立一個良好的溝通,於是《The Talking Revolution: How Creative Conversation Can Change The World》(談話革命)便道出四個有效的談話技巧,教人如何掌握更佳談話來建立更好的人際關係。

【接下圖了解更多】四個說話技巧教你與他人有更好相處,建立更好的人際關係

+ 4 + 3 + 2

資料來源:《The Talking Revolution: How Creative Conversation Can Change The World》、日本節目《スッキリ》