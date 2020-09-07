【過街英雄】江嘉敏演活拜金女　公開認愛、男友貼心遷就懶理謠言

由森美、黃翠如、江嘉敏、周志康主演的《過街英雄》雖然是「倉底劇」，但以超級英雄為題材十分新鮮。在劇中飾演森美妹妹的江嘉敏是個貪慕虛榮的拜金港女，自小便被灌輸要嫁入豪門的觀念，首集與富家子男友分手後，隨即與母親「夾計」向對方索取分手費。之後遇上餐廳老闆周志康，花盡心思力追對方，更在殘廁色誘他，演出破格又搞笑。

江嘉敏在新劇中飾演拜金女。（《過街英雄》劇照）

現實中的江嘉敏也不時被貼上「拜金」標籤，去年傳出她與陳冠希的生意拍檔X先生出軌，又傳她要求對方打本50萬給自己開琴行，後來江嘉敏公開足本Whatsapp對話澄清才告一段落。近日她在Instagram上傳與林凱恩及郭嘉文合照，又被指她借林凱恩結識李澤楷女友郭嘉文，希望攀附上流。

日前江嘉敏與郭嘉文、鄺潔楹一起替林凱恩慶祝生日，又惹來拜金指控。（IG@kaman_kong）

常常被負面新聞纏身，依然無損她與男友Anthony的感情，拍拖接近3年，關係穩定，兩個人愛得簡單，常常在社交平台「放閃」，沒有昂貴的鮮花、禮物、鑽戒，只有兩個人一起「搞怪」、吃東西的照片。

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當紅之際公開認愛

25歲的江嘉敏加入無綫4年，事業發展比許多人順遂，2017年在《親親我好媽》中飾演江美儀女兒，在劇中的清純學生形象讓她爆紅，翌年便在台慶劇《兄弟》中擔正成為女主角，備受重用，同時被封為「宅男女神」。不少年輕小花為了讓粉絲保留「幻想」，即使拍拖也只會地下情，江嘉敏卻在事業如日中天之際認愛電競公司高層男友Anthony。對戀情直認不諱，全因男友對她十分寵愛。江嘉敏與Anthony會結緣全因「麻雀」，兩人在朋友聚會上相識，飯後朋友圍在一起打麻雀，不懂打麻雀的江嘉敏則坐在一旁，此時Anthony主動叫江嘉敏坐在自己身旁，有耐性地教她打，讓她對這個男生留下很好的第一印象。

江嘉敏憑《親親我好媽》爆紅。（《親親我好媽》劇照）

即日來回北上送藥

平日Anthony在Instagram已經將江嘉敏稱為「My Boss」，更有女友專屬的tag「#mybossathome」，而江嘉敏受訪時直言男友將自己當成太后般遷就寵愛。平日江嘉敏夜收工，男友就會駕車接她，又會買湯包給她喝，男友工作不定時，但只要有時間一起吃飯，對方也會遷就她，選擇方便她的餐廳。

江嘉敏盛讚男友的攝影技術，不時在Instagram上傳「男友視角」的照片，點擊看===>

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江嘉敏之前到台灣拍攝劇集《殺手》時，Anthony也飛到當地探班。她之後到廣州拍攝《識玩旅行團》第二輯，出外景期間發燒不舒服，Anthony即日來回用了6小時，「人肉速遞」心意卡及藥物北上，假裝Room Service給女友驚喜，真是個一百分暖男。不過江嘉敏也不忘付出，有空時也會接送男友上下班，對方生日時送上頸巾，又曾經試過整甜品給男友吃，兩人懶理負面新聞，恩愛又甜蜜。

【點圖即看】圈中外貌氣質更勝從前的女藝人===>