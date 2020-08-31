香港小姐2020︱寶貝女奪冠圓夢　謝嘉怡爸爸勁開心：我教佢做自己

《2020香港小姐競選決賽》塵埃落定，最終由2號佳麗、蘇格蘭加香港混血兒謝嘉怡（Lisa）大熱奪冠，亞軍為2號陳楨怡（Celina），季軍則為4號郭柏妍（Rosita）。。Lisa性格坦率，在最後拉票環節時，她大爆自己是半推半就參選，「未識行時，爸爸已經想我參加香港小姐，因為自己唔係好女仔，爸爸想我參加所以我嚟咗。」引來全場爆笑，與其他佳麗講到落淚的表現作出鮮明對比。

Lisa大熱奪冠，爸爸和姑姐都有到場見證喜悅一刻。（陳順禎攝）

決賽舉行期間，Lisa的爸爸和姑姐亦有現身撐場，前者更是專訪回港支持寶貝女。他接受《香港01》訪問時坦言，對女兒榮獲冠軍感到非常開心。問到是否如Lisa所言，他在女兒未識行就希望她參選香港小姐，他笑言：「因為我92年已經過去英國，但係我喺香港（長）大，過到去之後生咗個女，想佢學返啲香港文化，所以想佢返嚟香港，睇下有咩新發展。（佢幾時返嚟香港？）佢每年都返嚟一次，新年返嚟探下嫲嫲，返嚟探下我家姐，喺中國嗰度。」

Lisa爸爸勁開心愛女奪冠，直言一直教她做自己。

問女兒奪冠，會否希望她繼續在演藝圈發展，他認為要由女兒決定：「嗰啲嘢都要佢自己鍾意啦！但係依家呢段時間佢都好enjoy（享受）呢個experience（經驗）。因為佢年青人都好好奇呢個新嘅社會呀嘛！佢都好想喺度發展......因為佢都講過好開心呢段時間。（你有冇講啲咩鼓勵阿女？）（我）教佢做自己！Be real, be true. To Love people. Just the way she has to. （保持真實的自己，去愛人，做原本的自己）佢嘅personalities（性格）係咁樣㗎嘛！（媽媽有支持佢？）有！（做咗咩支持佢？）（媽媽）通常同細路仔（Lisa）溝通多啲啦！細路仔一定要溝通啦！（佢）細個冇experience㗎嘛！（媽媽有）搵個新嘅方向、新嘅道路畀佢。」

網友大讚Lisa爸爸好型，他害羞指自己一直都有keep。（陳順禎攝）

最後談及有網友看見Lisa和他的合照後，大讚他十分型仔，他害羞笑指：「（我都）keep住keep住啦！」

Lisa姑姐亦有到場支持姪女。（陳順禎攝）

而與Lisa關係親密的姑姐在宣布姪女奪冠後亦滿臉笑容，更開住鏡頭與身在外國的親友直播Lisa獲獎一刻。

混血兒Lisa樣貌標緻，性格也十分直率可愛。（陳順禎攝）

Lisa樣貌標緻，不少網民都稱她為近年最美港姐。Lisa由參選至今趣事連連，主持宣布她奪冠後要求她繞場一周，她以為可以直接離開而差點走出大門，幸得主持鄭裕玲（Dodo姐）叫住才停下，事後許多嘉賓都稱讚她十分可愛。

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仲有十強佳麗泳裝環節高清相：