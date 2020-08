香港小姐2020︱寶貝女奪冠圓夢　謝嘉怡爸爸勁開心：我教佢做自己

《2020香港小姐競選決賽》塵埃落定,最終由2號佳麗、蘇格蘭加香港混血兒謝嘉怡(Lisa)大熱奪冠,亞軍為2號陳楨怡(Celina),季軍則為4號郭柏妍(Rosita)。。Lisa性格坦率,在最後拉票環節時,她大爆自己是半推半就參選,「未識行時,爸爸已經想我參加香港小姐,因為自己唔係好女仔,爸爸想我參加所以我嚟咗。」引來全場爆笑,與其他佳麗講到落淚的表現作出鮮明對比。

Lisa大熱奪冠,爸爸和姑姐都有到場見證喜悅一刻。(陳順禎攝)

決賽舉行期間,Lisa的爸爸和姑姐亦有現身撐場,前者更是專訪回港支持寶貝女。他接受《香港01》訪問時坦言,對女兒榮獲冠軍感到非常開心。問到是否如Lisa所言,他在女兒未識行就希望她參選香港小姐,他笑言:「因為我92年已經過去英國,但係我喺香港(長)大,過到去之後生咗個女,想佢學返啲香港文化,所以想佢返嚟香港,睇下有咩新發展。(佢幾時返嚟香港?)佢每年都返嚟一次,新年返嚟探下嫲嫲,返嚟探下我家姐,喺中國嗰度。」

Lisa爸爸勁開心愛女奪冠,直言一直教她做自己。

問女兒奪冠,會否希望她繼續在演藝圈發展,他認為要由女兒決定:「嗰啲嘢都要佢自己鍾意啦!但係依家呢段時間佢都好enjoy(享受)呢個experience(經驗)。因為佢年青人都好好奇呢個新嘅社會呀嘛!佢都好想喺度發展......因為佢都講過好開心呢段時間。(你有冇講啲咩鼓勵阿女?)(我)教佢做自己!Be real, be true. To Love people. Just the way she has to. (保持真實的自己,去愛人,做原本的自己)佢嘅personalities(性格)係咁樣㗎嘛!(媽媽有支持佢?)有!(做咗咩支持佢?)(媽媽)通常同細路仔(Lisa)溝通多啲啦!細路仔一定要溝通啦!(佢)細個冇experience㗎嘛!(媽媽有)搵個新嘅方向、新嘅道路畀佢。」

網友大讚Lisa爸爸好型,他害羞指自己一直都有keep。(陳順禎攝)

最後談及有網友看見Lisa和他的合照後,大讚他十分型仔,他害羞笑指:「(我都)keep住keep住啦!」

Lisa姑姐亦有到場支持姪女。(陳順禎攝)

而與Lisa關係親密的姑姐在宣布姪女奪冠後亦滿臉笑容,更開住鏡頭與身在外國的親友直播Lisa獲獎一刻。

混血兒Lisa樣貌標緻,性格也十分直率可愛。(陳順禎攝)

Lisa樣貌標緻,不少網民都稱她為近年最美港姐。Lisa由參選至今趣事連連,主持宣布她奪冠後要求她繞場一周,她以為可以直接離開而差點走出大門,幸得主持鄭裕玲(Dodo姐)叫住才停下,事後許多嘉賓都稱讚她十分可愛。

