日本「彩色食物」改變心情法　8種顏色功效不同　這顏色有助減肥

大家在吃飯的時候，也許會在意卡路里、營養素和搭配，但是可能很少會意識到「顏色」。但是在顏色中，隱藏著能夠左右身體和心態的潛在力量。因此，我們需要注意的是通過飲食來吸收「顏色」的力量的新飲食方法——「彩色食物」。只需在吃飯時多留意一下顏色，就能收到放鬆、提高集中力等效果哦！所以今天就給大家來介紹一下這個「彩色食物」。

不同顏色的食物，對你的心情有不同影響，想改變心情，可以從「色」著手（按圖查看）▼▼▼

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能夠讓心靈吸收營養的「彩色食物」是？

平時大家都會有藍色很酷，粉色很可愛等想法，這是因為在平時的生活中，我們都無意識中受到了顏色印象的影響。

所謂彩色食品，就是加入了那種色彩印象的新飲食方法。也就是「意識到食材的『顏色』後再吃，將那種顏色的力量吸收到身體裏」。

提倡這種「彩色食物」飲食方法的是在東京都世田穀區的豪德寺經營一家冰沙店「HOLIC color drinks（HOLICKARA飲料）」的KAZUMA先生，一起來聽聽他的看法吧。

KAZUMA先生是因為什麼而開始專注於彩色食品的呢？

我原先是美容師，同時還擁有廚師執照、色彩鑒定1級等證書。那麼有沒有什麼能活用至今為止積累的知識和經驗，將美、食、色融合在一起呢？這樣考慮的結果，就是「彩色食物」。

「彩色食物」是哪種飲食方法呢？

所謂「彩色食物」，是能通過食材的顏色來推動精神的「心靈的營養」。即使沒有專業的知識和技術，誰都可以從今天開始的新的飲食方法。

一般聽說新的飲食方法，很多人都會想「這會很辛苦嗎？」、「能堅持下來嗎？」但其實「彩色食物」的理念很簡單。只要在吃飯的時候意識到「顏色」就可以了。

比如，吃綠色沙律的時候認識到「正在吃著綠色的食材」，能得到「綠色」所持有的視覺性的效果：綠色的食材有放鬆心情的效果。雖然即使是無意識地吃，因為能從視覺感受到，多少也能得到恢復效果。不過，在意識到顏色後再吃，能得到更好的效果。

據說做肌肉鍛煉的時候，能夠意識到鍛鍊的肌肉的話效果會更好。彩色食品也是同樣的原理，只要有「吃著綠色的食物」的感覺，效果就會一下子提高不少。

根據烹調方法的不同，食材的顏色也會發生變化，這時我們應該注意什麼顏色呢？

彩色食品所說的「顏色」，是指吃飯的時候純粹地進入眼睛的顏色。也就是指烹調後的顏色，而不是食材本身的顏色。比如煮蘿蔔的時候，蘿蔔本身的顏色是白色的，不過，烹調後變得茶色吧。因此，能得到純粹地看得見的顏色，也就是茶色的效果。因為不是明確的分類，所以請以自己的感覺為基準來進行顏色區分。

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什麼時候吃好呢？不同顏色的效果和食材

我們還向KAZUMA先生請教了各種顏色的食材和特徵。大家可以在吃飯之前確認一下。

白

白色的印象有：潔淨，無垢、自由、中性等等。

想放鬆心情、或者想放空自己的時候就吃白色的食物吧。

白色也給人冷淡、空虛的印象。寂寞和孤獨感強的時候吃的話可能會增加負面情緒，還請大家多多注意。

白色的食材有米、蘿蔔、蕪菁等。蘿蔔等根據烹調方法的不同顏色會發生變化，請選擇沙律或醃制等能留下白色的烹調方法來食用。

紫

紫色的印象有：高貴、神秘、成熟、不吉利等等。

是當你需要集中精力去冥想等時候可以選擇好的顏色。

但是，位於暖色和寒色之間的紫色被稱為「中性色」，據說它有著不經意間引起人們不安的效果。所以作為在休閒的時候攝入的顏色，會有造成情緒不安定的可能性，不是很適合。

紫色的食材有紫薯、茄子、辣椒，以及紅芽菊苣等等。如果搭配上紫色的補色——黃色的話，更能讓人意識到紫色。所以可以在紅芽菊苣的沙律裏加入一點黃辣椒等蔬菜。

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綠

綠色的印象有：自然、治療、清爽、和平、健康等等。

在想振作精神、提高對自己或別人的信賴心的時候食用是再好不過了。能夠加深理解力、引出與周圍互相幫助的心情，讓人充滿樂觀的情緒。

相反，因為綠色也有保守的印象，所以不適合在需要大膽的決斷和行動力的時候食用。

綠色的食材有綠葉蔬菜、黃瓜、豌豆、青椒等，種類非常豐富。因為很多都是即使炒過也不會變色的，所以可以說是最容易攝入的顏色了。

黃

黃色的印象有：健康、快樂、活潑、幸福等。

在想提高心情、變得積極，以及感到幸福感的時候食用很有效果。

因為是能讓心情高漲的顏色，在焦急的時候食用會有增加討厭的心情的可能性。

黃色的食材有黃辣椒、玉米、蛋黃和菠蘿等。也許有人會覺得「香蕉是黃色的」，但是因為吃的時候會剝皮，所以要說的話，香蕉其實是白色的。大家要以吃的時候的顏色為基準呀。

橙

橙色的印象有：親切、健康、溫暖、團圓等。

在追求明亮和喜悅的時候食用橙色食物會比較好喲。

因為也是會讓人聯想到熱鬧的顏色，所以精神上比較混亂的時候還是不太推薦。

橙色的食材有南瓜、胡蘿蔔、芝士、橙等。因為在想和周圍的人緩和感情的時候很有效果，所以是無論如何都想在與家人和朋友的餐桌上陳列的顏色。

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紅

紅色的印象有：熱情、興奮、憤怒等。

適合想讓沮喪的自己變得樂觀、變得更加精力充沛的時候食用。

因為紅色是催促興奮的顏色，所以在焦急或者想冷靜的時候，要注意會有反效果。

紅色的食材有士多啤梨、番茄、辣椒等。如果在做意粉和湯等以番茄為主要食材的料理時，增加紅色的面積能更容易收到效果。

黑

黑色的印象有：強大、冷靜、高尚、智慧、悲傷，以及絕望感。

黑色是不會染上任何顏色的顏色。想對原原本本的自己有自信的時候攝入的話，能夠感到「現在的自己就很好了」，幫助進行自我肯定。

不過黑色還會給人一種拒絕的印象，所以在情緒低落、想要加深周圍人的理解時要避開它。

黑色的食物有芝麻、紫菜、黑豆、羊棲菜等。在日常飲食中很難攝取很多黑色食物的情況下，也可以通過黑芝麻飲料或咖啡等飲料來攝取。

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褐

褐色的印象有：安定、自然、保守的、平凡、陰沉等。

最適合在減肥時想獲得吃飯的滿足感以及想安定下來的時候攝入。

褐色的食材有蘑菇、紅豆等。在烤或炒之類的烹調後變成褐色的食材也被分類在這裏。因為通過視覺也能感到深色食物的重量感，即使攝入少的量也能得到滿足感，所以很推薦在減肥的時候吃哦。

彩色食品只要在在意的時候實踐就可以了！

彩色食品並沒有必要「必須每天持續」和專心於禁慾。只要在感到「今天累了想恢復精神」的時候意識到就夠了。在店裏挑選蔬菜的時候稍微注意顏色等等，就這樣輕鬆愉快地實踐看看吧。

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