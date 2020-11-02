楊丞琳減肥│158cm瞬間增高？大曬逆天修長筷子腿　4招瘦腳去水腫

楊丞琳今年36歲，昔日的可愛教主仍然能保持童顏年輕的外貌，粉絲們都稱為「永遠18歲」。不過，早前楊丞琳亦曾經長胖不少，自爆雙下巴修圖很困難，褲扭也扣不上，全身肉肉的，於是決心減肥。她用了2個月已成功減去6kg，速度快，體重不反彈，而且不但練出「11字腹肌」，還瘦出一對逆天修長的「筷子腿」，令158cm身高瞬間視覺增高成170cm。看看以下去水腫秘訣，令小象腿瘦成大長腿吧！

158cm身高的楊丞琳減肥後還有「增高」效果，大曬天修長筷子腿。（Instagram@rainie77）

第1招：高強度帶氧運動 消脂排汗+加快新陳代謝

楊丞琳自決心減肥後，便不斷在IG上發佈自己的運動照。她最愛的運動是跳Zumba舞，這是90年代的健身舞蹈，配合拉丁音樂風格和節奏，是一種高強度的帶氧運動。Zumba不但能有效消脂排汗，同時能加快新陳代謝，有助去水腫。楊丞琳勤於跳Zumba，每次跳完舞都大汗淋灕，不過卻能保持紅潤肌膚，粉絲們大讚她運動流汗後更美！

楊丞琳自決心減肥後，便不斷在IG上發佈自己的運動照，她最愛的運動是跳Zumba舞。（Instagram@rainie77）

+ 4 + 4 + 4

第2招：瑜伽下犬式10秒 放鬆小腿

除了Zumba舞之外，楊丞琳亦喜歡各式運動，例如較為靜態的瑜伽也是她的最愛。瑜伽有不少伸展動作都能放鬆筋絡，例如下犬式的動作能改善腿部血液循環，能改善腿部水腫的情況。維持下犬式約10秒，重覆做5次，小腿會感到放鬆。楊丞琳特別喜歡高溫瑜伽，看來她實在太愛全身爆汗的感覺。

楊丞琳喜歡各式運動，較為靜態的瑜伽也是她的最愛。（Instagram@rainie77）

第3招：多飲水

運動後當然要補充足夠的水分！因為水對身體真的太重要了，不但能為身體補充水分，促進血液循環，幫助腸胃蠕動，更可以令皮膚變好。不少人會誤以為飲太多水會引致水腫，但事實上多飲水才能有助排清身體毒素，相反若攝取水分不足會導致缺水，身體就會自動保留水分，形成水腫。

不少人會誤以為飲太多水會引致水腫，但事實上多飲水才能有助排清身體毒素，相反若攝取水分不足會導致缺水，身體就會自動保留水分，形成水腫。（unsplash）

第4招：睡前抬腿15分鐘 血液倒流循環

另外，亦有一下簡單的小動作可有助去水腫。只需每天睡前抬腿，以牆身作輔助，維持約15分鐘，讓下半身血液倒流循環，會感到腿部有點麻痺的感覺。這動作雖然簡單，但卻有顯著的下半身去水腫效果。

每天睡前抬腿，以牆身作輔助，維持約15分鐘，讓下半身血液倒流循環，會感到腿部有點麻痺的感覺。（unsplash）

+ 10 + 10 + 10

很多女生都覺得自己體重並不算重，但身體總是感覺鬆泡泡，上身不胖，只胖下半身。通常都是因為愛喝凍飲、長時間坐著不動，加上少運動，影響身體血液循環，令下半身，特別是腿部容易水腫。助你去水腫的方法有很多，以下推介的保健壓力襪亦可改善腿部水腫問題，不但有美腿功效，亦能預防靜脈曲張、改善淋巴流通、舒緩腿部疲勞及預防抽筋。

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