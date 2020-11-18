2020年乃多事之秋，一波又一波的新冠肺炎疫情和接二連三的社會事件，都快要讓我們喘不過氣來。不經不覺來到11月，一年又將完結，不如給心靈「斷捨離」，清走日常生活堆積的負能量。

「斷捨離」不單是在生活物質上，心靈亦然。(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

負能量雖然既看不見亦觸不到，但早已無聲無色地佔據了我們的心房，支配了我們的情緒變化。倘若心靈垃圾繼續不斷積壓，便會漸漸演變成各種的精神疾病，例如焦慮、抑鬱、恐慌等等，所以不單是生活物質要「斷捨離」，心靈亦然。

「斷捨離」源於「沖道瑜伽創始人」沖正弘所倡導的瑜伽理念，後來被山下英子及近籐麻理惠等家居收納達人加以普及推廣。「斷捨離」即「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執著」。 此處可延申為放下對過往回憶以及事情的執著。

《俯瞰力: 斷捨離心靈實踐篇》主張回歸自我重心，奪回心靈空間，建立一個「快樂的自己」。（IG@tom80321991）

山下英子於2012年曾出版書籍《俯瞰力: 斷捨離心靈實踐篇》，此書倡導「斷絕」迷惑和困擾，「舍棄」不需要的部分，「脫離」束縛，即消除、減少、切斷內心對問題的執念，自己思考、感受，自行「選擇·決斷」，關注當下，回歸自我重心，奪回心靈空間，建立一個「快樂的自己」。來到2020年終，在迎接新一年之前，不如給心靈來一場「斷捨離」，嘗試以下5個清走心靈負能量垃圾，迎接2021年全新的自己。

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1/ 減少對別人的期待

心靈斷捨離法則：嘗試減低對別人的期望及在乎，你就不會出現落差感，那又怎會感到生氣呢。(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

「沒有希望便沒有失望」這句説話雖然看似消極，背後其實蘊藏佛學智慧。生活中許多的人際煩惱往往都是「無中生有」，當你對別人產生期望，心裏就會不自覺地在乎他所有微小的反應。若他最終沒有符合你的期望，那麼心裏就會出現落差感，繼而產生不滿、失望等負面情緒。若你嘗試減低對別人的期望，放下對他人的在乎，你就不會覺得自己有所損失，那又怎會感到生氣呢。

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2/ 接納自己的不足

斷捨離「好與壞」的世俗觀念，接納和承認自己的價值，愛惜獨一無二的自己。(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

光與影必然並存，人亦總會有優缺兩面。要知道無人完美無瑕，每個獨立個體的組成都少不了弱項和不足。暗自與別人比較長短，根本無助自己進步。趁著2020年尾，不如好好正視和深入認識自己的内在不足。接納和承認自己的價值。斷捨離「好與壞」的世俗觀念，愛惜獨一無二的自己。

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