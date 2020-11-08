Pantone新色「Period」打破月事禁忌　「月經色」早已融入生活？

我們會稱它為「好朋友」、「大姨媽」或是「那個」，在月經來潮時不僅身心飽受煎熬，在生活上處處受限制，即便在 21 世紀，大眾依然對月經難以啟齒，甚至將經血視為禁忌和穢物，連衛生巾的廣告亦用上藍色的液體代替月經。在資源缺乏的落後國家，女性處境更為艱難，輕則被排擠、欺凌，嚴重的更會失學、失業甚至喪命。這種生理現象為何要被污名化？

色彩權威 Pantone 每次推出新色、或宣布年度顏色皆會成為熱話，而這次也不例外，也來得更具意義。為鼓勵社會擺脫過時思維的束縛，與瑞典女性衛生用品公司 INTIMINA 推出新色「月經紅」（Period），正視這種自然不過的現象，消除不必要的標籤。

Pantone推出新色「月經紅」（Period），希望消除不必要的標籤（IG@pantone）

鮮艷而搶眼的紅色，靈感正正來自女性的月經，Pantone 色卡上印有子宮的圖案，亦飾有 INTIMINA 皇牌產品—以矽膠材質製造的月經杯 Lily cup。作為「Seen + Heard」運動的主題色，亦延續其使命推廣正確的性教育觀念，「月經紅」亦不是只為女性而創造的新色，無論男女老幼都可以使用，就如月經不應是女生專屬的私密話題，任何人都能毫不尷尬、自在地討論月事。活力、充滿熱情的紅色，應是令女性感到自豪的顏色。

對女生而言，提升自信的法寶莫過於是林林總總的美妝品 ，「月經紅」亦是不少美容品牌愛用的色號，以下產品會是你心儀的嗎？

按圖看採用了「月經紅」的美妝產品▼▼

往後再談起月經，再不用覺得羞恥，而是因為這種鮮紅色而驕傲。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【月經失調】每小時換衞生巾或盆腔炎？量多不準4情況看健康+穴位

+ 13 + 13 + 13

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】性愛冷知識︱女性私處顏色反映性經驗？真正關鍵原來取決這兩點

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】