特朗普(Donald Trump)獨寵的長女伊萬卡（Ivanka Trump）舉止優雅、外表甜美，一直是父親身旁的「大紅人」，多年來她不僅陪伴特朗普出席大大小小的公開場合，還擔任幕前角色與外國官員交談，一直維持著端莊幹練的形象。然而，近日伊萬卡的兒時閨密卻大爆料，勢要撕開「第一千金」伊萬卡的「虛偽面具」？

特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡（Ivanka Trump）深得父親歡心。（gettyimages）

伊萬卡藐視窮人私下性格難頂 曾慫恿好友「袒胸露乳」？

美國「第一千金」伊萬卡（Ivanka Trump）的兒時閨蜜奧爾斯特羅姆（Lysandra Ohrstrom），日前撰文爆料伊萬卡（Ivanka Trump）過去種種瘋狂行徑，數落她私下真面目以及各種陋習。奧爾斯特羅姆表示，自己與伊萬卡在中學因參加語言課程而變熟，成為形影不離的好朋友，兩人曾經一起出遊冒險，探險沒去過的地方，過程相當刺激！

這位總統的女兒在優雅外表下，偶爾會流露出更粗魯、更像特朗普的稜角。 奧爾斯特羅姆

伊萬卡（Ivanka Trump）與父親特朗普(Donald Trump)的關係十分好。（gettyimages）

特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡（Ivanka Trump）私下醜陋真面目

奧爾斯特羅姆指伊萬卡（Ivanka Trump）像其父親特朗普(Donald Trump)一樣，沉迷於地位、金錢和權力，相當自負與貪慕虛榮，經常炫耀哪些老師又讚美她相當有才華，甚至藐視窮人。她提到自己曾經向伊萬卡推薦一本獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）的小說《Empire Falls》，這是一本講述美國勞動階級的故事，但卻被伊萬卡嗤之以鼻，她說道：「為何叫我去讀一本有關「他媽的」（f**king）窮人的書？哪裏讓你認為我會對這個感興趣？」奧爾斯特羅姆指伊萬卡粗魯、藐視窮人與爸爸特朗普如出一轍。

特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡（Ivanka Trump）外表如天使私下行為及人品惡劣？（gettyimages）

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文中還提及特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡（Ivanka Trump）打扮亮麗，在學校裡一直是風雲人物，而且還是一名「惡霸」。雖然伊萬卡努力營造出一種優雅的形象，但卻遺傳了父親特朗普凡事怪罪他人，為自己脫罪的本能。奧爾斯特羅姆憶述有一天伊萬卡忽然召集她和一些同學到課室的窗邊，慫恿她們拉起上衣對著窗外賣熱狗檔口的男老闆「袒胸露乳」，事件更在學校轟動一時。然而即使伊萬卡是這件事的「主謀」，但在幾名女孩遭到校長懲罰時，伊萬卡向校長求情成功避過責罰，其他人卻全部被停學。

奧爾斯特羅姆提及過去曾與特朗普的短暫相處的經歷更是滑稽，她曾經與伊萬卡一起去特朗普大廈（Trump Tower）並遇見特朗普幾次，然而特朗普一見到奧爾斯特羅姆並沒有詢問她們的學業或生活如何，最關心的卻是伊萬卡的「這件事」……

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特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡與奧爾斯特羅姆友情緣盡，如今她大肆爆料看來無懼與伊萬卡撕破臉。（gettyimages）

大學畢業後，伊萬卡與「閨密」奧爾斯特羅姆走的人生道路截然不同，慢慢漸行漸遠，各自發展自己的事業。當她傳簡訊給伊萬卡想要得到她的關心時，伊萬卡只簡單回覆「我太忙了」，這段友誼也因此終結無法再延續下去。在世人面前展現美麗大方，又優雅得體的伊萬卡，卻被前好友「出賣」，撕破她營造出來的虛假面具，美國「第一千金」不是想象中那般完美，打撃她的正面形象。做不成易閨密，難道就要反面變成仇人？

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「雙面人」6大特徵

伊萬卡與奧爾斯特羅姆是否曾經的「閨密」，而伊萬卡又是否她口中所說的「虛偽」，就真的不得而知。不過人生在世自然會結識不少朋友，即使感情曾經再要好，也難免有成陌路人，甚或是反面的一天。總是說，朋友「貴精不貴多」，真正朋友會在你低潮時拉你一把，在你意氣風發時提醒你不要得意忘形，展現友情溫暖又真實的一面。想要與人深交，又害怕受到傷害？不想誤交損友的話，就必須要瞭解「雙面人」特性，這6種損友離得越遠越好！

「雙面人」朋友百害無一利，交友千萬要小心！（Joshua Sazon/Unsplash）

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