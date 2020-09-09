化妝品斷捨離｜不再煩惱猶豫　三個篩選法簡單三步整理解脫不求人

你有很多化妝品嗎？是不是一打開化妝台的抽屜就滿滿的眼影？還是有一整排的唇膏呢？看起來很壯觀，對吧？但是，你每一個化妝品都有用到嗎？ 有沒有一些是被你給遺忘在角落或是抽屜裡，已經不再使用，可能已經退流行的呢？或是你有很多未開封的化妝品庫存呢？有沒有曾經發現未開封或是未使用完畢的化妝品，但是卻已經過期的狀況呢？ 如果有，現在是時候來處理一下囉！請準備好跟著我來整理一下你的化妝品吧！

今天我要跟大家分享「不再煩惱猶豫，五大化妝品斷捨離基準CHECKLIST」！

一、五大化妝品種類

每個人對於化妝的需求不同，所以使用的化妝品也不同，譬如：有的人要畫眉毛，但是我不用畫眉毛〈因為我霧眉，超省時間的〉，所以我的化妝品裡就沒有眉筆、眉粉之類的。

以下是我認為化妝品的種類，大致上可以分成五大類▼▼

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二、化妝品斷捨離的基準

你準備好要斷捨離你的化妝品了嗎？

首先，請先把你的化妝品全部拿出來放在地上或是床上，對！我指的是「全部」、「通通」拿出來！現在請把手機拿出來，拍張照吧！為這歷史上的一刻紀錄一下，因為整理之後，你將會感覺前所未有的Release〈放鬆〉或是Relief〈解脫〉！

幫你的化妝品拍好照之後，我們就可以開始動手整理了！

STEP 1 : 化妝品分類

你可以依照我上述所說的方式將化妝品分成五大類，或是依照你自己平常化妝的步驟分類，如果你化妝步驟有七個步驟，那麼就將化妝品分成七個分類，如果你化妝只需要三個步驟，那就將化妝品分成三個分類以此類推。

STEP 2 : 化妝品篩選

化妝品篩選又可分為三個方法，你可以三個篩選方法擇一，選擇你喜歡、想要的篩選方法，或是三個篩選方法都試試看，但是如果你想要feel totally relief and release〈感到完全的放鬆和釋放〉的話，那麼請將這三個篩選方法都服用吧！

▼▼按圖放大看作者的親身示範▼▼

方法一：「怦然心動」篩選法

「怦然心動篩選法」顧名思義就是以有沒有讓你「怦然心動」去做篩選的動作，現在，請從你的化妝品第一分類開始，一個、一個拿起來放在你的手裡，感覺一下你是否有怦然心動的感覺？如果有，請將化妝品留下來；如果沒有請將化妝品丟棄。

如何去分辨是否有怦然心動的感覺？

簡單的說就是你喜歡還是不喜歡，會不會讓你心跳砰砰跳的那種喜歡！如果你無法分辨自己到底有沒有怦然心動，沒有關係，這是需要練習的。你可以用另外兩種篩選法來協助你化妝品斷捨離。

使用這「怦然心動篩選法」會分出兩個分區： 怦然心動區 沒有怦然心動區

如果你可以把你沒有怦然心動的化妝品丟棄，那是最好的了，如果你無法丟棄也沒有關係，我們先放在一旁，待會再回來。對！待會再來處理！

方法二：「適合與否」篩選法

「適合與否篩選法」簡單的說就是這個化妝品「適合」你嗎？

適合就留下；不適合就丟棄。

如何去分辨適合還是不適合？

譬如你喜歡咖啡色眼影，但是你擦了咖啡色眼影之後，發現大家都說你的眼妝太重，或是你自己覺得擦了咖啡色眼影感覺妝感很重，擦了反而得到反效果的就是「不適合」！

不適合的化妝品留著要做什麼呢？

請不要猶豫了，這就像穿了不合腳的鞋子一樣，折騰自己啊！

你不會把不適合你的化妝品畫在你的臉上吧？除非你是要參加萬聖節PARTY，那就另當別論！ㄟ…不要為了把不適合自己的化妝品留下來只是為了之後參加萬聖節PARTY要使用，你用其他的化妝品也可以畫得很恐怖，所以不需要為了一個不適合的化妝品，為你的人生以及家裡挪出空間給它啊！相信我，這樣很不值得！因為你應該要把空間留給「適合」你的物品。

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方法三：「使用頻率」篩選法

依照自己的使用頻率去篩選出「使用頻率低」的化妝品，幾乎沒有在用的化妝品請丟棄吧！丟棄前先想一下為何使用頻率低呢？因為不適合自己，可能是別人送的，所以使用頻率低，或是那是很久很久之前買的化妝品，因為有買新的，所以就忘了它的存在，或許也已經過期了喔！

如何分辨使用頻率高與使用頻率低呢？

使用頻率可以分成： 每天都在使用〈頻率高〉 每兩天使用一次〈頻率高〉 每週使用一次〈頻率高〉 每兩週使用一次〈頻率低〉 每個月使用一次〈頻率低〉

如果你的化妝品使用頻率沒有每個月最少使用一次的，請把它放生吧！有什麼化妝品是會讓你一個月才使用一次的呢？我認為每兩週使用一次的就算使用頻率低了，當然如果你是平常不化妝，但是每個月至少會使用一次化妝品，像是跟老公的約會日那就另當別論。但是我建議既然有化妝品，不要一個月才使用一次，請為你自己好好的打扮，不為別人只為你自己，好好的愛自己，從明天開始化妝吧！化妝後心情會變好！

終極目標：綜合以上三種篩選方法

接下來，我們回到方法一「怦然心動篩選法」所選出的「區」，針對沒有怦然心動的化妝品卻無法丟棄，我們可以使用方法二「適合與否篩選法」，重新檢視一下這些化妝品適合現在的你嗎？或是這化妝品是你以前年輕的時候或是別人送你的，但是其實並不適合你自己？

沒有讓你怦然心動但是又不適合的化妝品，拜託，請丟棄吧！既不心動也不適合，你就沒有讓它（化妝品）發揮的舞台，所以請放生吧！

假使你還是無法放手，那麼請用方法三「使用頻率篩選法」，請選擇使用頻率高的，我告訴你，你絕對選擇不出「既不心動也不適合，但是使用頻率高的化妝品」，所以其實你在方法二的時候就可以放手了！

看的霧煞煞嗎？沒關係，我幫你整理了一個圖協助你一步一步篩選、淘汰你的化妝品，歡迎使用！

沒有讓你怦然心動但是又不適合的化妝品，拜託，請丟棄吧！（方格子授權使用）

STEP 3: 確認每樣化妝品的賞味期限

現在請將你留下來的化妝品一一檢視一下它們的賞味期（有效期限），一般的化妝品期限是3-5年，所以如果化妝品外包裝沒有顯示有效期限，但是你知道這個化妝品你已經使用很多年，請考慮一下是不是要把它丟棄呢？我個人強烈建議「過期」一定要丟棄，與其之後用在你的臉上、眼睛上，難保你的皮膚不會爛掉！或許你覺得沒那麼嚴重，那是因為你沒有遇過，但是，我爛過，所以我很珍惜我的臉蛋！請你也好好的珍惜你的臉蛋！Please!

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三、從「化妝品斷捨離」認識自己的「需求」

在化妝品斷捨離的過程當中最重要的不是你淘汰、丟棄了多少化妝品，而是從這過程當中你了解自己、認識自己多少？

在「怦然心動篩選法」當中，你有發現那些你沒有怦然心動的化妝品有哪些共同點？是不是都是同個色系？或是某個化妝步驟才需要的化妝品，譬如眉粉或是眼線筆，因為手殘根本不會畫眉毛也不會畫眼線。

在「適合與否篩選法」當中，你有發現那些不適合你的化妝品都是從哪裡來的？朋友送的？還是自己手殘、眼睛業障重，看到漂亮衝動下買的化妝品？但是其實根本就不是你！下次你還會盲目購買嗎？

在「使用頻率篩選法」當中，是否有發現其實有些化妝品你根本就不會用到？沒有在使用的或是使用頻率很低的原因是什麼？因為不喜歡，因為其實不需要？下次購買之前是不是會先想一下，我是「想要」還是「需要」這個化妝品呢？

希望你在斷捨離化妝品的過程當中更認識自己，了解自己的需求，並且更清楚知道自己未來的方向！

你願意為你的人生做出選擇嗎？

如果你無法斷捨離任何物品，我建議你看完這一篇請開始想一下，除了垃圾以外，你覺得你可以丟棄什麼東西？

斷捨離的目的是為了讓生活更簡單更美好，而斷捨離是需要練習的，現在無法完成不代表以後也無法完成，但是重要的是一天一點點，一天一小步，重點在於「行動」，為你自己的未來付諸行動，現在就開始整理吧！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：艾曼達的人生整理之旅，原文：10個令人匪夷所思、但超常見的收納整理盲點！】