告別床尾「衣服山」　日本人妻衣櫃收納　5步驟分類轉季無需大執?

【衣櫃收納】踏入2021，來一場「斷捨離」，清理混亂的家居同時清空心靈不失為好提議，不過要是難做到「一刀切」，善用各種收納方法也能讓家居環境變得整潔，做到煥然一新的感覺。

日本人妻擅於穿搭，亦擅於整理收納，將家居打理得井井有條。在社交平台不時充斥全白或以木系為主的無印風裝橫，不過akane的家居則以黑、灰、白作主調，簡約卻帶點現代感。akane與丈夫，以及3名子女，一家五口居住，但她的家卻一點也不凌亂，原因在於她非常懂得善用空間，購買各種收納用品作儲放用途，令空間感大增。

▼▼▼按圖看日本人妻akane一家五口的簡潔家居▼▼▼

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無論家中有否團積雜物，過多的服裝永遠是大多數女生面對的問題，於是把收拾衣櫃的行為拖了又拖，甚至在房間的一角形成一座「衣服山」。akane卻沒有這問題出現，她改變了服裝於衣櫃內的擺放位置，即能保持整齊。

▼▼▼按圖看日本人妻akane的衣櫃收納法，5步驟分類轉季無需大執?▼▼▼

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浴室護理用品多 長期凌亂不堪？

另一個教女生煩惱的地方，就是洗手間。除了擺放日常需要用到的洗手液、沖涼與洗髮用品，還有機會需儲放各式各樣的護膚品，更何況是一家五口的akane？單是洗漱用品已需準備5份，佔據一定的空間，可akane則做好仔細分類，利用各種收納用品以及標籤，看起來非常整齊。

▼▼▼按圖看日本人妻akane家中的洗手間，她是如何收納？▼▼▼

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▼▼▼更多日本人妻akane的收納法，值得參考？▼▼▼

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