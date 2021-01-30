璀璨帝國｜派對浮誇封路任夾Gucci手袋 名媛愈炫富內心愈自卑？

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-01-30 18:00

Netflix真人騷《Bling Empire璀璨帝國》紀錄了居住於洛杉磯的亞洲富豪奢華生活，眾人瘋狂炫富成為熱話。離地之餘，貴婦Christine Chiu與Anna Shay的炫富方式卻大有不同，前者高調惹人生厭，後者則低調親民，心理學家指出愈炫富內心便愈自卑。

《Bling Empire璀璨帝國》被喻為現實版《我的超豪男友（Crazy Rich Asians）》，當中富豪貴婦們的浮誇生活超乎想像。（《Bling Empire璀璨帝國》劇照）

名媛Christine最炫富：新年派對封街 助養兒童當回禮禮物

《Bling Empire璀璨帝國》被喻為現實版《我的超豪男友（Crazy Rich Asians）》，當中富豪貴婦們的浮誇生活超乎想像。只穿高訂禮服、外出有私人保鑣護航，外遊乘搭私人飛機等只是上流人士的生活日常，台灣名媛Christine Chiu為舉辦大型新年派對而封閉了比華利山整條羅迪歐大道（Rodeo Drive），回禮禮物是為每位來賓捐款助養一名中國孤兒，富貴生活令人嘆為觀止。

▼▼▼按圖看：璀璨帝國名媛Christine Chiu最昂貴的一件衣服約價值一棟美國房屋的價錢，按圖看《Bling Empire璀璨帝國》中超乎想像的富豪生活▼▼▼

Christine Chiu身家實際上只有Anna Shay的1/7 卻多次高調炫富

早前有外媒公佈了《璀璨帝國》的富豪資產排行榜，擁有約46.5億港元的Anna Shay被指富可敵國排第1，排第3的Christine Chiu夫婦身家只有約6.2億港元，卻喜歡與Anna Shay競爭，又多次高調炫富，她為兒子Baby G的1歲於開頓兒童博物館舉辦盛大的生日派對，總花費超過700萬港元，最誇張的是現場設置了一部放有大量Gucci手袋的夾公仔機，卻被認為她不如Anna Shay直接為每位來賓準備勞力士手錶作為回禮禮物般大方。

▼▼▼璀璨帝國名媛Christine Chiu為兒子豪花百萬美元搞生日派對，會場除了Live Band、木偶表演、VR遊戲，更設置了一部放有大量Gucci手袋的夾公仔機，讓來賓盡興。按圖睇派對的奢華情況：▼▼▼

璀璨帝國名媛土豪式炫富 心理學家：過度炫耀源於個性自卑

璀璨帝國︱Christine Chiu夫婦身家只有6.2億，卻喜歡與擁有約46.5億港元的Anna Shay競爭。(IG@christine_chiu88)

《Bling Empire璀璨帝國》的兩大名媛Christine Chiu與Anna Shay雖然身家豐厚，但炫富方式卻大大不同，相比Christine Chiu的土豪式炫富，Anna Shay的作風更低調親民，這其實反映着兩大富豪的心理質素。

心理學家Susan Krauss Whitbourne指出，炫耀與羨慕是人的天性，而過度炫耀其實是心理焦慮的表現，反映出一個人自戀與自卑。自卑的人喜歡透過炫耀自己所擁有的財富去顯得他人渺小，某程度上是為了說服自己確實「有價值」，繼而獲得這種令他們感到幸福的優越感，滿足心靈的空虛。換句話說，Christine Chiu與Anna Shay的炫富態度某程度反映着她們的自我價值，而Christine Chiu的誇張炫富可能源於內心的自卑感作祟。

Anna Shay富可敵國，身家約46.5億港元。（IG@annashay93）

Anna Shay被指富可敵國 低調行徑與Christine Chiu高調成對比

節目中每位富豪名媛都各有特色，而日俄混血名媛Anna Shay個性則較低調。她繼承已故軍火商父親Edward Shay的豐厚財產，被稱為「比華利山王后」。她的財產雖然遠拋節目中的其他富豪，卻少有如Christine Chiu般高調炫富。相反，Anna Shay重視友誼，樂於為朋友付出。她曾為慶祝企業家Kelly的生日，動用私人飛機邀請Kelly和她男友Andrew到巴黎旅行，又送她象徵友誼的鑽石戒指。

Anna Shay為好友Florent舉行生日派對，更送出價值30萬的鑽石手鏈作為生日禮物。（IG@annashay93）

Anna Shay有錢卻重視友誼 常送朋友厚禮而被喻為「最強閨密」

Anna Shay與其他富豪一樣，喜歡舉辦派對宴請朋友，曾為每位來賓準備勞力士手錶作為回禮禮物。她又為好友Florent舉行生日派對，動用私人飛機接載他從巴黎到洛杉磯，更送出價值30萬的鑽石手鏈作為生日禮物。

Anna Shay知道模特兒Kevin不是富貴人家出身，特意送他Dior服裝助他改頭換面。（《Bling Empire璀璨帝國》截圖）

不過最令人感動的是，Anna Shay為節目中唯一不是出自名門的主角Kevin送上Dior服裝，當她知道模特兒Kevin不是富貴人家出身，便特別請來Dior派出專人，將最新服裝帶到家中，並邀請Kevin前來試衫並贈送給他。但Kevin卻懷疑這是否有錢人對平民的一種測試時，便決定向Anna Shay歸還所有禮物。Anna Shay則表示，她知道有些人會以別人的財富來審視對方的地位，但她重視的是一個人的內在美，令曾經覺得自己於富豪堆中格格不入的Kevin得到暖心安慰。

參考資料：Psychology Today，Screen Rant

▼▼▼同場加映：《Bling Empire璀璨帝國》的富豪生活浮誇離地，賭王千金何超蓮雖然同樣富貴，卻熱衷慈善工作，幫助社會弱勢社群。按圖看▼▼▼

▼▼▼同場加映：諸葛紫岐不時在IG分享生活照，一身名牌被指「炫富」，2012年嫁予薛嘉麟的她，一身造型當然不乏Hermès、LOUIS VUITTON、CHANEL，但也不及甘比收藏的Hermès名貴，香港女首富的購物力實在不容忽視。按圖看▼▼▼