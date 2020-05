一代賭王何鴻燊於今午(26日)病逝,享年98歲。 賭王何鴻燊與四房育有共十七名子女,難得的是位位都各有所成。要管教一個孩子已非易事,更何況是多達十七個?賭王何鴻燊的十七名子女雖然「贏在起跑線」,但卻沒有囂張炫富,當中有的熱心公益,有的對事業甚有抱負,當中何超蓮與何超欣更被喻為「最美千金」,才識與美貌並重,全因子女皆謹記賭王「三大家規」下的教育。

家規一:以知識建立力量

賭王何鴻燊出身自名門望族,父親為香港著名富商,本過著衣食無憂的生活。然而後來家道中落,何鴻燊流落街頭,見盡世態炎涼後發奮讀書,終於考進了香港大學。戲劇化的生活令他明白到知識比金錢更珍貴,變數總是始料不及,唯有憑藉自己的實力,才能應對未知的變化。只要資本沒有學識和遠見,也只能被時代巨輪推著走。

爸爸對我們只有一個要求,就是好好讀書。 何超蓮

賭王何鴻燊家中每個子女的教育水平都很高,當中以四房的何超欣、何猷君尤其出眾。兩名尖子同樣入讀美國麻省理工MIT,兩兄妹都分別拒絕了英國劍橋大學而選擇了MIT。何超欣曾在美國成為中國留學生會會長,早前的暑假分別在英國怡和及紐約安永會計師事務所實習。最近她代表MIT參加與哈佛、耶魯、普林斯頓及史丹福大學舉行同舟會學生組織,更獲選成為主席。

何超欣不但學業好,其知性氣質更令她獲邀出席被福布斯定義為世界10大頂尖奢華晚會之一的巴黎名媛舞會。能參加這個舞會的都是各國的皇室貴族,加上學業、教養、頭腦樣樣皆精,才有機會獲得邀請。當年18歲的何超欣成為了二十五位名媛中場唯一一位華人。

家規二:生活再忙也不能忽略回饋社會

何鴻燊認為,定義一個商人的成功,不僅看他的公司業績也在於他對社會的貢獻也就是社會責任感,故此他教導子女要熱心公益。

除了出錢,賭王何鴻燊三房千金何超蓮更是身體力行,與一眾志同道合的朋友成立慈善團體Smile with Us HK,曾為失聰小孩舉行慈善義賣,為老人送上節日祝福,旨在為弱勢社群籌款,貢獻社會。Smile with Us HK定期舉辦義工活動,為香港帶點正能量。

家規三:康莊大道是從勤奮與堅持中走出來的

我沒有什麼秘訣,一是做事必須勤奮;二是鍥而不捨,有始有終。勤勞努力,戰勝困難,才是最大的資本。 何鴻燊

何家千金何超蓮以一級榮譽成績,畢業於英國倫敦大學皇家賀洛唯學院,曾考入會計師樓工作,2016年回歸打理家族生意,首個企劃便是翻新酒店,把已經有三十年樓齡的酒店重新拆卸翻新,她也曾身穿地盤工服親自視察。除了工作以外,她熱心公益,創立了慈善團體Smile with Us HK幫助香港社會。最近更引進台灣連鎖式食店玖五牛肉麵,每天到店舖巡視業務,一手一腳打理。由考取會計師執照、管理家族生意、公益事業還是經營自家餐廳,何超蓮總是不遺餘力。