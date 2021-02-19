撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-19 13:10

【IKEA宜家家居大減價｜宜家大減價】IKEA宜家家居推出大減價優惠，優惠期由即日至3月10日，近千件產品低至四折發售，當中不乏日本女生家居打卡收納神器？女生編輯部精選件必睇產品。

日本IG示範：籐籃美觀又實用、活動茶几儲物量大又靈活？

不少日本獨居女生都愛分享家居布置，也會靈活運用平價收納品令房子空間感大增。(rooom_tooom＠IG)

日本女生經常在IG分享，如何以IKEA宜家家居的家品作收納、裝飾之用，參考度極高。其中五件常見單品，今次亦以特價發售。IKEA是之減價貨品眾多，總是無從入手？不如參考參考日本IG收納法，看看如何活用IKEA特價品，來裝飾房間。

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