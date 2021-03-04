撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-04 21:00

中國大陸網紅眾多，以女性為主的美妝主播界中，竟出現了一位「口紅一哥」--李佳琦。今年僅28歲的李佳琦，除是網民口中「擦唇膏比女人還好看的男人」外，更被《時代雜誌》評選為「新下一代百大影響力人物榜」，不但是首位進榜的美妝博主，更被雜誌賦予「創新者」之頭銜，一直以來的亮麗的銷售成績單令人驚嘆不已！

李佳琦直播帶貨能力驚人，熟悉美妝的程度比女生更強。（李佳琦＠直播截圖）

「OMG、Amazing、我的媽呀！」是李佳琦直播帶貨時的口頭禪，當時粉絲對李佳琦的評價就是：「天不怕，地不怕，就怕佳琦OMG！」每每是李佳琦推薦好用，必買的產品，總是出現旋風式的賣出量，甚至秒斷貨的紀錄。有報道指去年「雙11」預售首日，李佳琦直播間累計觀看人次近1.62億，其網站成交金額更高達39.11億元。當時更有網民直言：「也許只有佳琦的聲音，能在被疫情陰霾籠罩下的這麼長時間以來，把我們拉回到彷彿什麼都沒有發生過的城市煙火中」。這個驚人成績，更是力證李佳琦火熱的人氣與帶貨能力。

【按圖看】「口紅一哥」李佳琦於直播間熱烈推介的「16款愛用護膚好物」▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

章子怡曾留言李佳琦：「怎麼買？」 曾1年直播近400場帶貨力驚人

「口紅一哥」李佳琦今年更被《時代雜誌》評選為「新下一代百大影響力人物榜」。（李佳琦＠微博）

有一次，章子怡更在李佳琦的微博下留言詢問：「怎麼買？」，更是再一步把李佳琦的名字帶火更推向微博的熱搜榜。而據聞僅28歲的李佳琦擔任美妝直播博主雖短短只有2年時間，便賺取近2億港元的收入，甚至有傳李佳琦去年於上海購入複式豪宅，並與紅明星唐嫣與胡歌等人做鄰居。

李佳琦的帶貨魅力，連章子怡也被吸引過來，留言詢問。（李佳琦＠微博截圖）

我每天試色300枝唇膏，嘴唇已經不是自己的了。 李佳琦

如果你今天不做直播，說不定你的粉絲就會被那另外9999埸的直播吸引了，她可能第2天就不來看你了。 李佳琦

但其實李佳琦獲得現時亮麗的成績單，是付出過之而無不及的努力。李佳琦曾在直播中分享過，自己最高紀錄的直播紀錄，是一年累計直播389場，而每場直播時數更是6小時或以上，有時更是由晚上7時，直播到凌晨1點。

為了直播，李佳琦透露過，他放棄吃辣的食物，放棄喝白酒，只為保護嘴唇，而且只要不吃飯時，李佳琦都是塗上厚厚的潤唇膏，甚至10天不到就能用完一支，甚至因為無間斷的直播，長時間說話令李佳琦患上了嚴重的支氣管炎，當復發就呼吸困難，所以說李佳琦的現時的成功，可謂是捱過一段的日子。

【按圖看】「口紅一哥」李佳琦「直播致富」背後付出不是人人做到？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

帶貨實力大勝馬雲 全靠真誠撼動民心：我不想去敷衍

李佳琦其實也是標準的「美男子」，擁有白滑的皮膚。（李佳琦＠微博圖片）

李佳琦於直播主的人生，更是不斷挑戰自我，例如在2018年，李佳琦便成功挑戰「30秒塗口紅最多人數」的健力士世界紀錄，成為塗口紅的世界紀錄保持者外，同年，李佳琦比併阿里巴巴集團創始人馬雲於淘寶的賣貨力，結果李佳琦只2小時，便賣出1000枝唇膏，大勝馬雲2小時內賣出10枝唇膏的紀錄。

唇膏的質感在嘴上和手上是完全不一樣的感覺，我不想去敷衍。 李佳琦

在內地美妝直播界擁有極高人氣的李佳琦，曾在1年內與20多位明星合作，於網上直播賣貨，當中包括奚夢瑤、楊冪、Angelababy（楊穎）、舒淇、劉濤和蔡依林等女星，而李佳琦的風頭可謂是一時無兩。但這一切都是由於李佳琦，是發自內心推介產品給消費者，更提醒買家不要盲目追求大牌，以真誠吸引粉絲。

你要駕馭唇膏，而不是讓這支唇膏駕馭你。 李佳琦

李佳琦一年累計直播共389場，紀錄十分驚人！（李佳琦＠微博）

我們不要盲目追求大牌，經濟不好的時候，就儘量去選適合於自己的產品 李佳琦

爲了一個大牌包包而去吃1個月泡麵，這樣做是不對的 李佳琦

李佳琦本著努力不懈的精神，讓當初只是一位美容專櫃顧問的自己，搖身一變成為火熱的「帶貨王」。李佳琦在直播帶貨時，除平價小眾品牌外，亦不泛推薦專櫃品牌的唇膏或護膚產品，但李佳琦卻本著良心真誠與女生「說教」，教導大家量力而為，選擇適合自己的產品。李佳琦對美妝的慧眼以及人生哲學，讓他深得一眾粉絲歡心，也讓大家看到，只要用心努力向夢想前進，付出不會白費，也終有按收獲的一天。

【按圖看】李佳琦曾合作過的人氣明星多多，奚夢瑤、楊冪、Angelababy（楊穎）、舒淇等仔也是「拍擋」？▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

同場加映：【按圖看】鄭欣宜曾被嘲「航空母艦」，決心自信做自己不再減肥（延伸閱讀）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

【按圖看】吳幸美（Amy）願意為家人努力賺錢，出醜角色也會做？（延伸閱讀）▼▼▼