撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-01 22:00

52歲伊能靜近年憑《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》等真人騷節目，令演藝事業再登高峰。近日伊能靜出席節目《新相親大會》時，被問到為何現在談姊弟戀的人越來越多時，伊能靜便高情商回話，備受外界讚賞！

52歲伊能靜近年憑真人秀《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》，再攀演藝事業高峰，而她與秦昊結婚近6年，其婚姻生活一直都備受討論。(伊能靜@微博)

既然男人可以娶比自己小的女人，為什麼女人不能嫁比自己小的男人呢？ 伊能靜

52歲的伊能靜，有人說她任性得來帶點公主病；有人稱讚她高情商、獨立有智慧，活得比誰都要豁達真實。伊能靜與小她10歲的丈夫秦昊結婚近6年，仍維持熱戀般甜蜜恩愛。在2015年，彼時47歲的伊能靜與37歲的秦昊，在布吉舉辦婚禮，然而10歲的年齡差，彷彿成為了他們「標籤」，兩人的婚姻一度不被外界看好。

伊能靜在真人秀《媽媽是超人2》曾娓娓道來她與秦昊的愛情故事。當時二人只相戀3天，便直接跳到談婚論嫁的階段，當時伊能靜與秦昊坦言：「我比你大十多歲，還帶着一個10多歲的孩子，我倆在一起是會備受爭議的。」當時秦昊表明按別人的標準去活並不是自己人生，更說自己早已對她一見鐘情，堅定的態度讓伊能靜非常感動，並願意把自己的下半生再次交托出去，譜出令人羨慕的愛情故事。

伊能靜愛撒嬌被秦昊寵如小孩：我的童年被你無限延長

伊能靜與丈夫秦昊相差10歲的姐弟戀無阻恩愛幸福。(伊能靜@微博)

回顧伊能靜過去曾有一段失敗的感情，她曾與庾澄慶（哈林）愛情長跑10多年，生下兒子「小哈利」，可惜兩人終究未能開花結果。但感情失敗並沒有影響伊能靜對追逐愛情的嚮往，她遇上寵她如小孩，任由她撒嬌的男人—秦昊，而伊能靜更為秦昊於47歲的高齡誕下「小米粒」。

追求幸福一定是兩個人的共同努力。 伊能靜

52歲的伊能靜在嫁給秦昊後，樣貌彷彿凍齡一樣，幸福全寫在臉上。(伊能靜@微博)

當愛情充斥著現實的柴米油鹽時，彼此的付出更顯得極其重要。在伊能靜眼中夫婦之間除需要互相尊重、三觀一致之外，生活上的「小撒嬌」亦是維繫雙方感情的不二法門，伊能靜有次在節目中，被問到當惹丈夫生氣時的處理方法，伊能靜便示範自己會用嬌滴的奶聲對秦昊說：「老公，不要生氣了。」

我發燒，你就像個老爹，拿著溫度計，問我幾度？問我吃藥沒有？問我吃東西還痛不痛。 伊能靜

我的童年被你無限延長，青春期被你無限放大。 伊能靜

當伊能靜生病時會變得嬌氣與粘人，猶如一位愛撒嬌的小孩，秦昊亦像寵愛小孩般照顧伊能靜，伊能靜亦曾在微博上分享過：「認識你（秦昊），我越活越回去。日子跑着跑着，跑成了童年。」亦難怪52歲的伊能靜在嫁給秦昊後，樣貌彷彿凍齡一樣，幸福全寫在臉上。昔日伊能靜與庾澄慶的一段情，或許教會她要變得成熟，但原來最美好的愛情，卻會令自己變回小孩，安心依靠在對方的身上。

【按圖看】52歲的伊能靜與秦昊結婚後被寵如小孩，雖然已生過2次小孩，但外表仍凍齡得像少女？▼▼▼

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夫妻也要有「各自空間」 從不在對方面前換衫保持神祕感？

當時47歲的伊能靜，梅開二度嫁給小10歲的秦昊，隨後更為對方高齡產下女兒「小米粒」。(伊能靜@微博)

夫妻之間相處的時候，可以完全忘掉其他的身份，專注於彼此，然後多給對方支持和關心。 伊能靜

伊能靜自言是渴望浪漫的人，更愛儀式感，但伊能靜口中的儀式感並不是人們所認為的送禮物或刻意營造浪漫氣氛的那種模式，而是一個可讓雙方抒發愛意的「相處空間」。當兩個不同性格的人走在一起，去掉自我，用心專注於對方，用力給對方關愛時，一同締造出相知相惜的回憶，便是雙方維繫感情當中的「儀式感」。

伊能靜在《我們戀愛吧》提到的保持神秘感，便是自己從來不在秦昊面前換衣服、上廁所和化妝。(《我們戀愛吧》截圖）

相反，秦昊是一貫的「老實派」男人，所以伊能靜提到：「夫妻要學會在這中間找到一個平衡點，學會有效溝通和交流。」伊能靜在《我們戀愛吧》更提到夫妻也要保持神秘感，她坦言與秦昊結婚近6年，至今仍不會在秦昊面前換衣服、上廁所和化妝，對方也會到服裝間換衫。

伊能靜認為夫妻之間不管在一起多久，維持一定程度的神祕感還是必須，因神祕感還是可以增加彼此對雙方的新鮮感，也是平衡愛情溫度的方法。當走過激情，愛或許不再只是兩個人的事，朝夕相處談的都是生活中的瑣碎，但其實唯有用心維繫，在平淡的生活中抓緊愛情樂趣，多分包容與體諒，還是維繫感情的不二秘訣。

相愛還是純粹一點好。 伊能靜

【按圖看】伊能靜與秦昊愛得純粹的「姐弟戀」甜而不膩？▼▼▼

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