撰文: 黃伊玲 最後更新日期: 2021-02-27 14:00

斷捨離.收納|春天即將來到,意味衣物又需要換季。但面對近乎「逼爆」的衣櫃,以及無窮無盡的購物慾,想要給衣櫃來一場斷捨離,好好整理收納,看似是無從入手?

外國流行一個名為「Project 333 」(333精簡穿搭計劃)的衣櫃減物活動,以每3個月只利用33件衣着單品為日常配襯穿搭之用。(bemorewithless@IG)

衣櫃斷捨離 :一季其實只需33件衣物?

綠色和平調查發現,香港近八成人曾買下從未或使用少於2次的物品,當中以衣物最常見,平均每4件就有1件衣物穿少於2次而被丟棄,浪費衣物的情況嚴重。近期外國就流行起一個名為「Project 333 」(333精簡穿搭計劃)的衣櫃減物活動,藉打造迷你衣櫃 (Capsule Wardrobe)來減少衣物的浪費, 而計劃挑戰重點是由每3個月都以只以33件單品來穿搭,但內衣褲、居家休閒服、睡衣和運動服等並不需要列入33件衣物的計算當中,是次計劃更推出書籍,教大家如何地整理衣櫃,斷捨離出沒用的衣物。

「Project 333 」作者Courtney Carver提到整理衣櫃,為她的人生帶來很多重大的改變。(bemorewithless@IG)

「Project 333 」輕鬆解決衣櫃「逼爆」問題

計劃提倡者兼《Project 333: The Minimalist Fashion Challenge That Proves Less Really Is So Much More》一書作者Courtney Carver提到,此計劃令她領悟到簡單又清爽的迷你衣櫃,不單只改變她的穿搭方式,更是全面顛覆她的生活,同時亦徹底改寫了她與物品及購物之間的關係。在實行計劃後,令人在空餘時間中不再被購物慾消耗殆盡,不會再時刻在網絡上搜尋最划算的商品,而真正換取更多的是,是去思索自我的時間和探討真正的興趣。

其實維持快樂所需的衣物,遠比我們想像到的要少,當衣物擁有越多,就想要更多,彷彿是衣物需要更多的「同伴」,而不是自己真正需要這些衣服,以精簡方向收藏少量的衣服,也不需要每天傷神去決定平日穿搭,更可騰出更多腦力,來花在更值得看重的事情上,而「Project 333 」(333精簡穿搭計劃)的整理步驟更是顯淺易明,決定衣身去留並無多餘負擔,便可輕鬆脫離衣櫃「逼爆」與雜亂生活的窘境?

【按圖看】「Project 333 」斷捨離衣櫃3大規則,實行前先問自己以下3個問題:▼▼▼

【按圖看】根據「Project 333 」計劃7步改造,以打造迷你衣櫃為核心,讓自己騰出更多時間與金錢▼▼▼

【按圖看】「Project 333 」實行時3大注意要點▼▼▼

同場加映:【按圖看】收納達人教執整理逼爆衣櫃4大要訣,先顏色分類最主要?紀念品收納都有整理方法?(延伸閱讀)▼▼▼

【按圖看】斷捨「紀念品收納3大秘訣」、善用時間區分收納,比起主題式分類更好搜尋(延伸閱讀)▼▼▼

【按圖看】藉著對物品進行「斷捨離」,其實是為自己的生活加分,如跟以下10種舊物狠心分手的話,會令生活更自在?(延伸閱讀)▼▼▼

【按圖看】「斷捨離」始祖山下英子提出家中4大需要「斷捨離」的地方與方法步驟(延伸閱讀)▼▼▼

