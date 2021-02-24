撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-24 22:00

「性感小野馬」泫雅（HyunA）近日以歌曲《I'm Not Cool》性感回歸歌唱舞台，而泫雅破格性感造型掀起網民討論外，其標誌性的「淚痣眼妝」亦成為美妝博主爭相模仿的妝容，但原來臉上長痣的位置也透露出個人的命運，更可以了解到自己的戀愛狀況？

泫雅（HyunA）近日以歌曲《I'm Not Cool》性感回歸歌唱舞台，而她眼下的淚痣原來可以看出她的戀愛狀況與個性？(hyunah_aa@IG)

網上曾流傳一句說話：「痣生得奇，反成桃花之美，痣出不異，且是人生指南。」不少人的臉上長出痣，有些女生更為營造性感撩人、可愛的形象，會刻意利用眼線筆在眼下、臉頰與嘴巴附近的位置，畫上一粒痣。

但亦有不少女生的臉部生俱來便長有痣，有些痣更為成她們的標誌性象徵，如楊丞琳的臉頰痣、全智賢鼻頭痣與「性感女星」瑪麗蓮·夢露的嘴角痣等。近日網上便流傳一個「臉痣位置測戀愛狀態與個性」的心理測驗，原來這位置長出痣的人，有潛在風險成為「恐怖情人」？眼下長痣的人其實很易遇上壞男人，更易與人發展不倫戀？

▼▼▼【臉上長痣位置的戀愛運及性格剖析 (按下圖查看結果)】▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

同場加映：【按圖看更多心理測驗】 沖涼習慣揭示9大潛藏個性（延伸閱讀）▼▼▼

問題：以下9種的洗澡習慣，哪種是你經常會做的呢？ A：邊洗澡邊唱歌 B：一邊刷牙一邊淋浴 C：長時間舒服地泡澡 D：淋浴時心裏列出計劃清單 E：快速地洗完澡 F：特別喜歡洗冷水澡 G：一邊洗澡一邊發夢想東想西 H：常用沐浴球洗澡 I：不試探水溫便直接洗澡

+ 12 + 12 + 12

同場加映：【按圖看更多心理測驗】觀察指甲形狀得知對方深藏的獨特個性（延伸閱讀）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

同場加映：【按圖看更多心理測驗】「伸手動作」都會反映潛藏性格與內心世界？（延伸閱讀）▼▼▼