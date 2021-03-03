撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-03-04 16:45

每次走進MUJI無印良品，總不會空手而回。不過入手都要看準時機，買得精明。以下就給大家整理好「精選日用品優惠」以及「隱藏冷門美妝好物」兩大必買清單，鎖定到MUJI無印良品重點出擊掃貨！

MUJI無印良品由即日起至4月11日推出「精選日用品優惠」，絕對要把握減價機會入手！(MUJI)

作為MUJI無印良品粉絲的大家，又怎可以錯過減價優惠？MUJI無印良品定期按季節以「衣」及「住」兩大生活主題推出「精選日用品優惠」。近期更有人氣王「溫和保濕潔面乳」以及多用途收納好物「直立式文件格」正進行減價折扣，優惠期由即日起至2021年4月11日，絕對要把握減價機會入手！

▼▼▼(按圖看) MUJI無印良品「精選日用品優惠」，人氣王「溫和保濕潔面乳」減價必買！▼▼▼

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在眾多的人氣商品中，MUJI無印良品還有很多值得入手的冷門隱藏好物，既實用又好用，性價比高。以下就準備列一份「隱藏冷門好物清單」，將MUJI無印良品一些在日本好評度高，卻又鮮為人知的日常生活及美妝好物推薦給大家，據說用過的人必定回購再回購？

▼▼▼(按圖看) MUJI無印良品「隱藏冷門美妝好物清單」，濕紙巾盒因「另類用途」人氣急升？▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：MUJI無印良品18款精選美容好物 日本妹大讚$100爽膚水功效明顯】(按圖看前後對比)▼▼▼

▼▼▼【同場加映：MUJI無印良品隱藏熱賣針織衫 日本掀男裝女穿熱潮(按圖看上身效果)】▼▼▼

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