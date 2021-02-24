減肥｜失婚女暴肥自卑　靠1日6餐減240磅　推薦10款低卡減肥零食

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-24 17:00

減肥餐單｜相信許多女生經歷失戀時，受情緒影響食慾，要不減磅，要不化悲憤為食量增磅不少，而來自英國的Jenny Irons是後者，中年面對破碎婚姻，加上工作壓力，導致暴肥，體重高達383磅，自卑得不敢去超市，健康更出現問題，她終決心減肥，花了2年時間減去約240多磅，並分享減肥餐單。

46歲的Jenny Irons 成功由383磅減至143磅。（slimmingworld.co.uk）

英國失婚女暴肥至383磅決心減肥改變人生 公開1日6餐餐單

3年前，46歲的Jenny Irons與另一半離婚，情緒低落，生活艱難，又受財務困擾，房子迫不得已下也賣掉，面對種種壓力，Jenny Irons選擇從食物尋找安慰，體重因而不斷上升，曾高達383磅：「當時我會晚上10時或早上5時去超級市場，這樣便沒有人看見我，我不會與他人有眼神接觸，我會穿寬鬆衣服收埋我的身材。我當時真的非常孤獨。」

Jenny Irons面對的不只是心靈上的痛苦，身體健康也出現問題，她胸部和腳部不時會感到疼痛，又經常頭痛，甚至平日走很短路程也會喘不過氣。

▼▼▼看Jenny Irons從前的飲食有沒有似曾相識，感覺是自己日常的食物種類？營養師指這樣隨便吃，1天便能增1-2磅，按圖看Jenny Irons餐單與營養師提醒▼▼▼

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生活中經歷了不少尷尬事，Jenny Irons決心減肥，不過在成功減肥前，她也與天下女生一樣嘗試過不同坊間減肥飲食法，又買代餐，但都不曾成功，最後她靠飲食控制，計算卡路里，選擇原型食物，成功減去240多磅，重拾健康身形和自信心，改變一生，她接受減肥平台Slimming World訪問公開她的減肥餐單。

01女生便向澳洲註冊營養師劉曼翎（Angela）查詢：「Jenny最大改變是完全刪減邪惡零食，改為蔬菜條及水果，這是對減肥非常有幫助，」「為免矯枉過正，想令減肥更持久，建議可以食低卡零食。」

▼▼▼Jenny Irons成功大減240磅，她每天都有零食相伴，吃足6餐，按圖看看餐單，營養師又有甚麼建議加大減肥效果？▼▼▼

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減肥時忍不住口會失敗，過量控制，身體又可能報復性飲食，令下一餐吃多了，因而營養師也建議食一些低卡零食，不如看看營養師推介的低卡小吃，讓大家可以減肥時也能吃零食滿足心靈。

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（資料來源：《Daily Mail》）

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