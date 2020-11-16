【減肥去水腫】每逢年尾節日多多，聚餐、酒局自然也隨之而來，但女生又怎能抗拒呢？台灣健身Youtuber Mayfit練得一身健美姿態，但她與大部分女生一樣放棄不了美食，大家都好奇她是如何可以保持身材，她近日便分享了一周去水腫秘技。

May（劉雨涵）是台灣健身網紅YouTuber兼作家。（may8572fit@instagram）

台灣健身網紅分享健身教學減肥餐單吸52.6追蹤 曾錯誤盲目減肥

May（劉雨涵）是台灣健身網紅YouTuber兼作家，她平日會在Youtube和Instagram分享健身教學、健康減肥餐單等資訊，分別吸納了26.5萬和26.1萬追蹤。

May絕不是為了健美而放棄美食的女生，她更直言自己是一位「吃貨」，在假日、Cheat Day都會任性大吃特吃，由早吃到晚，更試過一天吃6000卡路里，正常亞洲女生一天攝取只需攝取1400至1800卡，但她仍有方法保持肌肉線條，不至走樣，讓人看得又驚又喜。

▼▼▼按圖即看May的減肥歷程與健身後的「吃貨」人生▼▼▼

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May分享一周去水腫秘技

近日May坦言，身為健身網紅吃大餐後同樣會出現非常巨大的肚子與水腫的身體，不過May指這是連續數天吃垃圾食物的「後遺症」，令水分滯留在體內引致，而不是真的增磅、變胖。她更公開她私藏的一周去水腫飲食與運動秘技，讓女生一同踢走水腫。

May（劉雨涵）最近因大吃數天出現水腫。（May Fit ＠ Youtube）

▼▼▼按圖即看May的「一周去水腫的飲食與運動秘技」▼▼▼

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