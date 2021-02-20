減肥｜低醣飲食比低卡餐單快見效　吉田有里激減83磅公開減肥恩物

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-20 12:00

低醣飲食｜農曆新年過後，節日暫告一段落，想減肥的，不妨可以參考日本搞笑女星吉田有里採用的低醣飲食，毋需刻意大減卡路里也可以快速減肥，而吉田有里便用了2年時間健康減掉38公斤。

159cm吉田有里體重曾高達110公斤。（yuriyan.retriever＠instagram）

吉田有里靠「低醣飲食」減38公斤營養師：比一般低卡飲食快速見效

30歲的日本搞笑女星吉田有里只有159cm，在2018年時體重曾高達110公斤，體脂達45%，代表着身體將近一半都是脂肪組成，為了健康，吉田有里決心減肥，最後她花了2年時間減至75公斤，雖然不是纖瘦身形，但也朝健康邁進了一大步，而當時吉田有里便靠「低醣飲食」去控制體重，在減肥期間，她把碳水化合物的攝取量，減少約1/6，一餐大約攝取20克。

▼▼▼按圖看看吉田有里大減38公斤的心路歷程，她還有甚麼減肥方法？▼▼▼

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「低醣飲食」是近年非常流行的減肥方法，但為何可以達至減肥效果，又該如何進行才成功？澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）表示：「低醣飲食的減重原理為透過減低體內葡萄糖以及肝醣儲備，鼓勵身體提升脂肪代謝作為能量，以增加消耗脂肪達至減重效果，而且短期效果比一般低卡飲食法快速見效。」

採取低醣飲食時，碳水化合物的攝取量會調整到少於20%，約為75-100克以下；陳曼婷又提醒，大眾經常忽略水果、蔬菜、豆類、植物奶中的碳水化合物，因而選擇食材也要小心計算，像1碗士多啤梨也含12克碳水化合物。

▼▼▼不知如何開始「低醣飲食」？按圖即看營養師制定的「低醣飲食」餐單，碳水化合物的比例該如何選擇才不會出現副作用？▼▼▼

吉田有里2大減肥法寶 牛油果核助2星期減8公斤

除了實行低醣飲食，吉田有里更有2樣減肥法寶，其便是牛油果核茶，她曾在日本節目《解決！ナイナイアンサー》實測其功效，每日於飯後飲用一杯牛油果核茶，兩星期後，成功減去了8公斤，接近18磅，腰圍也從113cm減至105cm，瘦了整整8cm，約3.6吋，到底牛油果核為何有助減肥？

▼▼▼按圖即看牛油果果核茶的製作方法，並看看營養師如何分析吉田有里的2大減肥法寶▼▼▼

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▼▼▼同場加映：點擊看Google「2020年10大最高搜索量的減肥方法」，營養師陳曼婷（Ariel）給哪個方法？（延伸閱讀）▼▼▼