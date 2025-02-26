唔好去麥當勞？台網熱議8條「台女生存守則」　揭露女性現實困境

「台女不意外」、「可悲台女」這樣的句子你看過嗎？



「台女」也就是台灣女生的簡稱，近年在台灣社群平台上，幾乎成了愛慕虛榮、拜金女的代名詞，該詞被賦予了相當負面的意義，近日有位網友在Threads上整理「台女生存守則」，將過去女性網友在與男朋友交往過程中，所遇到的種種「鬼故事」列舉成一條條警告事項！

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8條「台女生存守則」

原文如下：

歡迎來到台灣！這裡是女性的天堂樂園！

請閱讀並遵守下列規則，否則可能會遭致不幸，希望各位在台灣都能玩得愉快！

1. 搭訕男並不存在，如果遇到有人向你搭訕，請無視，並且迅速逃離

2. 我們沒有麥當勞，如果看到路邊有麥當勞餐廳，不要進去，並且要馬上搜尋地圖上最近的摩斯漢堡（MOS BURGER）避難

3. 如果有男性約你出去而你很想赴約，請先去買一杯大杯星巴克（Starbucks）帶在身邊，這可以讓你分辨對方是人還是「其他東西」

4. 請隨時在包包裡準備大片的夜用衛生棉，當大杯星巴克發揮作用時，可以拿出來砸

5. 直男行為研究社是安全區，如果你遇到「其他東西」，立刻將其紀錄下來，直男行為研究社會提供庇護

6. 如果你沒有及時用星巴克分辨出「其他東西」，也沒有及時來到安全區，請直接叫「其他東西」洗碗，這會觸發他們的創傷，讓你有機會逃離

7. 星巴克道具辨別法在網路上同樣有效，如果遇到有人對你貼咖啡貼圖（☕），請記住，他們不是人類，立刻封鎖

8. 美國沒有隨意觸碰別人身體的文化，如果有人未經同意觸碰你，亂拍你的屁股並聲稱這是美式風格，不要懷疑，你已遭遇「其他東西」的攻擊了，請做好戰鬥準備



這些例子乍聽之下相當荒唐，不過確實是網友們曾遇過的真實案例。

1. 有位網友分享自己遇過的不同國家男性的搭訕差異，突顯出為何台灣男生的搭訕方式讓大部分的女生感到不適：

台男：你好，我覺得你很漂亮，可以交個朋友嗎？你是哪裡人？幾歲？來這邊幹嘛？你在這邊讀書嗎？學校哪間？



日男：你好可愛，我想跟你一起去喝杯酒，我請你。你真的很可愛，想認識你。你是中國人嗎？喔喔是台灣啊！台灣女生都好可愛，我們去酒吧喝一杯聊個天怎麼樣？



歐美：嗨，你好漂亮，是韓國人嗎？喔喔是台灣！我知道，珍珠奶茶好喝！我叫某某某，來這邊幹嘛幹嘛的，你是來旅遊的嗎？」



該篇文章引發許多女生的共鳴，認為台男總是在初次見面時不斷身家調查，讓女性感到害怕。

2. 台灣麥當勞於前日發生性侵風波，一名未成年女性員工長期遭受上司性侵，不幸結束生命，該事件引起許多網友眾怒，並發起拒吃麥當勞的抗議活動。

3. 有位男性網友想為初次約會的女生請客，女生點了大杯星巴克之後卻發到網路上公審，認為她相當拜金。

4. 一位男性網友曾表示：

「一般衛生棉就好了用什麼加厚夜用啊？太奢侈了吧拜金女」



更提議衛生棉應該課奢侈稅。

6. 有位男作家曾在書中描述自己經常為了洗碗這件家務與妻子爭吵，並認為承諾會洗碗就如同「放棄媽媽的愛」，該發言瞬間遭到眾多網友的撻伐，一度洗版所有社群的爭議「洗碗文」。

7. 咖啡貼圖「女人☕」近日在論壇上被視為帶有調侃、歧視或偏見意味的厭女用詞，這個梗源自製片軟體Source Filmmaker（SFM）的動畫《Infomercial: The Pill》，有兩名男子看著一名女子經過，其中一位男子冷笑後說「women」，兩人隨之相視大笑，並開始猛灌咖啡，該片段於2021年時被網友剪輯成短片上傳迅速爆紅。事後演變成一種迷因梗，暗示對女性的貶抑，尤其是指女性行為不理性、情緒化等刻板印象。

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8. 近日台灣「反骨男孩」成員孫生因襲臀事件，被女方指控性擾擾後，本月初遭台北地院判刑5個月有期徒刑，全案得易科罰金，但卻在事後拍片喊冤，在影片中表示以為「拍屁股」是很美式的打招呼方式，荒唐的發言引起全網眾怒。

該文引發廣泛女性共鳴 專家鼓勵女性翻轉「台女」污名化標籤

該貼文一發布，便引來大批女性網友紛紛留言，

「看得懂每一個梗!!但看懂以後覺得有點難過」

「妹妹們人生很美好，勿近沒下限底層男」

「這篇文必須每天都來複習一遍」

「可以用小片的日用衛生棉嗎，拿夜用的砸好浪費錢」

「女性千萬別被男性低成本的貼心、情緒價值或是物品所感動，這些自己都給得起」

「事實證明楊舒雅的歌只是陳述事實」

「台灣女生趨吉避凶守則」



除了以上事件，部分網友繼續在留言處補充，像是不想到肉次方慶生就被公審的女朋友、直接遠離喜歡聽歌曲〈愛你真的梅辦法〉的男生等等例子，兩性議題作家周芷萱曾針對「洗碗文」提出看法，認為男人在家庭中都理所當然的不用懂家務、不用會洗碗，還可以理直氣壯的說出來「原生家庭沒叫我做」，指出，

「洗碗這件事可能是個人生命經驗，但在社會中的意義，絕不只是某一個單一個人的生命經驗，而是一個很常見的性別經驗差異問題。」



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該篇「台女生存手則」不僅引發眾多女性的共鳴，也將帶有貶義的「台女」一詞以諷刺的方式轉化，現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩曾表示，

我們的母親、姊妹、女兒，都是台女，許多人都以為戲謔口吻描繪『台女』只是玩笑，卻忽略在網路社群厭女言論的投射，將讓女性生存在敵意的環境。 吳姿瑩

在女性意識越來越被重視的年代，台灣女生應該自行定義「台女」一詞，透過正向友善的溝通重新詮釋「台女」，不再讓它被貼上負面標籤。

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