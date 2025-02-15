泰國美女總理訪華　愛著名牌但能力絲毫不弱　演繹新一代精英名媛

不久前，38歲的泰國總理佩通坦·欽那瓦（Paetongtarn Shinawatra，另譯貝東塔）以一身深藍色風衣、髮髻間一枚流蘇金屬簪子的形象，在北京天安門廣場亮相。



四天的訪華之旅，她準備了不同的搭配精心應對每一個不同的場合，完美演繹了女性精英的外交時尚；而回到曼谷機場，見到兩個小孩來接機，她頓時蹲下身子，變成想念孩子的媽媽。

佩通坦回到曼谷機場，見到兩個小孩來接機，她頓時蹲下身子，變成想念孩子的媽媽（抖音@千里在泰國）

佩通坦是泰國史上最年輕的總理，她具有中國血統，是身價138.5億泰銖（折合約32億港元）的「第一名媛」，也是一位會在社交媒體曬出與孩子合影的「普通人」。她代表了新一代女性領袖的態度，專業權威與人性温度從不是對立選項。

廣東潮州移民後代 想借大熊貓回泰國

佩通坦在中國待了四天，每天都日程滿滿。

你看我的臉，你可以說我是泰國人，也可以說我是中國人，雖然我不會說中文，但是鞏固中泰友好一直是我的職責之一。 佩通坦

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佩通坦的祖輩是來自廣東潮州府豐順縣（今屬梅州市管轄）的客家人，19世紀末時移民到泰國開始經商。家裏人的祖傳姓氏是「丘」，所以他信和英拉都有自己的中文名字，分別是丘達新和丘英樂。因此這次來到訪中國，她感到十分親切，尤其來到之前就來過的北京，「好像回到家一樣」。

在哈爾濱亞冬會開幕式上，佩通坦以「冰雪外交」拉近兩國距離，手裏一直捏着這次亞運會的吉祥物，兩隻東北虎濱濱和妮妮，還在IG上發布了可愛的吉祥物掛件。

她親自體驗了黑龍江非物質文化遺產，白樺林版畫的創作，笑稱要將作品帶回泰國，作為「中泰友誼的見證」。

記得10多年前，我就去過充滿魅力的哈爾濱冰雪大世界，這座美麗的冰雪城市給我留下了深刻印象。 佩通坦

談笑間，她不忘落實向中國借兩隻大熊貓赴泰的議程，希望更多泰國人能了解中國文化。

社交媒體發布的合影中，她與中國女保鏢並肩而立，表達了好幾次感謝。這些細節既有政治家的格局，又有普通人的煙火氣。 這種將個人形象與國家議題交織的柔性外交，恰似她姑姑英拉當年的風格，卻又多了Z世代擅長的網路敘事。

愛穿CHANEL，戴Bvlgari靈蛇腕錶

雖然年紀輕輕，佩通坦卻十分具有政治智慧，能夠嫺熟地用穿搭語言傳遞訊息。這一次來中國，她的穿搭既有領袖人物的莊重感，又融入了個人鮮明的時尚風格。短短幾天，像上演了一場時裝秀。

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抵達北京時，她用灰色長款大衣搭配尖頭長筒靴和愛馬仕圍巾，顯得既幹練，又通過圍巾的柔和色調弱化了硬朗感。

在正式會議中，她選擇黑色套裝搭配CHANEL珍珠鏈條短靴和中式流蘇簪子，既優雅又不會喧賓奪主。連細節處都十分用心，為了應和這次訪華之旅，還專門搭配一款Bvlgari靈蛇腕錶。

在哈爾濱面對零下氣温時，她換上了Moncler Fourmines粗花呢羽絨夾克和CHANEL千鳥格大logo羊絨帽，回歸貴婦本色。在亞運會上觀看泰國隊冰球比賽時，她穿着貴氣的皮草，手腕間閃亮的滿鑽卡地亞手鐲十分耀眼。就連飛機上，她也不忘po出自己的Goyard包包。

2021年步入政壇以前，佩通坦在社交媒體上展現的形象大多是精緻名媛，穿着奢華的衣服，出入各種高檔場所。她最愛的品牌是CHANEL，從頭到腳都離不開CHANEL的雙C Logo，通過簡約剪裁和中性色調避免浮誇。

DIOR、LOUIS VUITTON、GUCCI、CELINE等也是衣櫃常客，堪稱行走的大牌代言人，貴氣滿滿。還將傳統服飾和奢牌結合，突出民族特色的同時，又融入了國際化色彩。

而在成為家族接班人之後，她整個人改頭換面，T恤、牛仔褲、平底鞋，成了她走訪民間、拉近距離的新裝扮。

不過她從來不避諱自己的富有，1月份剛向泰國國家反腐敗委員會提交了資產明細，向全體國民公布了自己的資產情況。

在香港瑰麗酒店結婚 背CHANEL做「媽媽包」

中國之行結束後，佩通坦從哈爾濱飛回曼谷，一下飛機，丈夫便帶着兩個可愛的孩子等着她。她奔過去，蹲下身緊緊抱住兩個孩子，露出幸福的笑容。

佩通坦的丈夫皮塔卡（Pitaka Suksawat）是一位飛行員，也是他信密友、資深政客Suchart Tancharoen的兒子。兩人自由戀愛幾年後，在香港瑰麗酒店結婚，無數名流都來捧場。為了支持妻子參加競選，皮塔卡放棄了工作，成為「成功女人背後的男人」 。

佩通坦的丈夫皮塔卡是一位飛行員，也是他信密友、資深政客Suchart Tancharoen的兒子（Thairath）

婚後不久，佩通坦就生下了女兒，揹着CHANEL Tote Bag做「媽媽包」。為了更好地照顧孩子，空閒時間她閲讀了大量的育兒和兒童心理學書籍。到第一次競選的時候，她又懷上了兒子，生產後不到兩天就重返大選，上台演講時，寶寶就隨身躺在保温箱裏。

雖然是名媛，但是佩通坦的政治能力比起父親和姑姑絲毫不弱。在接受《TIME》（時代雜誌）採訪時，她說自己完全感受不到這次競選很累：

「它確實富有挑戰，我認為這很有趣。」



佩通坦此次訪華，也肩負着重新挽回旅遊信心的重任。今年一月，演員王星在泰國遭遇電信詐騙之後，原本負面消息纏身的泰國旅遊再次遭遇了深重打擊。

佩通坦此次訪華，也肩負着重新挽回旅遊信心的重任（IG@ingshin21）

根據旅行分析公司ForwardKeys的數據，僅1月10日至12日短短三日內，中國內地至泰國機票退訂量按年猛增了155%，曼谷的酒店也迎來了一波退訂潮。

作為一個以旅遊業為主的國家，這對於泰國的經濟無疑是深重打擊。

當斷則斷！ 佩通坦

佩通坦用這句中文成語，定義了2月5日泰國對緬北妙瓦底地區的「三斷行動」（斷電、斷網、斷油）。

「身為一位擁有華裔血統的總理，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全。」



這種柔中帶剛的風格，像是茉莉花式的鋒利——花瓣柔軟，根系卻頑固地穿透岩石。這個曾經被寵大的小公主，將在軍方與王室的夾縫中，帶領着泰國越走越遠。

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