54歲女作家奪諾貝爾文學獎　作品道盡性別困境　被指真實到不安？

上月，諾貝爾文學獎第一次花落亞洲女作家。作家韓江，成了繼2022年法國作家安妮・艾諾（Annie Ernaux）之後，第18位女性文學獎獲得者。而她，也是韓國曆史上的第一位文學獎得主。



究竟在多大的程度上，我們才能理解別人？ 韓江

韓國女作家韓江作為首位亞洲女性奪諾貝爾文學獎（外灘提供）

韓國女作家韓江作為首位亞洲女性奪諾貝爾文學獎（Gettyimages）

儘管瑞典文學院通常「不按常理出牌」，但今年更是出乎意料，此前各大機構給出的賠率名單中，都幾乎沒有韓江的身影。一些熱門的候選人，如多和田葉子、瑪格麗特・愛特伍（Margaret Atwood），以及中國作家殘雪等，紛紛無緣桂冠。

但韓江得獎，完全夠格：2016年，她就曾擊敗過諾貝爾獎得主奧罕・帕慕克（ Orhan Pamuk）、大江健三郎，拿下了當年的布克獎，成為亞洲首位。

而從《素食者》到《人類行為》，她眾多作品，更在無邊的黑暗之中堅定探索「何而為人」。正如委員會給出的頒獎詞所言：

「她充滿詩意的散文直面了歷史創傷，也揭露了人類生命的脆弱。」



瑞典文學院委員會給出的頒獎詞（The Swedish Academy官網）

瑞典文學院常任秘書馬茨・馬爾姆説，當打電話給韓江告知獲獎消息時，她正「過着平常的一天，剛和兒子吃完晚飯」。

但這位外表温和、毫無稜角，還時常掛着微笑的作家，卻用犀利無比的筆觸，寫下了一個個衝擊力十足的故事。故事的永恆母題，關乎性別、創傷，與人類的尊嚴。

拿下亞洲首個布克獎 火熱超過金智英

韓江最為香港讀者所知的作品，應該要屬2004年出版的《素食者》。《時代週刊》、《經濟學人》等60多家媒體，把它評為了年度圖書。它還被《紐約時報》評為「女性寫作的巔峰之作」，選入了21世紀15本重塑我們思想的女性寫作傑作書單。2013年在內地出版之後，曾連續數週登上豆瓣「小説一週熱門榜」榜首。

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這本書用三個篇章，講述了一位平凡的家庭主婦英惠的生活——她料理家務，照顧丈夫；她相貌不揚，卻是個「合格的妻子」。但突然有一天，英惠開始拒絕葷菜，拒絕吃肉，到最後甚至拒絕自己作為「人類」的身份，選擇作為「一棵樹」的狀態而存活下去。

這本書，被不少讀者評價為「入口難化」，關乎女性的「疼痛」場景赤裸裸地展現在案板之上，彷彿素食者面對碩大的肉塊一般，如鯁在喉，難以下嚥。

但這樣的撕裂感正是韓江試圖描述的：性別與家庭的身份衝突，以及東亞大環境之下無限強化的、深藏在親密關係之中的疏離感，被她以冷靜的筆觸輕輕描摹。這種上野千鶴子筆下，東亞女性面對父權制「反抗壓力式」的攻擊性表達，直接引起了無數人的共情。

2016年，韓江憑藉《素食者》擊敗了帕慕克和大江健三郎，拿下布克獎。這不僅是亞洲的第一個，更是布克獎第一次頒給單部作品。在此前，獎項基本只圍繞着「終身成就」這一個議題。

韓江的語言震撼了組委會，他們評價這本小説：

「凝練、優美，且令人不安」。



事實上，這種不安背後，正是她對於「看似已成常態」的社會秩序的一記重拳。在接頒獎典禮上她直言：

「《素食者》刻畫的，是一個誓死不願加入人類群體的女性。」



我經常會思考，人類的暴力能達到什麼程度，我們又能在多大程度上理解別人？ 韓江

評委會主席託金，也被韓江如手術刀般的文字感動：

「（她展現的）力量和原創，令人難忘。」



布克獎之後，韓江的作品瞬間火爆。從2017年到2021年的4年裏，《素食者》在韓國800多個圖書館奪得原創文學總借閲的第一名。這一借閲數量，甚至超過了網上大火、並曾改編為電影的《82年的金智英》。

韓江就是這樣一個引領風潮的作家，如今，她又成為了第一位榮獲諾貝爾文學獎的亞洲女性。

從詩人到作家 寫作就像點火柴

1970年11月，韓江出生在光州的一個文學世家。父親韓勝源也是著名的小説家，生活的耳濡目染，讓她從小就養成了對文字的熱愛。1993年，韓江從延世大學韓語文學系畢業。這一年，她在《文學與社會》雜誌上發表了以《首爾的冬天》為首的四篇小詩，完成了自己文學道路上的首次亮相。

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第二年，她更是以一鳴驚人之姿，完成了自己第一部短篇小説作品——《紅錨》。故事講述了一對患有身心疾病的兄妹，以及他們之間微妙的衝突與焦慮。一舉拿下了當年的首爾新聞春季文學大賞。

時年78歲的評委、文學評論家金秉益感嘆：

「這個時代充滿了如潮水般湧來的激進主義，但真正優秀的作品卻始終空缺，現在，《紅錨》就是其中之一。」



韓江的故鄉，在韓國當代歷史上有着非常特殊的意義。事實上，兒時的經歷也在各種程度上塑造了她身為作家的一切。而她身為女性的身份，又讓此間的掙扎氣息被時刻強化。

上世紀90年代之後，韓國女性文學踏上了蓬勃發展的浪潮，從申京淑到金愛爛，對父權社會的再思考從半島的土壤上生根發芽。但在所有的作者當中，韓江依然是特殊的那個。她作品中的主人公多為女性，但卻常常以男性的視角來敍述。

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無論是《植物妻子》和《素食者》裏，女主人公「想要成為一棵樹」的願望，還是《失語者》中陷入黑暗的女子尋找出入口的彷徨，她總是以平靜的話語，拋出最鋒利的詰問：

哪裏才是屬於女性、屬於人類的尊嚴？



大部分問題從未獲得過回答，但韓江依然從未停止。正如評論家所描述：「她探究的，是人類最根本的悲劇與傷痕，是絕望至極中才能感受到的那束微弱救贖之光。」

而韓江看自己，就彷彿從安徒生書中走出的女孩：

「我覺得寫作就像是點燃火柴，在一旁凝視火苗燃燒，直至熄滅。」



也許這就是小説所能做的一切。就在這凝視的瞬間，向人類和人生提問。 韓江

我關注的，並非只有性別

當然，如果僅關注性別議題，就無法看到一個完整的韓江。在接受採訪時，她曾經直言：

「我不認為作為女性作家存在任何侷限，因為這裏不存在某種普遍的性別。」



相比之下，她的書中還滿溢着對於人性的思考與關愛。9歲的時候，韓江和全家一起搬離了光州，但童年的經歷依然深刻地銘記在她腦海之中。後來她從這份記憶中發散，寫作了《人類行為》。暴力、鬥爭、犧牲、尊嚴，在她的文字中融為一體。

如果説《素食者》是私人化的，那麼《人類行為》就是社會化的那本書。但對我而言，這兩本書是一對，它們的彼此內在相連。 韓江

2011年，韓江創作了《失語者》。在書中，她引用了波赫士給自己寫下的遺言：

「我們中間橫亙着刀。」



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這句話本是波赫士對自己暮年的伴侶兒玉所傾訴，但韓江於此摘取字面的刀鋒之意，冰冷地劃開一個失去母親、婚姻、孩子的女人的世界，而袒露在所有人面前。但她想表達的並不只有冰冷，於亙古的黑暗中尋找希冀，才是她作品的最大內核。

這本書裏，失去語言的女人想要用其餘的感官觸碰這個世界，而另一位即將失明的男人，則試圖在沉入黑暗之前，和她一起尋找方向。這也是韓江一直以來堅信的：「人類擁有感受他人痛苦的力量」。