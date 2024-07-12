男士止步！深圳全女性酒吧　店長：想打造限女性、包容安全的空間

深圳有大量的酒吧，除了讓人腎上腺素飆升的Disco，還有各種充滿小情調的清吧，這些大多數都不限制消費者的性別。

而「姬圈」這家小酒吧號稱深圳全女性酒吧，開業之前，便在社交平台上大力宣傳全女性，男性禁入。就連進酒吧社群，也需先通過語音驗證女性的身份，保證100%的含女量。



去「姬圈」可以説是我今年在深圳最奇妙的一次體驗，甚至可以描述為一次充滿層次感的感官刺激。

酒吧的空間不大，擺了四張小長桌，裏裏外外熱鬧的時候居然能擠下上百人。到了週五和週末，人和人的社交距離被拉得非常近，即便是完全陌生的一群人。第一次去的時候，我的體驗感是不適，但很快發現這種恐懼的背後，是我對零烏煙瘴氣、去男性凝視環境的一種重新適應。過了心裏那個門檻，這個地方突然就成了烏托邦般的存在，不止是女性的舒適區，更像是統治區。

店長只有一個小小的心願，讓這家店成為更多深圳女孩的快樂老家。只是這個小心願，在這家店變得越來越火的同時，實現難度也越來越大了。

「姬圈」酒吧，深圳的女性自主空間，真正沒有騷擾、沒有男性凝視（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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直女硬闖「姬圈」，去前啞巴，去後喇叭

第一次去「姬圈」的時候，我是害怕的，因為這裏的方方面面都彷彿脱離於深圳原本的軌道。那些蓬頭垢面、不琢粉飾，在這裏不存在。來這裏的女生，甚至身上都沒有班味（編按：即形容打工仔身上獨有的疲憊氣質）。她們大部分都化着全妝，配飾和穿搭都很潮，身材也很好。

每個人都是潮女，都非常好看，潮流感比萬象天地還強。有潮人恐懼症和社交恐懼症的人，第一眼看到這麼多漂亮女性聚集在一起，目光如炬地望着來人，竟感到非常有壓力。但這份壓力顯然只存在我的初印象裏。因為對比起普通酒吧不限性別的嘈雜，這裏非常安全，環境也非常好，每個人都很友好。

菜單上的名字也很有意思，酒名是各種有趣的詞彙：「月經」、「戀愛腦」、蜜瓜味的「0.5偏1只做0」、蔓越莓乳酪加君度口味的「初戀」......店裏沒有低消的規定，不會喝酒的人也可以點無酒精飲料。當然，來到小酒吧不嘗試一下喝酒總感覺少了點什麼，這家店很好的一點是度數都很適合女生微醺，甚至還可以自己去吧枱嘗試調酒。店裏的味道酸酸甜甜的，像女孩子身上淡淡的香水和水果的清甜混合在一起，讓人聞起來就很安心。

這裏也不會有起鬨、勸酒，沒有人在意你能不能喝，如果不想喝酒和飲料，店長也能免費提供一杯白開水。坐在我旁邊的陌生女生想抽煙時，很自覺地出去酒吧外面的長廊上，抽完煙晾完味道再進來。我想起平時在路上，都會被前面抽煙的大叔噴一大口濃烈嗆人的二手煙，對比之下對這裏的喜歡又多了幾分。

等到大家都互相見過了，店長就開始活躍起氣氛，鼓勵社恐人士一起玩遊戲，打Uno、玩骰子，輸了的人就得接受無傷大雅的真心話和大冒險。互相有個大概了解之後，大家就開始熱火朝天地聊情感、工作、搞錢，一起拿起話筒唱歌。

進來之前，我是啞巴，進來之後，我一個那麼內向的人竟然也能成了喇叭。在這裏，我也收穫了一些坐在辦公室裏想起來都會默默發笑的瞬間。就比如在那麼嘈雜的環境裏，有一個膽子特別大的女孩大聲地喊起了酒，「誰點的二本的吻痕！」現場所有人聽完都沉默了，然後突然鬨堂大笑：這什麼破酒名，誰那麼獵奇！

那天晚上我在「姬圈」待到很晚，玩得很開心，交到了一些一面之緣的朋友，雖然最後沒有加上聯繫方式，但我知道下次在「姬圈」相遇，我們的友情就能更上一層。

這家店有店規，第一條就是包容女性多元化的性取向。所以這裏雖然聚集着很多女性性少數群體，異性戀女生來這裏，在相處中能打破對她們的所有偏見，把大家都當成身邊的一份子，尊重每個人的喜好。我好喜歡這種感覺，陌生女孩子之間惺惺相惜、互相鼓勵的感覺，在深圳真的太少見了。

女性需要獨立的酒精空間，零騷擾、零凝視、零歧視

「姬圈」的老闆是一個很喜歡聊天的女孩子，她總能組織大家圍在一起迅速熟絡起來，並聊上各種女性議題。在聊天中，女生們暢聊了很多女性本不該感到羞恥，而應該勇敢反抗的事情。

有一個女孩説，她之前很少去酒吧，在深圳只去了livehouse。去了之後她感覺非常難受，因為在那種男女混雜的環境裏，她感覺女性是被物化的一方。

不知道為什麼，場地方會給女性派發那種會發光的兔耳朵，像女僕會戴的頭飾，我覺得這個行為很物化，也很讓人不適。因為我是以消費者的身份平等地出現在這裏，而不是來給人觀賞的。 一個女孩分享去livehouse的體驗

在杯盞交錯之間，女性成了男性之間互相勸酒的氣氛烘托品，「你看她都坐在這裏了，你快喝吧，別在女孩子面前失去了男子氣概。」在那個女孩子看來，livehouse裏就算沒有實質性的騷擾動作，整體男強女弱的環境給女性的感覺就是不安全。

「去酒吧的都不是好女孩。」「這些女孩都是有目的性地來酒吧的，具體的理由大家都懂。」這種想法下，女性的一舉一動都在凝視之下，男性可以虎視眈眈地盯着每一個路過的女性，可以自顧自地要求碰酒，可以沒有邊界感地開黃色玩笑，可以尾隨進廁所，讓女性怎麼甩都甩不掉。

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與大多數酒深度捆綁的場所中，女性不可避免地作為被物化的客體或者販賣的性資源存在，而「姬圈」這種限定單一性別的酒吧是例外。因為這裏的每個女生都能把自己當成主人公，大家的交往完全是平等自願情況下進行的。

根據店長的觀察，來「姬圈」喝酒放鬆的女孩，年紀主要集中在19-35歲，甚至還有四十多歲的女生，都是正當芳華的年紀，在各個行業裏閃閃發光。去「姬圈」玩了2次的許許感覺，「姬圈」填補了她們的部分群體社交空白，這裏能夠有更多的機會認識同齡和同圈層的女性，更容易產生共鳴。「一方面能夠對照確認，作為青年女性在深圳過着怎樣的生活。另一方面能提供更多性少數群體交往的戀愛機會。」

來「姬圈」的很多人都有一種認同感，這裏更像是女性群體的一個線下安全地，讓她們清楚地看見對方。

見面之後，深圳女孩不僅僅只是網絡一個標籤、符號，而是變成了鮮明的具體的一個個人。怎麼説呢，對我來説很有意義。 一位女孩依依總結

多元化性取向的女生出現在「姬圈」，大家就算愛好不一致，也能夠互相尊重，甚至幫忙出謀劃策。「相對來説女性的共情能力會更強，所以其實就算是主流性取向的女性，你和她解釋清楚，禮貌的人都會理解尊重，保持距離。」

「姬圈」店長：不求大富大貴，只求酒吧活着

深圳的「姬圈」，其實是店長除了成都、廈門、福州外的第四家店，第一批去深圳「姬圈」的女孩，之前都去過其他城市的「姬圈」。「選在深圳，是因為有很多姐妹讓我過來深圳開一家和成都「姬圈」一樣的店，甚至還有很多香港的姐妹也這樣説，開在深圳她們過來也方便。」事實上，「姬圈」吸引的不僅僅是去過的人，更多的是那些想尋找一個安全的線下女性社區的深圳女孩。

「姬圈」剛在深圳開業，便在女性圈子裏引起了熱烈的反響。在大約70平的店裏，用餐區擺了四張長桌，按理説能容納的人數是30人左右，但開業後，店裏最多出現過100多人。女孩子們就算沒有位置，也願意在店裏站着。沒有空調而且有蚊子的門口長廊，也坐滿了二三十人。店長的社群很快也加滿了人，都想着找時間就來打卡。

店長原本開店的初衷，是想打造一個只有女生的、包容安全、不被騷擾、不被不禮貌的目光凝視的社群，因為她之前沒找到過這樣清淨的空間，所以按照自己的想法開起了店。開店一路不易，剛開始在成都開店的時候，她白天找了一份工作，晚上開店，每個月的工資拿來交店租和還債。

我一直是處於虧損的狀態，但是只要姐妹們待着舒服就好。我不是圖賺錢來的，大家掙錢都不容易，我這裏的酒價格也不貴，如果真要賺錢的話，我為什麼不接待全部性別，肯定比只接待女生來得賺。

店長只有一個樸素的心願，只求這家店能夠活下去，但現在看來，遭受的阻力不容小覷。開業不到一個月，「姬圈」開始頻繁被舉報，舉報的內容主要是質疑這是同性場所，一些家長害怕會帶壞小孩，要求把店關掉。店長感覺很委屈，一是「姬圈」不接待未成年人，二是根據現場和社群的消費者來看，是正常的全女性接待。

來「姬圈」喝酒的許許，把這種受歧視的情況代入為：就好像一個性少數群體，如果不公開自己的取向，那她就是正常人，不會遭受到任何歧視。而如果她開誠佈公地説開了，那麼就會感受到誰準備歧視自己了。

「姬圈」現在面臨的就是這樣的狀況，從第一天公布為「全女性酒吧」的時候開始，便遭受了質疑，儘管店裏來來往往的每一個人，都是所有人身邊的正常人。就算是性少數群體，也能在「姬圈」得到相應的尊重，這是「姬圈」帶給她們的安全感，也是為什麼各種取向的女孩子都愛「姬圈」的原因。

「我們並不是一個見不得光的地方，只是想要有一個全是女生、女生給女生帶來安全感的地方，別再舉報我們了。」店長感嘆道。

備註：文中人物為化名。



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