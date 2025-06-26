香港度假風酒店10間｜海景房／大露台／無邊際泳池／人均$300起

香港度假風酒店推介2025！想享受遠離煩囂的生活，又不想花大錢去海外度假？其實香港也有不少環境清幽的酒店！《香港01》整合10間適合度假的香港酒店，大部分配備戶外游泳池，房間更配備絕美海景或山景，絕對可以好好放鬆休息，人均只需$300起！



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香港度假風酒店推介【1】碼頭酒店（The Pier Hotel）

碼頭酒店（The Pier Hotel）於2018年開幕，坐落於西貢白沙灣遊艇會旁邊。白沙灣遠離煩囂，坐擁海景，房間均配備露台，想靜靜地享受度假時光就最適合不過！酒店僅提供40間客房及套房，除了露台，亦有客廳、飯廳以及設備齊全的廚房，空間寬敞舒適。酒店另設室外游泳池、健身室及餐廳等設施。

碼頭酒店（The Pier Hotel）

房價：人均HK$450起（高級房 - 有露台；包早餐）

地址：西貢白沙灣街9號

交通：坑口站車程12分鐘

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香港度假風酒店推介【2】洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel Hong Kong, Vignette Collection）

洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）於2021年開幕，座落於有「香港後花園」之稱的西貢。酒店擁有260客房及套房，大部分房間坐擁海景且設有露台，特色房型更設私人花園及私人天台花園！酒店附設健身室、頂樓無邊際泳池、桑拿等休閒娛樂設施，一邊游泳更可以一邊望海！

洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）

房價：人均HK$489起（豪華房）

地址：西貢惠民路28號

交通：烏溪沙站車程19分鐘

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香港度假風酒店推介【3】香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong – MGallery）

香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）於2022年開幕，坐落於東涌，鄰近昂坪360纜車站及東薈城，吃喝玩樂都很方便。酒店共有206間客房，房間樓底高、採光良好，部分房型更配備山景浴缸！酒店同時配備室外游泳池、健身室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施，並提供免費定時接送機服務。

香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）

房價：人均HK$485起（標準房）

地址：東涌達東路16號

交通：東涌站步行2分鐘

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香港度假風酒店推介【4】香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）於2022年開幕，坐落在海洋公園內。酒店擁有425間客房及套房，均坐擁南中國海美景，且配備浴缸，部分房型亦設有海景露台。酒店亦設有5間餐廳、無邊際泳池、健身中心和水療中心等休閒娛樂設施。

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$起（海景客房）

地址：香港仔海洋徑3號

交通：海洋公園站轉乘免費接駁巴士

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香港度假風酒店推介【5】香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）於2019年全新開幕，距離海洋公園3分鐘步程，去樂園玩都超方便！酒店擁有469間房，大堂設有16米高的圓柱形水族館，亦配備礁湖主題游泳池、健身室等設施，在酒店內都有超多娛樂！生日壽星更可以免費進入海洋公園，玩完一日再入住酒店，食埋自助餐慶祝就最適合不過！

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

房價：人均HK$517起（豪華特大床房）

地址：黃竹坑道180號

交通：海洋公園站步行3分鐘

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香港度假風酒店推介【6】香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）是香港迪士尼樂園度假區內的另一家酒店。酒店於2005年開幕，是一家以維多利亞風格為設計的酒店，擁有小庭院、特色迷宮等設施，在酒店內都倍感浪漫！酒店提供400間房，房間帶有宮廷感，設有不同主題，且配備浴缸，非常寫意。在酒店更有機會遇到迪士尼朋友！

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

房價：人均HK$858起（標準客房）

地址：迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站步行18分鐘

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香港度假風酒店推介【7】迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）是位於香港迪士尼樂園度假區內的其中一家酒店，步行數分鐘即可抵達迪士尼樂園，如果打算在迪士尼樂園渡過紀念日的話，在這家酒店Staycation亦是不錯的選擇，除了可以滿足童心外，更可加購房間驚喜禮遇！

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

房價：人均HK$430起（豪華客房）

地址：迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站車程4分鐘

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香港度假風酒店推介【8】香港天際萬豪酒店（Hong Kong SkyCity Marriott Hotel）

香港天際萬豪酒店（Hong Kong SkyCity Marriott Hotel）於2019年翻新，鄰近機場、亞博及港珠澳大橋香港口岸。酒店共有576間客房，部分房間坐擁海景，非常寫意！酒店亦設有24小時健身中心、25米室內恆溫游泳池、「泉水療」水療中心、餐廳等設施。

香港天際萬豪酒店（Hong Kong SkyCity Marriott Hotel）

房價：人均HK$495起（特大床房）

地址：離島航天城東路一號

交通：機場站車程5分鐘

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香港度假風酒店推介【9】香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）坐落在屯門，雖然與市區距離較遠，但可以乘坐酒店的定時穿梭巴士往來尖沙咀，交通方便！酒店臨海而建，環境舒適，提供455間客房及套房，均採用智能房間控制系統，配備浴缸、焗爐、迷你吧等。酒店附設室外游泳池、水上樂園、水上滑梯、沙灘排球等設施及活動。

香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

房價：人均HK$300起（豪華海景大床房）

地址：屯門黃金海岸青山公路1號

交通：屯門站車程10分鐘

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香港度假風酒店推介【10】香港愉景灣酒店（Auberge Discovery Bay Hong Kong）

香港愉景灣酒店（Auberge Discovery Bay Hong Kong）坐落在大嶼山，鄰近海濱白教堂、愉景北商場、大白灣沙灘等景點。酒店亦有提供來回欣澳港鐵站及愉景灣碼頭的酒店巴士、以及免費巴士服務來往酒店與東涌、欣澳及香港迪士尼樂園。酒店附設室外游泳池、小童俱樂部、Spa及健身室等設施。

香港愉景灣酒店（Auberge Discovery Bay Hong Kong）

房價：人均HK$374起（山景客房）

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

交通：欣澳站車程16分鐘

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