週末好去處｜亞博館巨星雲集密佔暑假！親子/音樂/體藝盛事連場

亞博館作為世界級博覽場地，一直致力打造精彩且具特色的盛事活動，今年更以「亞博盛事探索」為核心策略，為本地及大灣區觀眾開拓更多元體驗。剛過去的週末，韓國超人氣女團 BABYMONSTER就首度登陸香港，帶來震撼演出，粉絲們大呼意猶未盡！接下來的6月至9月，亞博館將呈現60場跨界公眾活動，涵蓋音樂、體藝、科技及教育等多個範疇，配合毗鄰機場和港珠澳大橋的交通優勢，將顯著吸引來自內地及海外旅客到港欣賞，刺激酒店、零售和餐飲業發展。



王者天后重臨亞博 濱崎步、G-Dragon登場開唱

單是音樂娛樂節目，6月至9月已有35場表演接踵登陸亞博館，上演密度非常高，有時更會一晚有數個演唱會同時舉行。中西日韓藝人輪番亮相，打造音樂盛宴，無論你是忠實樂迷、追星一族，還是熱衷多元音樂的潮流達人，都將點燃你的音樂魂！

王者天后重臨亞博 中西日韓歌手密佔暑假檔期 (亞博館提供)

先是6月，就有日本天后濱崎步繼2008年後再度舉行香港個唱，這位東瀛歌后相隔17年仍然鍾情亞博舞台，以經典魅力俘虜樂迷。7月熱度持續升溫， 「香港麥當勞 50 週年 i'm lovin' it 音樂會」齊集陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及 MIRROR，世紀陣容號召力十足！而８月韓國天團 BIGBANG 成員 G-Dragon 睽違8年再度回歸舞台，其「Übermensch世界巡演」以香港作為首階段壓軸一站，勢必矚目全城！

除此之外，韓流女神太妍、LE SSERAFIM、STAYC、 RIIZE、&TEAM，日韓新星 NiziU、英倫人氣組合 HONNE，華語代表韋禮安、張碧晨，本地代表麥浚龍、MIRROR「夜粥小組」Alton、Anson Kong、Frankie及Lokman，成員Jeremy等亦將輪番亮相亞博館。多場精彩節目帶來港式熱情、東瀛澎湃、韓流魅力與英倫韻味，讓樂迷們無須遠行，咫尺之間即可感受五湖四海的音樂文化薈萃。

全能競技舞台 培育體藝創科精英

音樂之外，亞博館亦是體育、電競及創科活動的交匯點。延續上屆吸引28,000人次入場的佳績，香港運動及健康博覽2025與全球最大室內健身比賽 HYROX 於7月26至27日強勢回歸！ FIRST® LEGO® League 香港錦標賽則為年輕學童打造科技與創意展示平台，融合STEAM元素，讓參賽者盡情發揮。而中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍撃比賽–中銀盃及香港青少年公開劍擊錦標賽則將成為本地體育愛好者的矚目焦點，見證青年運動員揮灑汗水、追逐夢想。

全能競技舞台 培育體藝創科精英 (亞博館提供)

汽車雙展智駕領航 足壇盛會釋放潛力

今夏，亞博館還特別為愛車與足球迷打造專屬活動，兼顧不同世代的興趣。首屆2025國際汽車及供應鏈博覽會將於6月12至15日點燃引擎，匯聚全球頂尖電動車品牌及智能駕駛技術，包括一汽、紅旗、廣汽、吉利、比亞迪、奇瑞、上汽、東風、長安等，全方位覆蓋多款車型。展會亦設立低空經濟展區，小鵬匯天、吉利飛行汽車、廣汽飛行器等知名品牌將展示低空飛行器、無人機技術等。展場特設互動體驗區，公眾更可體驗模擬駕駛，讓愛車一族沉浸式感受未來交通的無限可能。

汽車雙展智駕領航 足壇盛會釋放潛力 (亞博館提供)

而9月，世界足球峰會香港站將首次登陸香港。活動預計吸引超過10,000名與會者及超過100家參展商參與。是次活動將成為行業的里程碑，匯聚全球足球產業中最具影響力的持份者和決策者，包括球會主席、頂尖運動品牌的行政總裁、球員、教練及高級管理層，共同促進行業交流及建立合作關係，開拓商機。

多元公眾展反攻大灣區 吸引遊客親子齊樂

亞博館的多元化公眾展覽活動亦成為本地與大灣區遊客的熱門選擇，特別是透過港珠澳大橋及屯赤隧道輕鬆抵達的訪客，活動涵蓋文化、購物及教育等不同領域，為親子同樂及朋友聚會提供理想去處，同時促進經濟及文化交流。以每年暑假舉行的工展會購物節為例，結合購物、美食與娛樂，促進大眾留港消費。歷屆活動大獲好評，為期 4 天的展覽預計吸引超過 6 萬人次入場，將創造超過 6 千萬港元的銷售額，人氣與經濟效益雙豐收。2025國家非遺文化藝術（香港）博覽會 以創新方式展示中國非物質文化遺產的深厚底蘊，推動文化傳承走向國際；而大灣區香港一條龍學校教育展則為家長提供全面的升學資訊，助力教育規劃。

多元公眾展反攻大灣區 吸引遊客親子齊樂 (亞博館提供)

除了上述活動，更多期待已久的活動亦將會陸續公布，敬請密切留意亞博館網頁。從音樂盛宴到體育競技，再到文化傳承與親子共樂，亞博館今夏以多元化活動滿足各界需求，不僅進一步鞏固香港作為文化、娛樂及商業樞紐的地位，更為本地及大灣區遊客帶來耳目一新的體驗。

亞博館6 - 9月大型活動列表