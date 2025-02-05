「階段性朋友」係咩？成長就係不斷經歷告別　教你如何友情斷捨離

台灣知名主持人蔡康永曾說過：「每個人生階段都會有不同的朋友，我曾為這些疏遠感到難捱，但世事大抵如此」。



長大後會發現有些朋友漸漸走散了，曾經以為會在一起一輩子的親密好友，在不知不覺中消失在生活中，你可能會因為失去這些關係感到失落，甚至開始自我懷疑，事實上，人和人都是階段性陪伴的，如果你們之間因為環境轉換或是價值觀而漸行漸遠，不妨果斷放下這段關係，新的一年到來試著幫自己做個「友情斷捨離」吧！

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「階段性朋友」是什麼？每段關係都有自然的生命週期

「階段性朋友」指的是在特定的人生階段中，由於共同環境、興趣或目標而建立的友誼，隨著時間的推移，當這些共同因素改變或消失時，友誼可能會被逐漸淡化。台灣心理師丁嘉莉指出，這類友誼的形成與結束是人際關係中的常見現象，隨著人生階段的轉變，朋友之間可能因價值觀、生活圈或話題的不同而漸行漸遠，不過這並不意味著友誼的失敗，而是自然的過程，她建議在每個階段珍惜當下的友誼，同時接受關係的變遷。

此外，研究也指出，人際關係從接觸期、涉入期、親密期到可能的惡化期和解體期，每個階段的互動深度和廣度都會有所不同，友情對人類來說應該是為了幫助彼此，成就更好的自己，當你們需要彼此時，依然能給予最溫暖的支持，這就是最好的狀態。

別再「友情腦」了！對這些朋友做出「斷捨離」

朋友應該是能夠互相扶持的存在，但當你遇到以下幾種類型的朋友時，就是該做「友情斷捨離」的時候：

1. 不愛回訊息的朋友

如果對方每次都要間隔好幾個小時才回復你的訊息，卻很即時的回復別人的訊息，那他很有可能不夠重視這段友誼，你被他認定為可有可無的朋友。

2. 不同圈子的普通朋友

當兩個人不在同一個圈子時，生活習慣跟著有所不同，日常話題變得難以開啟，久而久之就會疏遠。

3. 經常吵架的朋友

和一個朋友開始經常吵架，即使只是雞毛蒜皮的小事也會吵個不停，那麼你們可能便不適合做朋友了。

4. 經常放你飛機的朋友

如果對方不是偶爾而是經常爽約的話，實際上可能是不夠重視你的感受。

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為你的交際圈騰出新的空間 讓每段關係成為一段美好的回憶

人生是一段充滿遇見和離別的旅程，就像一段段的車程，我們每經過一個站牌，就會有一路相伴的人下車，隨後又會有新的面孔上車，每個人都陪伴著我們走過下一段旅程，朋友與朋友之間不可能永遠維持著高共鳴的親密狀態，我們必須接受有些人會從你的生活中離開，那些朋友也可能會在缺席你人生中的某段日子後，重新奔向你。

打開新的人際圈，有些好友淡出，並不意味著關係的結束，而是為了新朋友騰出空間，用更開放的心態去迎接新的旅程，也是一種成長的體現。其實你的朋友不一定是非他不可，尤其當你們不再同頻時，與其強行挽留，持續在這段友情中相互折磨，不如不再同路，退回點頭之交，絕對不要因為失去這些朋友而產生負面情緒，並對自己瘋狂內耗，分離並不是遺憾，而是成長的一部分。

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