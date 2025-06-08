《黑鏡》新一季爆紅　華人女導演入行6年　拍出東方視角一集封神

朋友們都說：這一集很不『黑鏡』，但真的很好看。



《黑鏡》（Black Mirror）第七季近日回歸，以超強口碑橫掃前幾季的頹勢，在內地豆瓣評分也回歸到8.7。讓劇迷們驚豔的是，第三集《白日夢飯店》（Hotel Reverie）中情感濃度和東方留白的表達頗為動人。美國《時代周刊》最近特別為它做了排名，也將第三集列為「最佳」。

如潮好評湧來，導演王昊鷺既驚喜又意外，她沒想到這麼多人立刻看了《黑鏡》，還在片尾找到自己的名字。

在倫敦的公寓裏，她接受我們的視頻採訪，

「我不少朋友一開始都認為，第三集很不『黑鏡』，但很快又覺得挺好看、很細膩。」



王昊鷺出生於中國江蘇，在復旦讀本科，後來又改去美國攻讀政府學與經濟學，畢業後在香港投行工作，有着傳統中國人視野下，體面和光鮮的職業前景。但是她還從是選擇勇敢面對內心的召喚，放棄了多數人羨慕的道路，裸辭去學習影視劇拍攝。

導演王昊鷺（外灘提供）

今年是她從英國國立電影電視學院碩士畢業，進入影視行業的第6年，她也是《黑鏡》系列劇中唯一的年輕華裔女導演。

《黑鏡》Black Mirror第七季震撼回歸好評如潮，首位華裔女導演王昊鷺以獨有東方審美與女性視覺征服觀眾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這是中國人的本能也是女性的本能

《黑鏡》系列在美劇迷心中有着獨特地位，它以極端的黑色幽默，諷刺和探討了科技對於人類生活產生的影響。14年前，第一季開篇就是王炸，刷新無數劇迷認知。

而在今年3月，第七季的到來，扭轉了後續乏力的局面，讓大家重新找回了久違的驚喜。王昊鷺執導的《白日夢飯店》，更是因為獨特表達，驚豔眾人。

故事中，一位野心勃勃的亞裔女導演，想利用全新的技術，用最省錢的方式，將老牌垂死的電影廠裏的黑白片《白日夢飯店》重新翻拍。

她請不起一線男明星，只邀請了一位黑人女演員Brandy，讓她用黑科技走入到黑白電影的片場，去取代自戀自大的白人男星，重新演繹愛情故事。

但沒想到，黑人女演員觸發了豪門千金Dorothy的情感和自主意識，故事的走向超出了所有人的計劃，形成了一波又一波amazing。在影評人眼中，「它跨越了銀幕內外，也跨越了時代和生死。」

《黑鏡》第三集播出後的好評，很多人認為，這是由中國人的獨有審美和細膩貫穿始終。

這在我拍攝的時候並沒有刻意去想，這是不是東方的、中國的，但是或許這基於我作為一個中國人，一個女性的本能。 王昊鷺

黑白時代的女明星Dorothy在靜態的片場裏，看到一隻鳥固定在半空中，才相信原來自己可能不是「真人」，只是一個自以為有生命的電影角色，只是聲光電影等元素組合的工具人。

製片人兼編劇查理·布魯克（Charlie Brooker），是《黑鏡》系列的靈魂人物，他給到導演們的劇本都比較完整，按照慣例，角色台詞基本都是不能隨便改動的。但王昊鷺拍到這裏，還是跟查理提了建議：「作為女性，在懷疑自己是不是真的，是不是在夢境中，比如我就會去照鏡子。」

在視頻的那一頭，王昊鷺在回憶這段對話時，也不自覺地用手比劃了捏捏臉，看手掌的小動作。最終，完成版裏用的就是照鏡子這一條。

在劇本里，黃金時代名Dorothy在片場，也曾遇到過一位女性知己，但查理只用寥寥數筆，到底她們之間到底發生了什麼，完全是空白，這讓王昊鷺終於抓到了發揮的空間。

長達10分鐘的時間裏，王昊鷺像一位堅定的戰士扣動扳機，在嚴密的故事框架下「打出一小片天空」，讓觀眾得以窺見更深處的無聲告白。

王昊鷺感嘆整個《白日夢飯店》的故事是戲中戲，更讓她至今覺得不可思議的是，這一集實際上形成了「戲中戲中戲」。按照最初的設定，查理是希望將故事發生在即將舉辦康城電影節的南法海岸，即尼斯一帶，「如果真的這樣拍了，也挺好，也很迷影。」

但最終還是捨不得自己對於英國電影早期片場的情結，以及想拍蠍子的趣味，將故事搬到了開羅。王昊鷺想要表達的是，無論科技發展到什麼程度，AI等技術都無法取代人與人之間「不可控」的，真實的情感鏈接。

含女量特別高 女演員很有安全感

《白日夢飯店》另一位女主角艾瑪·科林（Emma Corrin），曾演過《王冠》這樣的大熱劇。王昊鷺說，艾瑪有一次坐在監視器旁邊喃喃自語，用「so nice」來概括自己出現在一個含女量很高的劇組裏。

這次在她的劇組裏，從製片人、導演、演員再到編劇，甚至在十分鐘記憶閃回中出現的片場助理，都是面孔清晰的女性。

在片場，我這一集工作人員裏，也是女性居多，甚至我的製片人也是女人。 王昊鷺

王昊鷺（右2）（外灘提供）

她能明顯感受到，男性主導的片場與她掌鏡的片場，氣氛會有多麼大的差異。比如一位男演員在演繹愛情戲時，會非常確定性地給出信號：對，這是在調情。而女演員在同樣的演繹中，則會傳遞出更多温柔的東西，是和對方的共情，以及自身的投射。

像Issa這個級別的演員，通常會在合同中寫得非常具體清楚，身體只可以裸露到哪個部位、什麼程度。但是，她在女導演王昊鷺的片場裏，就非常有安全感。有時候鏡頭的移動，會帶出更多的部分，王昊鷺會主動告訴她，這些一定會剪掉的。她很放鬆，也不會要求看監視器：「沒關係，我相信你。」

不少人看完第三集，找到了活地亞倫（Woody Allen）的名作《戲假情真》（The Purple Rose of Cairo）影子，同樣是現代人穿越到黑白電影裏談戀愛，發生在埃及開羅浮光掠影的背景。

我沒有看過這部電影，也並不知道查理有沒有在致敬它。 王昊鷺

《戲假情真》1985（《戲假情真》劇照）

但無論如何，王昊鷺也是因為對於黑白老電影的喜愛，而獲得執掌《黑鏡》的機會。

放棄做投行女被英瑪褒曼擊中

才氣橫溢，又懂得和中西方文化的貫通相處，王昊鷺的成長道路並不是大女主的逆襲，她甚至自己也有不斷在發掘自我，需要真實面對自己的過程。

王昊鷺出生在江蘇，因為父母的工作，她從小都是在大學校園成長起來，「身邊都是教授、博導這樣的理工科高知」。

從9歲左右，她就開始看很多電影，甚至去看花絮，琢磨電影到底是怎麼拍出來的。她內心裏喜歡藝術，但在中國傳統家庭和大環境的學習壓力下，她必須裝出一副喜歡數理化的樣子，把自己最渴望的東西一直壓在心裏，不敢去承認，也不敢去妄想，「這距離我太遠了」。

王昊鷺是傳統意義上的學霸，本科考上復旦，只讀了一年，就選擇去美國就讀政治學與經濟學。畢業後，跟多數優秀學生的路徑一樣，她在香港進入投行工作，成為讓人羨慕的金融職場精英。

但是，她總覺得不開心，這不是自己真正想要生活。她唯一可以探出頭「呼吸」的機會，就是加班到凌晨，回到家還能再看一部老電影。她喜歡看非常經典的老片，甚至是黑白片，

「我最喜歡的是英格瑪·伯格曼（Ingmar Bergman；港譯：英瑪褒曼）的電影，商業類型片會看，但看完之後沒什麼印象了。」



直到她看到英瑪褒曼的《假面》（Persona），自己就像被一顆子彈擊中，她內心太多的衝動和想法，都被大師刻畫下來。那個瞬間，她突然覺得沒必要繼續隱藏自己，應該勇敢地去做自己。

《假面》1966（《假面》劇照）

於是，25歲的時候，她選擇了辭職，並且承認了內心的真實渴望，要成為拍電影的人。帶着自己存下來要讀商學院的錢，還有家人的支持，王昊鷺開始經歷從零開始的漫長摸索期。她去在歐洲的佛羅倫薩、布拉格等地就讀短期的電影課程，「就是那種交了錢就可以讀的那種」。

她用一天半時間，嘗試在香港拍攝了第一部15分鐘的短片，後期也都是自己完成的，獲得了東京Short Shorts Film Festival電影節的邀請。

再進入NFTS英國國立電影電視學院攻讀導演系碩士，才開始兩年的系統導演課程學習。畢業作品《懷孕的大地》在歐洲多個電影節上獲獎，被認為「東方氣質的克制和暴力」。

《懷孕的大地》2019（《懷孕的大地》劇照）

畢業之後，王昊鷺的第一份工作是擔任英劇《超時空奇俠》（Doctor Who）的導演。2023年，又拿到了《死屍四時四幹探》（Bodies）的工作機會，擔任第5集到第8集的導演。

「我在歐洲遇到的電視導演，他們很多都是拍廣告片出身，或者高端的電視節目，很少涉及電影尤其是藝術電影，對此好像也不太感冒，像我這樣的影迷非常少。」



王昊鷺接到《黑鏡》的面試機會，在跟執行製片Jessica Rhoades聊天時，她提到自己非常喜歡黑白電影，尤其是伯格曼、費里尼的作品，「當時對方的表情讓我覺得在說：你這個老古董。」

實際上，對方是覺得很巧，因為新一季中正好有一個故事與黑白電影有關，就是《白日夢飯店》。「當時他們正在談另外一個導演的檔期，是美國的導演。」最後因為這位男導演的檔期對不上，機會才落到了王昊鷺的頭上。

在白人男性世界裏 戳中偏見和虛偽

在國外待了近二十年，先生是比利時人，王昊鷺內心仍保留了中國的文化。作為一個中國女性，一個職業導演，她能感受到一些無形的壓力，要對付比白人男性更多的偏見和誤讀的目光。

在美國讀政經專業的時候，她就經常跟同學們展開辯論，「我會告訴他們，你們並不了解我們的國家和文化。」

做了導演入行之後，無論在英國還是好萊塢，不少四五十歲的男性，會有一種高高在上的視角，比較固執。

作為新人導演，尤其是女性跟他們在溝通時會感受到壓力，他們會挑戰你，質疑你的能力和專業。 王昊鷺

在英劇《死屍四時四幹探》中，王昊鷺將鏡頭對準了產後抑鬱的母親，加入了很多個人化視角的表達。

比如，她曾經拍過一段核彈爆炸之後，一個少女在城市中奔跑，直到核輻射將她的面破壞成X光片的效果……但這樣的鏡頭會被認為與劇情關聯不大，而被拿掉。

「《死屍四時四幹探》還是一個非常男性視角的作品，很類型化，他們追求的是情節的效率，人物很強的關係。」



《死屍四時四幹探》2023（《死屍四時四幹探》劇照）

為了工作的順利，王昊鷺不能硬頂，她需要想一些辦法、和技巧去溝通。在拍攝《黑鏡》中，查理不准她動劇本的故事框架和台詞，但《白日夢飯店》有那麼多感受同頻的女性，讓她覺得這一趟愉悦的「旅程」。

身處兩種文化的撞擊中，王昊鷺不得不接受白人男性統領的西方文化的評判；而另一方面，也正因為拉開了距離，她又有機會去審視，東方文化下的女性議題，比如成長，比如婚育。

《黑鏡》第七季上線後，王昊鷺的名字開始被一些人記住，國內電影行業也開始與她接觸，「但是我剛生了娃，沒辦法很快投入到工作。」

其實，王昊鷺手頭一直在寫一個劇本，也是她最初的電影夢，講述一個中國女人嫁到西方國家的生活經歷。

「裏面會有女性的視角、華人的視角，我想這個故事出來後，西方白人應該不太想看到，它會比較尖鋭地戳中某些偏見和虛偽。」



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