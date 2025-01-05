唔好再爛好人　擺脱討好型人格　擁有被討厭勇氣才能找回真實自我

在一段人際關係中，我們本來就會對他人好，以維持一個和諧的相處。但要是希望通過自己的行為來得到他人的喜歡，那就變成討好了。



很多時候，我們或許會因為自身的性格或曾經的遭遇，漸漸地塑造了討好型人格而卻不自覺。簡單來說，討好型人格就是大家口中普遍所說的「濫好人」，擅於隱藏自己的情緒或想法，以迎合他人的要求，滿足別人對自己的期待。討好型人格最常見的現象就是——不懂得拒絕他人的請求，因為害怕會被討厭。

舉例來說，當別人要求幫忙時，討好型人格的人無論多忙也好，也會一力承擔對方的請求。你可以對別人好，但在這樣沒有給予自己一個適當的界限時，就促成了討好型人格的形成。日後，別人甚至還可能會對你的幫忙當成了理所當然，那就變成了一種無法阻止的循環了。所以，我們應該如何擺脱討好型人格的習慣呢？

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3個日常習慣教你擺脫討好型人格（pexels@Riccardo；01製圖）

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懂得適當的拒絕，學會說「不」

想要擺脱討好型人格，第一步就是學會適當地任性。為自己設定界限，對於無理或無法完成的要求也可以拒絕，要記得——最終的選擇權該由你自己決定。如果那是你不想做的事，別人總會理解你的拒絕。要是因為你的拒絕而翻臉或批評的，那也是個機會，讓你見識到對方是否值得你在乎了。

比起別人的看法，更重要的是聆聽自己的內心

其實我們本來就無法討好所有的人。每個人的成長背景不同，塑造的性格和價值觀也有所不同。所以，你不需要太在意別人的看法，而你真正該在乎和「討好」的只有你自己。畢竟這是你的人生，要是連你自己都不喜歡自己了，那還有誰會真正地喜歡你呢？

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了解自己的價值，增強自信心

討好型人格的形成通常都是因為自卑的內心使然，而漸漸地失去了原本的自己。因此，我們應該懂得自己的價值，找回自己的主見，更不需要盲目地跟從他人。當你建立了自信，別人也會因為你的魅力而欣賞你了啊！

不愛你的人不值得你的討好，愛你的人更不需要你的討好，來維持這段關係。希望大家閲讀後，能夠懂得觀察自己是否有着討好型人格，擺脱卑微的姿態，勇於表達自己的想法和情緒，這才能夠讓他人、甚至是你，了解到最真實的自己！

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