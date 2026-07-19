不要和有3種特點的人當朋友　警惕愛抱怨者　避免被負面情緒影響

交友應該「慎選」，尤其是擁有某種負面特徵的人們，一名美國特勤局前特工警告說：「絕對不要和擁有這3種特點的人當朋友，否則有可能會毀了你的人生！」這名前特工Evy Poumpouras，如今是一名評論員、記者和作家，她是在BBC Maestro的節目中分享自己的觀點。



根據《Mirror》報導，擁有哥倫比亞大學法醫心理學碩士學位和新聞學碩士學位的她，也曾經在美國國防部測謊研究所接受過培訓，她表示，需要關注的3種人為：

戲劇性的人

很多衝突的人

很多抱怨的人



Evy說，有些人總是喜歡帶來很「多戲劇性」局面，「總是有事情發生，總是有事情出錯，他們總是身處於某種事件之中，或許你會想，那不關我的事，不是我的drama，但你錯了。」她表示，drama是會傳染、影響到身邊的人，「如果他們本身是座火山，別人也會遭殃，當他們的事件牽涉到你，就會困擾到你。」

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針對「有很多衝突」的人，她解釋說，有一類人總是和其他人「有問題」，「他們總是牽涉進某種衝突或糾紛中，他們會告訴你，他們也不想要糾紛，不想要和別人起衝突，但卻總是這麼做，因為就是他們創造了這種行為模式。」

有關「抱怨」方面，Evy表示，在美國特勤局，沒有人有時間聽取他人的抱怨，也沒有人想知道或在乎，

因為我們有要事要做，抱怨者不想要承擔責任，也不覺得自己有問題。

她說，就算你擁有人生目標，並想努力到達那裏，但這種抱怨心態會阻止你這麼做，「知道為什麼嗎？因為是這傢伙的錯，是那個人的錯，是別人造成我的局面，我無法控制一切。」

她的說法也引起不少網友共鳴：

「你說的很有道理」

「謝謝你分享的智慧」

「抱怨者會帶來自戀心態」

「我就是三者為一體」

「遠離負面源」

「這種人會吸收你的能量」



但也有人認為：

「每個人多少都有這些特性，你要怎麼遠離他們？」

「有些人總是喜歡扮演受害者」

「抱怨無法解決問題」

「我要怎麼遠離我自己？」



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