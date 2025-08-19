15個肢體、語言細節教你洞察身邊人　說話太快者一般愛掌控他人

成長的路程每個人都不一樣，人情世故這回事並不是每個人都能學會的，有些人活到五十歲了一樣都未必能滲透。



年輕時，我們遇到某個人可能會覺得和對方接觸非常不舒服，卻又不明白為什麼。直到我們接觸社會更多，才知道是因為心裏的第六感/直覺傳遞的真實訊息，讓我們知道對方在偽裝。

以下這些言行舉止，看似細微，但卻足以泄漏對方的一舉一動，普通人可能還看不懂，如果你已經浸透這個江湖，那麼你肯定看得懂！

深度解析15個微妙的肢體語言

1. 一見到面就會滔滔不絕地說話，不管旁人的想法，有些人可能覺得很煩，但多數沒什麼心機。

2. 第一次見面不是和你握手或打招呼，而是對你上下打量的人，大部分都是勢利眼，因為連基本的尊重和禮貌都沒有。

3. 當我們與他人合作項目又或者生意時，特別要留心，留心那些衣着奢侈浮誇，全身上下都是穿着名牌的人。這是因為只有本身沒有實力，所以才要靠這些外表顯得自己有料。

4. 經常將自己對未來過份焦慮、彷徨而一直停滯不前，但這類人最大的問題是懶得做出改變。

5. 另一半或較親密的人在你面前將手機倒扣，那麼對方的手機或者心裏有事情隱瞞着你。

6. 說話太快的人，大部分都是喜歡掌控他人的人，希望可以當團體中的領袖。

7. 客套話是為了保持距離，一旦對方不在對你說客套話，那麼代表對方已經要和你交心了。

8. 能夠自己開自己玩笑的人，基本上都是情商極高的人。

9. 可以輕易、想都不用想就稱讚他人、認同他人優秀的人，自己的生活多數都過得不錯。

10. 想要深入了解一個人，需要知道的不是對方喜歡的是什麼，而是對方討厭什麼。

11. 一開口就是「我認識誰」、「我身邊有個超厲害的朋友」的人，多數都沒有什麼真本事，需要沾他人的光環來提高自己的地位。雖然如此，這類人也比較單純，容易上當被騙，但也容易看透。

12. 經常都在睡夢中的人，又或者睡眠時間比普通人長的人，基本上他的內在都很孤單。

13. 與人交談時，我們都會正視他人的眼睛，以表示尊重。但如果對方在說話時，其中一個眼睛微微地眯了起來，那麼代表對方心裏有不屑。

14. 先將醜話和最現實的話說在前頭，而且能讓你有足夠空間去慢慢思考與做出選擇的人，一般上都是值得信任的人。

15. 經常都在埋怨的人，通常都聽不進其他人的話，無論如何開導都只是徒勞；真心想要做出改變的人，會自動減少埋怨，甚至停止埋怨。

每個人都有懵懂的時候，這15點能點醒你在你身邊的人是個怎樣的人，讓你更懂得人情世故。

