由細到大都做「乖女孩」？女人該將野心和自私寫上臉　大膽愛自己

什麼是野心和自私？



野心，是你對未來的渴望；自私，是你對自己的愛。

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6大原因女人要自私並有野心（IG@tvn_drama；01製圖）

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野心和自私

說起這些詞，總有人覺得負面，好像野心是過分追求，自私是無情冷漠。但你有沒有想過，所謂的乖女孩標準，為什麼總讓你感到委屈和疲憊？

大多數女孩從小就被教育要懂事、顧全大局、少說自己的想法。可現實是，太乖的人，反而容易被忽略，被利用，甚至被定義。所以，請你勇敢一點，把野心和自私大方地寫在臉上，這並不是壞事，而是一種高級的生活態度。

為什麼女孩要有野心？

1. 野心讓你更清晰目標

野心不是貪婪，而是你清楚自己要什麼，並且願意為此努力。你可以渴望升職、想賺更多錢、想去更大的舞台。別因為別人一句太有野心就退縮。你的夢想不需要別人批准。

2. 野心給你掌控感

有野心的女孩，人生從不會被別人推着走。你主動做選擇，主動承擔後果。就算遇到挫折，你也能更快站起來，因為這是你選擇的路。

3. 野心讓你散發魅力

一個清楚自己想要什麼的女孩，自帶一種吸引力。因為你不再猶豫、不再迷茫，別人看見你，都會被你的堅定打動。

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適當的自私，反而是一種智慧

自私聽起來不討喜，但合理的自私，是懂得如何保護自己、優先自己。

1. 學會拒絕別人

不是所有要求你都必須答應。對無理的請求說不，才能讓你的時間和精力用在更重要的地方。

2. 優先自己情緒健康

你不是別人的情緒垃圾桶。學會劃清界限，給自己留空間，先照顧好自己的感受，才有餘力去關心別人。

3. 愛自己，才有人愛你

當你對自己有足夠的愛與重視，別人自然會學着尊重你。你就是自己的底氣和後盾。

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大膽做自己，生活才能翻盤

別再擔心別人會怎麼想！那些勇敢活出自己的人，才是人生贏家。

從今天起：

追求你的夢想，不必低頭。

保護你的界限，不必妥協。

優先自己的幸福，不必委屈。



把野心和自私大方地寫在臉上，不是為了取悦世界，而是為了讓自己活得更有力量、更有底氣。人生那麼短，你要活成自己想要的樣子，而不是別人期待的模樣。女孩，勇敢一點，因為你的光芒，只有你自己能點亮！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】