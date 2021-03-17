台灣3大性價比高手袋品牌推介　平民價買到媲美CELINE質感手袋？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-17 10:41

小資女手袋推介｜Chanel、Dior、CELINE等名牌手袋價格昂貴，令小資女買袋前總是卻步。可幸近年輕奢品牌，如CHARLES & KEITH、JW PEI和PEDRO等相繼堀起，價錢不但相當親民，更深受學生黨的歡迎，以致街上頻頻撞款。若小資女想入手款式設計具個性又不易與人撞款的手袋，可參考以下台灣小資女私藏的3個高性價比的小眾品牌，以親民價入手媲美高質感款式的名牌手袋。

【PIXY】 設計風格多元化 價格親民多買也不會心痛（價格：約HK$300-$420 ）

PIXY是一個成立於2002年的台灣品牌，而品牌主打推出高質感外觀，更兼具收納實用性的手袋。(pixy.accs@IG)

PIXY是一個成立於2002年的台灣品牌，早期還流行Yahoo拍賣時，PIXY手袋的銷售量已名列前茅，加上手袋定價非常親民，只需要約HK$300-420元便可入手一個，在台灣以至東南亞地區，亦深受小資女的歡迎。

PIXY以「美好的小配件，讓精彩旅程發生。」（It's the little things that make life big.）為理念，視手袋作為整個造型的點綴，而PIXY推出的手袋不但擁有高質感的外觀更兼具收納實用性，從設計簡約的Tote Bags、時尚感到的水桶包、設計媲美名牌的馬鞍包也應有盡有，加上手袋配件、款式與顏色選擇多，相信可滿意不同風格的女生選購，而且品牌亦提供直送香港服務，運費NT$250 (只需約HK$69)，非常方便。

▼▼▼【PIXY手袋款式推介】手袋價格親民，多買也不會心痛！(按圖看)▼▼▼

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【ROBINMAY 】設計具大牌風格 媲美名牌手袋平價替代品（價位：約HK$300-$680）

ROBINMAY推出的「慢活音符手提包」款式外型與日本女生IG熱捧的CELINE Mini Tote非常相似。(robinmay_tw@IG)

簡約款式手袋，往往暗藏意想不到的設計美學，搭配獨有的配色也令手袋成為流行的時尚單品，如日本女生IG熱捧的CELINE Mini Tote、Marni的風琴袋和Chanel復古化妝袋等。ROBINMAY希望女生可以「無負擔的價格」，享受如高端品牌的時尚感，推出眾多具大牌風格的設計。

ROBINMAY不同款式手袋都加入了珍珠、帆布、人造鱷魚皮和金屬鏈等的設計元素，令款式不如其他的手袋品牌般那麼單一化又易撞款，而多款手袋也隨袋附送迷你小卡袋，每個手袋包裝亦採用硬質紙盒包裝，細節感媲美名牌。ROBINMAY當中更有一款設計猶如CELINE近期大熱的Mini Tote，線條流暢用色搭配簡約又不失質感，更附送小卡袋，價錢卻只需要約HK$323，比起萬元級的CELINE平足足一大截，難怪成為台灣小資女私藏的手袋品牌，性價比極高！

▼▼▼【ROBINMAY手袋款式推介】設計媲美大牌價錢卻平一大截？▼▼▼

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【LIPPY Accessories】設計獨特不易撞款 (價格：約HK$320-$600）

LIPPY Accessories所有的手袋的名字，也是以女性的英文名來命名。(lippy.accessories@IG)

LIPPY成立短短的6年，便成為台灣女生日常必備的手袋品牌。手袋以歐美風格為主，而每款手袋名字，也都以女性的英文名來命名，象徵每款手袋切合不同個性的女生。

當中LIPPY手袋的巴黎假期、波希米亞、法式女伶及美式街頭4大系列，加入了流行的流蘇、刺繡、動物紋理為手袋細節的點綴，讓手袋設計風格突出俐落，給合駝色、灰色和黑色等百搭易襯顏色，日常實用性高。香港訂單買滿HK$850，便可享受免運費配送服務。

▼▼▼【LIPPY手袋款式推介】以歐美風格為主，百搭易襯日常實用性高▼▼▼

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