台灣3大性價比高手袋品牌推介　平民價買到媲美CELINE質感手袋？

撰文: 黃伊玲 最後更新日期: 2021-03-17 10:41

小資女手袋推介|Chanel、Dior、CELINE等名牌手袋價格昂貴,令小資女買袋前總是卻步。可幸近年輕奢品牌,如CHARLES & KEITH、JW PEI和PEDRO等相繼堀起,價錢不但相當親民,更深受學生黨的歡迎,以致街上頻頻撞款。若小資女想入手款式設計具個性又不易與人撞款的手袋,可參考以下台灣小資女私藏的3個高性價比的小眾品牌,以親民價入手媲美高質感款式的名牌手袋。

【PIXY】 設計風格多元化 價格親民多買也不會心痛(價格:約HK$300-$420 )

PIXY是一個成立於2002年的台灣品牌,而品牌主打推出高質感外觀,更兼具收納實用性的手袋。(pixy.accs@IG)

PIXY是一個成立於2002年的台灣品牌,早期還流行Yahoo拍賣時,PIXY手袋的銷售量已名列前茅,加上手袋定價非常親民,只需要約HK$300-420元便可入手一個,在台灣以至東南亞地區,亦深受小資女的歡迎。

PIXY以「美好的小配件,讓精彩旅程發生。」(It's the little things that make life big.)為理念,視手袋作為整個造型的點綴,而PIXY推出的手袋不但擁有高質感的外觀更兼具收納實用性,從設計簡約的Tote Bags、時尚感到的水桶包、設計媲美名牌的馬鞍包也應有盡有,加上手袋配件、款式與顏色選擇多,相信可滿意不同風格的女生選購,而且品牌亦提供直送香港服務,運費NT$250 (只需約HK$69),非常方便。

▼▼▼【PIXY手袋款式推介】手袋價格親民,多買也不會心痛!(按圖看)▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

【ROBINMAY 】設計具大牌風格 媲美名牌手袋平價替代品(價位:約HK$300-$680)

ROBINMAY推出的「慢活音符手提包」款式外型與日本女生IG熱捧的CELINE Mini Tote非常相似。(robinmay_tw@IG)

簡約款式手袋,往往暗藏意想不到的設計美學,搭配獨有的配色也令手袋成為流行的時尚單品,如日本女生IG熱捧的CELINE Mini Tote、Marni的風琴袋和Chanel復古化妝袋等。ROBINMAY希望女生可以「無負擔的價格」,享受如高端品牌的時尚感,推出眾多具大牌風格的設計。

ROBINMAY不同款式手袋都加入了珍珠、帆布、人造鱷魚皮和金屬鏈等的設計元素,令款式不如其他的手袋品牌般那麼單一化又易撞款,而多款手袋也隨袋附送迷你小卡袋,每個手袋包裝亦採用硬質紙盒包裝,細節感媲美名牌。ROBINMAY當中更有一款設計猶如CELINE近期大熱的Mini Tote,線條流暢用色搭配簡約又不失質感,更附送小卡袋,價錢卻只需要約HK$323,比起萬元級的CELINE平足足一大截,難怪成為台灣小資女私藏的手袋品牌,性價比極高!

▼▼▼【ROBINMAY手袋款式推介】設計媲美大牌價錢卻平一大截?▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

【LIPPY Accessories】設計獨特不易撞款 (價格:約HK$320-$600)

LIPPY Accessories所有的手袋的名字,也是以女性的英文名來命名。(lippy.accessories@IG)

LIPPY成立短短的6年,便成為台灣女生日常必備的手袋品牌。手袋以歐美風格為主,而每款手袋名字,也都以女性的英文名來命名,象徵每款手袋切合不同個性的女生。

當中LIPPY手袋的巴黎假期、波希米亞、法式女伶及美式街頭4大系列,加入了流行的流蘇、刺繡、動物紋理為手袋細節的點綴,讓手袋設計風格突出俐落,給合駝色、灰色和黑色等百搭易襯顏色,日常實用性高。香港訂單買滿HK$850,便可享受免運費配送服務。

▼▼▼【LIPPY手袋款式推介】以歐美風格為主,百搭易襯日常實用性高▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

同場加映:【按圖看】Jennie竟為它棄CHANEL不用?「5大韓國設計師小眾品牌」是韓星同款推薦(延伸閱讀)▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

【按圖看】:法國不只有CHANEL、LV……巴黎女生私藏3個地道小眾手袋品牌(延伸閱讀)▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

【按圖看】小資手袋︱日本4個大熱手袋品牌 RODE SKO更被稱「結衣包」?(延伸閱讀)▼▼▼