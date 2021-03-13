撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-13 22:00

66歲金燕玲不但曾4度奪得香港金像獎的最佳女配角，更兩度獲得台灣金馬獎的最住女配角，演技爐火純青，更被封「配角天后」。金燕玲演藝生涯猶如康莊大道，總能獲得亮麗成績，但金燕玲的人生，情路卻走得比常人迂迴曲折，曾為愛情捨棄麵包，卻換來2次的婚姻失敗，身體更失健康兩度確診患上癌症。幸好在人生紊亂之際，金燕玲遇上同性密友蘇施黃（阿蘇），敢活又敢愛的傳奇人生，叫眾人拍案叫絕。

66歲金燕玲多次奪得香港金像獎最佳女配角，事業成績亮麗的她，人生卻比別人難走。（黃國立攝）

金燕玲的演藝生涯長達40多年，但屈指一算幾乎沒有當過主角，但凡她是出演的每一個配角角色，金燕玲總能輕易偷走觀眾的目光，例如《踏血尋梅》、《一念無明》等電影，金燕玲老練的演技亦令她渾然散發吸引力。但原來年輕時的金燕玲，嚮往被愛情滋潤，一心只想當一個好妻子，從沒有想過好妻子當不成，反倒意外成位一位好演員。

曾視結婚為人生目標為選愛情棄麵包 成就對方卻迷失自我

金燕玲憑《踏血尋梅》在2016年時第3次獲得最佳女配角殊榮，得獎時她激動落淚，更公開感謝同性密友蘇施黃（阿蘇）。（黃國立攝）

在金燕玲少女期情竇初開時，結婚嫁人成為人妻更曾是金燕玲的人生目標，或許從小在傳統家庭的背景影響下，金燕玲只想找到一個好歸宿：「我一心一意，就想結婚。」而願意要愛情不要麵包的金燕玲，有指她19歲時認識彩蝶軒的老闆梁廷斌，只21歲時便嫁給對方，那時金燕玲更隨對方到英國生活，並選擇暫居幕後。

當一個女人連自己都迷失了，試問又怎會有趣呢？還怎麼去吸引男人？ 金燕玲

年少輕狂不懂愛，以為當初的甜言蜜語可延伸婚姻的愛情火花，甚至以為事事服侍周到便是維繫愛的表現。金燕玲曾接受內地傳媒時提到：「我是那種會斟茶遞水，連拖鞋都會拿給老公的人。」甚至會為對方而放棄自己吸煙的習慣：「純粹為了遷就他。他不喜歡的，我就不做，漸漸完全沒有了自我。」失去自我的金燕玲如一個沒有靈魂的人，也漸漸失去吸引力，金燕玲的第一段婚姻只維持6年便宣布離婚。

在英國無以為家的金燕玲，選擇回流香港拍劇，慢慢磨練演技待人賞識，而金燕玲努力亦獲得回報，後憑《地下情》、《人民英雄》和《獨立時代》獲得最佳女配角之名，而事業發展不錯時，35歲的金燕玲又遇到愛情選擇題，她一如以往般選擇愛情，但終究金燕玲便是逃不開離婚的惡夢。

【按圖看】金燕玲獲封「配角天后」，多年來出演的角色總是令人過目不忘！▼▼▼

兩度離婚受挫仍信愛 60歲中途遇上同性密友：愛情無分性別

金燕玲與蘇施黃（阿蘇）成為伴侶同居多年，直到60歲時金燕玲首度剖白與蘇施黃的感情。(ah_so_good@IG)

金燕玲與第2任丈夫Robert Wong是「先有後婚」，對方因遠赴英國開設律師事務所，所以金燕玲再度為愛情，再次放棄如日中天的演員事業。但這一段長達16年的婚姻，金燕玲曾在訪問坦言兩人早貌合神離，後期丈夫更有了第三者，為了女兒經過一段長日子的掙扎，但沒有愛的情，離開或許是最完美的結果。

我好介意人點睇我，我從來無諗過最後會同一個女人一齊，但阿蘇感動咗我。 金燕玲

金燕玲年輕時，總為愛情棄麵包，兩度的婚姻受挫令她有一段日子非常抑鬱，經濟亦十分拮据，可幸身邊有一班密友如關之琳、關錦鵬和張叔平等人的暖心陪伴，支持金燕玲度過難關，但要說到陪伴得最多，還是感情遠超乎朋友關係的蘇施黃（阿蘇）。

金燕玲與蘇施黃（阿蘇）成為伴侶同居長達近16年，直到60歲時金燕玲首度剖白與蘇施黃的感情，間接承認戀情。金燕玲曾在《1圈圈星光背後》訪問中坦言，兩人感情一切由被動開始，一起原因只是蘇施黃可提供一個「家」與照顧。但由友人昇華去愛情，更要放低他人的介懷的目光，要做到坦然無懼的愛情之先，自己足足花了近6年時間，才明瞭兩人之前的情誼。

惜你嘅人，無論係方、圓、黑定白，都喺無分別。 金燕玲

金燕玲當時在黎燕珊主持的有線節目《往事．並不如煙II》中透露與蘇施黃之間的感情，令她明白到真愛，原來無分界限。當遇上一個願意花心機、真心去愛惜自己的人，性別並不能阻礙感情的發展，而後來金燕玲兩度確診患上癌症時，蘇施黃亦陪伴在則照顧金燕玲，甚至曾說要賺兩億元讓金燕玲好好過下半生，加上那盡在不言中的照顧，無疑就是另一種愛情語言。或許金燕玲曾經執著成好妻子的夢想，在意外之地終究遇上她所渴求的愛情，在崎嶇不平的人生路上，收獲一段難能可貴的幸福。

【按圖看】金燕玲與蘇施黃（阿蘇）成為同居密友10多年，感情猶如伴侶一樣？▼▼▼

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