Taylor Swift 8大金句撫慰人心　用自身經歷給你力量陪伴走過低潮

2006年以鄉村歌手身份出道的Taylor Swift，透過一次又一次的音樂魔力，成功征服全世界，成為舉世聞名的樂壇天后，最新專輯《The Life of a Showgirl》更不斷刷新樂壇記錄。



我們也整理出她曾說過的8大勵志金句，給大家力量並陪伴我們走過艱辛的人生道路。

Taylor Swift 8大勵志金句盤點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Taylor Swift 8大勵志金句（01製圖；IG@taylorswift）

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1. 做你自己，因為沒有人能比你更好

Taylor Swift曾在多次公開訪談與粉絲活動中反覆提到：「Just be yourself, there is no one better」，她一出道就爆紅，但也因此從出道就不斷被比較、被質疑，但她還是選擇忠於自我，這句話也提醒我們，迎合他人只會失去方向，真正的價值來自接受自己的獨特性，當你不再模仿別人，反而能找到屬於自己的位置與力量。

2. 人不一定會一直在，但音樂會

每個人從出生都會接收到身邊的人來來去去的無常，而Taylor Swift也曾在接受《60 Minutes》專訪時，提到：「People haven't always been there for me, but music always has」，展現出她在孤單中，如何靠熱愛撐過低潮，也提醒著我們，每個人都需要一個能陪伴自己的事物，可能是創作、夢想或信念，當外界不理解你時，那份熱愛會成為你最穩定的依靠。

3. 不了解你的人，沒有資格定義你

Taylor Swift從鄉村歌手出生，一路經歷各種大風大浪，才一步步成為舉世聞名的樂壇天后，面對社群媒體的各種質疑與批評聲音，她也正面回覆：「You are not the opinion of someone who doesn't know you」，即使曾被大量誤解，但她選擇不讓陌生人的評價左右人生，這提醒我們，要分清「建設性建議」與「無意義攻擊」，把能量留給真正重要的人。

4. 不管人生發生什麼事，都要善待他人

Taylor Swift在2012年到2014年舉辦世界巡迴演唱會時，對粉絲們說過：「No matter what happens in life, be good to people」，Taylor Swift解釋，成功或失敗都可能改變一個人，但善良是一種選擇，她相信品格比成就更能代表一個人，這句話也鼓勵我們，在低谷時不怨恨，在高峰時不傲慢，因為善良才會讓你走得更長遠。

5. 嘲笑別人熱情的人，才是真正糟糕的人

Taylor Swift可以說是演藝圈做自己代表之一，不同年紀喜歡什麼曲風就創作、喜歡一個對象就公開約會，就像她曾經說過：「The worst kind of person is someone who makes someone feel bad, dumb or stupid for being excited about something」，以這句話捍衛「喜歡一件事」的權利，無論你的年齡或身分，熱情都不該被貶低，不需要因他人的冷漠而壓抑自己喜愛的事物，保持內心的熱情，正是保持生命力與創造力的關鍵。

6. 你會沒事的，你正走在自己的路上

出道將近20年的Taylor Swift，即使看起來一路都走在高峰，但也曾經受困於友情或感情等低潮，因此她也透過這句話勉勵自己與粉絲：「You'll befine. You're on your own path」，人生沒有統一的進度表，我們也常常被迫比較，但是不必急著追上別人，只要方向屬於自己，每一步都有意義，信任自己便是對自己最大的溫柔。

7. 無懼不是沒有恐懼，而是依然前進

Taylor Swift於2008年發行《Fearless》，被譽為是改寫樂壇的神作，她在宣傳這張專輯時，也以：「Fearless is having fears but jumping anyway」勉勵大家，真正的勇敢並非天生，而是一種選擇，Taylor Swift即使承認害怕，卻仍願意嘗試新風格與挑戰。這句話也鼓勵著我們，恐懼並不可恥，只要你沒有被它困住、只要那一步跨出去，就是成長的開始。

8. 願意脆弱，本身就是一種勇敢

Taylor Swift在2022年時，榮獲紐約大學NYU榮譽博士學位，並在當屆畢業典禮上發表演說，其中有一句話也讓大家很有感，她說：「You are brave enough to be vulnerable」，強調展露自己的脆弱並不是軟弱，而是對自己的信任與誠實，這句話也提醒我們，敢於表達感受，才能建立真正的連結，也更接近內心的力量。

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