張鈞甯出道20年演藝蛻變之路：我的自信是透過努力我可以做到

張鈞甯41歲了，被譽為「台灣第一氣質美女」的她，出道20年，幾乎零緋聞，「真誠乾淨，內外兼修」，是網友給她最多的評價。



近年來，她嘗試了一系列複雜、破碎的角色，從痛失愛人的抑鬱症警官、智力障礙人士、瘋癲無情的惡女，到電影《默殺》中極度壓抑的母親，她一直在突破舒適圈，挑戰和自己「反差」很大的角色。

她20歲出道，23歲和言承旭出演《白色巨塔》，28歲重返校園，一年後拿到法律碩士。但這份「優等生」腳本並非與生俱來，她説自己是一個「工作狂」，把每10分鐘都安排得滿滿當當，學英語、跑步、打坐、練瑜伽。在娛樂圈熱衷打造「鬆弛」人設的當下，她卻坦言自己「容易緊張」，晨跑17年，從不怠慢任何一場工作。

7月初，我們在北京見到了張鈞甯，就在前一天，她進行了20場宣傳活動，凌晨3點半收工，隔天早上還是準時起牀陪媽媽一起吃早餐。她不畏懼冒險和犯錯，「對我來説，白紙一張的人生會是很狼狽的」。她更看重每一步微小的努力，她的口頭禪是「慢慢來」。

我的自信不是我有多棒，而是透過努力相信自己，我做得到。 張鈞甯

一条撰文：韓嘉琪 一条責編：陳子文

台灣氣質女神張鈞甯出道20年，快來看她如何在緊張和壓力下仍能在演藝路上屢戰自我，保持不斷前進的動力！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 鬆弛的反面

張鈞甯緊繃了半輩子。出道20年，她還是沒有女明星的「自覺」。女明星應該氣定神閒，豔驚四座，但她仍有很多細小的慌張，在角落裏偷偷「深呼吸」，手心冒汗。

上台演講前，她還是會覺得「很要我的命」。兩年前，在一場女性力量分享大會上，她被邀請分享自己的成長經驗，雖然提前練習了很多遍，但一上台，緊張急促的氣息沒能逃過話筒的「放大效應」，但壓力之下，她依舊邏輯清晰地講完了全場。

直到現在，她還是很怕人多的場合。不久前的微博之夜，在一羣星光熠熠的影視同行中，她感覺不知所措，「盡可能地用別人看不出來的方式在掩飾一切」。她默默觀察那些「反應很快」的人，心裏想，可不可以學到一些小技巧。

張鈞甯的「慢半拍」很早就有跡可循。12年前，她和兩位好友做客《康熙來了》，她坐在最靠邊的位置，很少發言，也不會搶話，以至於鏡頭都很少給到她。被主持人反問，她就呆呆地怔住，不知道怎麼辯解。

她説話温和，總是顧及對方的感受，談及自己的時候，會習慣性把自己的努力放到很後的位置，然後加上限定詞「一點點」。

如果回看張鈞甯的成長軌跡，你就會發現她和我們大多數人一樣：按部就班地讀書、上大學、考研，超額完成外界的期待，卻總是不太自信。她沒有過青春叛逆期，是所有人眼中的乖小孩，直到22歲時拍攝了人生第一部電影《夢遊夏威夷》，她才知道生活有「標準」之外的可能。

我之前所有的教育都是人生中有標準答案，但在那部電影裏，只要你變成了角色，你可能做什麼都是對的。 張鈞甯

表演給了她一種前所未有的自由體驗，帶着她「發瘋」，也帶她認識自我。但由於不是科班出身，「不夠好」的感覺時常尾隨着她。

2006年，她和言承旭出演醫療偶像劇《白色巨塔》，她經常因為對自己的表演不滿意，在收工後獨自落淚。這種沮喪感持續了十幾年，2016年，拍《如懿傳》，她覺得自己表現不好，就憋着自責的情緒，回酒店後大哭。

「不夠好」的感覺也讓她常年不敢鬆懈。上一次長時間的休假還是在2015年，「一年365天，360天都在工作」才是她的常態。很多明星在中年後，都找到了自己的表演舒適圈，她卻偏偏挑中那些跨度極大的角色去挑戰自己。

2023年的電影《最好的相遇》裏，她扮演一位智力只有6歲的心智障礙患者，花了半個月的時間和福利院的特殊羣體一起生活；和阮經天搭檔的電影《追緝》裏，她飾演一位重度抑鬱、想要自殺的女警官，為了演出筋疲力竭的狀態，她暴瘦14斤，開拍前索性先跑10公里；電影《默殺》中，她在學校裏體驗了一個月的清潔工，淋了「200斤的雨」，最後成功出演一位遭遇悲劇同時有着複雜人性的母親。

每次開機前，她依然會很焦慮。她的方法是，用行動去抵禦這種不確定感。她很怕自己「靜止」，就像她熱愛跑步一樣——動起來，跑起來，馬不停蹄地投入到新的工作中。

40歲之後，她終於找到了一些輕鬆的感覺。雖然還是容易緊張，但再也不像小時候，被老師點名起來，明明是背得滾瓜爛熟的課文，大腦卻一片空白。她會沉住呼吸，整理好邏輯，給自己多一些的信任。

張鈞甯也許就是「龜兔賽跑」裏那個烏龜的故事，她不是天賦型選手，但憑藉毅力，一小步一小步地向前，走完了別人都覺得不可能完成的路。

02 「我不是自律，只是做每一件自己喜歡的事」

以下是張鈞甯的自述：

昨天晚上，我媽媽來看首映，這是她第一次飛到大陸來看我的電影，她第一次覺得，你好像表演不錯。她就説，從台北到北京的距離是三個小時，鈞甯從台北到北京來發展，用了10年。

我之前説，我是一個很慢的人，很晚才找到志向。我現在也覺得，慢慢地努力前進的話，應該到任何時候，都會有一個角色適合你當時的年紀，跟你的歷練。在拍戲上，我還是會發現原來還有這樣的感受，還是有很多的可能性，它可能需要你大膽的想象。

有時候覺得角色跟演員是有緣分的，它會來找你。李涵就是這樣，她是一個校工，是一個媽媽，她從一件事的受害者變成其他事件裏的施害者。她把自己和女兒關在了一個牢籠裏面，就是守着彼此，但也非常的壓迫。

我給李涵寫了人物小傳，從她的過去寫到現在。她曾經的工作，她的前任丈夫，她什麼時候遇到陳明章（現任丈夫），為什麼在一起，再到她和女兒的一天是怎麼樣的，她們怎麼吃飯，女兒説不説學校裏的事情……所有這些細微的東西，我都會給它補起來。

劇本里的情感，我會挖的比較深。比如，媽媽在這個時候應該感受到什麼？我就去看周邊的人，從我媽媽，姐姐身上去找共同性，我發現只要當媽媽之後，所有最重要的事情都是孩子，它讓一個人的個性完全變了，可以不顧一切去保護你要保護的人，所以我就在表演裏抓了這個要點。

沒想到這個戲真的好難拍，馬來西亞很熱，有好幾場我跟傳君去的打鬥的戲，在那種特殊的建築裏，它是架高的。為了要從細縫裏透出光線，腳下面打滿了大燈，頭上是一顆真實的太陽，所以我們在拍戲的過程當中就是一個烤爐，你開始想象我是一隻烤雞，就是那麼被「蒸熟」的過程。

在表演這件事上，我可能沒有天賦，所以我很羨慕天賦。但是天賦之外，一定還是要加上努力。努力永遠是最基本的，它是不可或缺的。我是一個工作狂，我就覺得我的身體很不容易，它承受了比別人更大的時間壓縮。做演員很多時候都是很誇張的行為，打鬥爬窗，日曬雨淋，我就覺得我的軀體很辛苦，因為它這一生遇到了我。

所以我就覺得我的身體需要釋放，內在的不開心的氣是要出去的。讓情緒釋放掉，這件事情很重要。OK，現在我就放空一切，去發泄也好，打坐也好，運動也好，大量吃喜歡的薯片，要允許自己可以擺爛，可以沮喪。要忍受讓自己挫敗的過程，只要你可以接受挫敗，你不甘心，你就會有動力去改正你的問題。

大家常常説，哇，你很自律，愛運動，但我覺得我只是在做每一件我真心喜歡的事情。所以我心情很糟的時候，我可能不會選擇坐在那裏，我會想出去跑步，因為我跑完了，心情會好。

你看我為什麼表現得很正向？其實，我的底色很悲觀。我覺得世界上很多事情都是不公平的，我也覺得人生來就是受苦的，因為我們從小，就是會跌倒，會因為不小心而受傷。

因為我底層太知道這些事情都存在，所以我生活中反而是相對快樂的人。喝一個很好的咖啡，今天可以跟媽媽相處，我就覺得，啊好開心。

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03 「我不是優等生」

其實，到30歲之前我都還是很自卑。我小時候是一個極度害羞的人，不知道怎麼跟別人相處。小時候也沒有很美，看到我以前中學的照片，都不笑的，因為我不知道要讓照片看起來是笑的。我在班裏的成績是中上，不算是名列前茅的那些，所以「優等生」這個説法，是不是誤會了。（笑）

小的時候，我記憶力就特別爛。能明天考10個英文單字，我背兩個小時，然後第二天早上起來的時候可能只記了3個。老師説要寫100題，我就寫寫寫，半夜媽媽睡了，看到我説別寫了，我説不行，我一定要把它寫完。所以讀書的時候，真的是蠻辛苦的。有人問，記憶力差怎麼念得了法律？其實我都是在用邏輯記東西記東西，因為A，所以B，所以C。

台詞對我來説也不算背，因為我會把人物的線都抓透，我知道發生的事情是什麼，我知道她想要幹什麼，當我的訴求非常清楚，那些台詞都可以自然地説出來。

遇到表演，遇到跑步之後，我其實整個人的狀態是不一樣的。我去跑半程馬拉松的時候，當時我覺得一定跑不完，可是在三個月的訓練之後，我人生裏以前不敢想的事情，竟然做到了，我突破了自己。所以我發現，好像我所有的做不到的事情，它其實都有可能做到。我的自信不是說我有多棒，而是透過努力我可以做到。

我也開始在工作上追求「享受」這件事。拍《武媚娘傳奇》的時候，有一場戲是我殺了我的女婢，劇本寫的是我回到房間之後我就變壞，但我心裏的感受是，一個十幾二十歲的少女不小心失手殺了一個宮女，她得有多害怕。所以我後來演的時候，我把她的不安跟恐懼還有悲傷的東西放了多一點點，那一次的經驗讓我演得很過癮。

但在這之前，我經常是因為完美主義而把事情做好，沒有讓自己去享受。很早之前，有一個演員跟我説，你怎麼做一個好演員，就是要好好生活。當時我聽不懂，我説我每天都在生活啊，可是那個生活其實包含得很廣，包括你有沒有用心地感受每一件極小的事情。

隨着年紀的增加，你會發現很多小事，越長大你越重視。就像今早起牀陪媽媽吃早餐，我其實昨晚三點多才收工，很累，可是現在我會越來越珍惜跟她相處的每一個瞬間。

人生就是一張門票，真的很公平。每一個20歲的人，都會步入30歲，40歲。如果有更多40歲女性的角色，講述她們生活中的問題，中年危機，也就是有更多討論的時候，我們就更不害怕去面對自己踏入的這個年齡。

40歲之後，我希望能夠留下好的華語電影。這個「好」怎麼定義，我覺得是要有好的議題，要有力量感。 張鈞甯

就比如《默殺》，沉默殺人這件事情，我們在生活中常常都忽視了，在可以發聲的時候，大多數人都選擇了沉默，有的時候是因為怯懦，有的時候因為自身難保。但是當遇到校園霸凌，家暴，甚至性侵的事情，我們還要選擇沉默嗎？

我一直覺得，我們必須知道自己跟世界的關係。因為我們是社會的一份子，我們是人。一些不公的事情發生後，可能不是立刻馬上就能改變，但你聊了，有人看見了，就可以慢慢地通過行動去改變一些議題的。我們一定可以做點什麼，包括環保，女童保護，對性侵的防治，讓小朋友有好的教育，讓老年人有好的善終。

我們都可以用自己的努力，讓這個世界變得好一點點。

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