香港曼波女郎葛蘭傳奇一生：闖進荷里活　開創華語歌舞片黃金時代

「我，我要，我要你，我要你的，我要你的愛，你為什麼不走過來......」這首經典歌曲《我要你的愛》是否勾起你的回憶？唱紅這首歌曲的香港50年代傳奇女星葛蘭在8月3日安詳離世，享耆壽93歲。



葛蘭本名張玉芳，1933年生於南京，1949年隨家人遷居香港。1952年，著名導演卜萬蒼創辦的泰山影業公司招考新人，當時仍在唸高中的葛蘭以最高分獲錄取，由此踏入影壇，展開演藝生涯。

她擅長融合西洋聲樂與中國傳統藝術，能夠自如駕馭曼波、恰恰及崑曲等不同風格。1957年，葛蘭憑《曼波女郎》一炮而紅，塑造經典「曼波女郎」形象，開創華語歌舞片新風潮。1960年，她在《野玫瑰之戀》中飾演敢愛敢恨的歌女，演技與唱腔備受讚譽。此外，《青春兒女》《星星月亮太陽》等作品也是她的代表作。

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她在片中演唱的《我要你的愛》《卡門》《說不出的快活》《我愛恰恰》等歌曲傳唱至今，其中《我要你的愛》更成為華語流行音樂史上的經典名曲，被無數後輩歌手翻唱與致敬，如梅艷芳、王菲等。她的歌曲不僅被不同世代的歌手重新詮釋，也經常出現在各類音樂綜藝與致敬舞台中。

首闖荷里活打敗兩千人

1954年，奧斯卡影帝Clark Gable當年在香港拍攝荷里活電影《江湖客》（Soldier of Fortune），需要徵選一名會說英語的中國女演員飾演漁家女，葛蘭從兩千多名競爭者中脫穎而出。1959年，葛蘭應邀赴美參加NBC電視台節目「The Dinah Shore Show」，成為第一位登上美國主流電視節目的中國女演員。

此外，在2018年的荷里活電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的插曲就選用了葛蘭演唱的《我要你的愛》與《我要飛上青天》，讓新一代觀眾重新認識這位傳奇巨星。

台灣導演蔡明亮也是葛蘭的忠實歌迷。他曾在1998年的電影《洞》中使用了《我要你的愛》《卡里蘇》等多首葛蘭的經典歌曲，並在片尾以字幕向她致敬。蔡明亮認為葛蘭的歌聲滋養了他的童年記憶，也成為其電影美學中獨特的時代印記。蔡明亮曾說，在馬來西亞成長的童年，常從收音機裏聽到時代曲，其中便包括葛蘭的歌曲。

為家庭遠離名利場

葛蘭於1961年在倫敦與年長17歲的港澳富商高福全結婚。高福全弟弟高福球的太太也是影星尤敏，葛蘭和她多了妯娌關係。婚後，她逐步淡出演藝圈，直至1964年拍完最後一部電影《啼笑姻緣》後，正式宣佈全面息影，告別影壇與歌壇。

息影後，葛蘭將生活重心完全放在家庭與子女身上。此後六十餘年，她極少公開露面，近年更是深居簡出。她在2021年曾公開亮相，當時香港資深媒體人汪曼玲跟林青霞、甄珍、姚煒及鄧小宇齊聚一堂，為她慶祝88歲生日。

對於當年選擇急流勇退，葛蘭曾談及自己的想法。她說：

從前我都是演女主角，現在還有什麼角色適合我？難道去演老婆婆？既然觀眾心中我永遠是活力滿滿的曼波女郎，我寧願保留這份美好印象。

息影後鑽研梅派京劇

不過，息影後的葛蘭並未完全離開藝術。她轉而潛心鑽研梅派京劇，在傳統戲曲中延續對錶演的熱愛。1979年，她曾以精湛的京劇技藝再度證明自己的藝術生命並未因息影而中斷。

事實上，葛蘭自幼便師從崑曲泰斗俞振飛學習崑曲，兼具中西藝術底蘊。她在影壇以歌舞片聞名，退出銀幕後又回歸傳統戲曲鑽研。

孫媳婦參演《中年好聲音2》

葛蘭的孫媳婦周文馨也曾活躍於歌唱舞台。她曾參加TVB歌唱節目《中年好聲音2》，並在節目中選唱黃品源的《你怎麼捨得我難過》，獲得評審稱讚音色漂亮、基本唱功不俗。

周文馨在首輪比賽中以《Unchained Melody》一鳴驚人，成為「五燈選手」，官方視頻在YouTube上吸引超過27萬次觀看。

周文馨早在2013年曾推出個人發燒碟，其中還翻唱了葛蘭的經典歌曲《卡門》。她曾在訪問中透露，錄製《卡門》前曾向葛蘭請教意見，而這首歌也是特別送給葛蘭的作品。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】