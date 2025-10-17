葉蒨文瀟灑人生：從天后巔峰到忙碌的簡單生活　只走自己想走的路

葉蒨文今年64歲，最近和老公林子祥一起在紅館開唱。一連五場，演唱會的名字叫《白頭到老》。



葉蒨文在台上勁歌熱舞13分鐘，從kpop到經典老歌，外套一脱，露出緊緻的小腹和手臂，一頭銀髮，活力四射，身形和30年前幾無變化。

演唱會的票一早售罄，歌迷喊他們多唱幾天，他們說這是能爭取到的最長的檔期了。

葉蒨文在開唱前寫了一段長文：

永遠不要害怕變老，因為那是奇妙「進化」過程的一部分，是一份榮幸和珍貴的體驗……我們可以在獨立自主的同時，也關懷和覺知周遭的一切。

葉蒨文和梅艷芳、陳慧嫺、林憶蓮並稱為「四大天后」，伴隨着80年代香港電影和流行歌的蓬勃。她的代表作《瀟灑走一回》《祝福》《黎明不要來》幾乎人人都能哼上幾句。

19歲出道，37歲暫別樂壇，41歲復出即回巔峰，再逐漸淡出，60歲以後再登台，來去瀟灑自如。葉蒨文的每一次亮相都鮮活和明媚，她的人生際遇背後，是粵語流行樂黃金時代的衰榮更迭。

正如她的著名粉絲賈樟柯所說：「紅塵最難表達，唯Sally可呈現此中滋味」。

60歲，打羽毛球才是正經事

自2003年的《Inside Out》後，葉蒨文接近20年沒有灌錄新唱片。上一次演唱會已經是8年前，幾乎淡出歌壇。去客串其他人的演唱會，她唱完便逃：「唔同我講嘢，咁我返屋企睏覺！（別跟我講了，我要回家睡覺了）」

她一早澄清自己沒有退休。很少出來，只是不想重複過去，要等遇到喜歡的作品，做出創新的經典。

葉蒨文早就決定不再染髮，只想做「完完全全的，真正的自己」。她一頭濃密的白髮，脖子細長，四肢有肌肉線條，沒有不自然的填充感，在歲月的痕跡裏神采奕奕。她跟粉絲講：

希望你們能夠接受這樣的我，白頭髮，和可愛的皺紋!

還俏皮地說：「Lam（林子祥）很喜歡我這樣，我們看上去像雙胞胎。」

這些年她過簡單的生活，卻「忙得不得了」，朋友很多，星期一、星期五打羽毛球，星期四全天跳舞，還要去打高爾夫，忙到吃飯只給一個半鐘。「我就跟林子祥講，六點半可以跟你吃個飯，我就六點半吃到八點，就跑了。」

打羽毛球是葉蒨文的正經事。她的老師有李宗偉和周昕，球友是朱玲玲，從38歲開始堅持到現在，練到半專業水平，還會跑到長沙、珠海參賽。一開始打得很瘋，右手受傷，她想沒事還有一隻手，換左手練好了，然後左手也打傷了。有球友在羽毛球館認出她，誰知她主動找來，說看他球技好，要不要加入一起打。

近幾年，每年她都跟粉絲做名為TAP的見面會（Think Act Positive：積極地思考與行動），疫情後改成Zoom直播，直播間人不多，幾百幾千人。她在英語、廣東話、普通話裏切換，熟絡地喊老粉絲的名字，絮絮叨叨地嘮家常。她偶爾在社交媒體上洋洋灑灑寫千字長文，為一樁很小很小的事激動：去打高爾夫，竟然救了三隻小烏龜。

偶爾的「營業」時刻，幾乎都與林子祥有關。2019年，林子祥在紅磡開LAMUSICAL演唱會，葉蒨文做藝術總監，在幕後親力親為，每天排練7、8個鐘頭。粉絲跟她喊話：「不要再忙你老公的演唱會了，忙忙你自己的。」

他們的故事從情歌對唱開始

《聲生不息》的舞台上，第一個出圈的，就是葉蒨文和林子祥的粵語金曲舞台。兩個人加起來135歲，摟着彼此唱《敢愛敢做》，音域極寬，氣息極穩，不輸當年。他們的故事就是從情歌對唱開始的。

1983年，如日中天的歌手兼作曲人林子祥要錄一首叫《重逢》的歌，想找一個女歌手合唱。《少女日記》的導演楊凡引薦了葉蒨文。

葉蒨文當時剛從台灣到香港，被稱為「鬼妹」。加拿大長大，廣東話完全不會，中文差到連自己的八卦新聞都讀不懂。TVB有一年的晚宴，主持人請她玩魔術牌，因為聽不懂，她當場掉線，鄭裕玲隔得老遠給她翻譯，急得隔壁桌的成龍跑來幫忙。

於是林子祥做了她的廣東話老師，唱歌的時候她把英文字母拼注在漢字上來發音。有一天他拿給她一盒白色錄音帶，說是上廁所時作曲的。這首歌是《零時十分》，入選當年的「十大勁歌金曲」，在香港樂壇寂寂無名的葉蒨文一舉成名。

在這首歌之前，她廣為人知的形象是喜劇片裏的傻大姐，他卻挖掘了她歌聲裏甜美、靜謐的一面。是林子祥給了她事業的基礎。

雖然合作了幾張唱片，但他們的關係僅限於工作，沒有單獨吃過飯。中間更一度斷了聯繫。直到1992年，林子祥要錄一首情歌，又找葉蒨文合唱，這首歌叫《選擇》。當時林子祥和妻子分居，對方帶孩子去美國住，他一個人在香港。《選擇》之後，他時不時約葉蒨文出來吃飯。

我現在長大了，成熟了，他又有好多事發生。

葉蒨文說。

那一年的勁歌金曲頒獎禮上，葉蒨文和林憶蓮、王菲角逐最受歡迎女歌手，她手拿獎盃，穿一身紅衣，春風得意。林子祥走近她，摟着她的腰，隨着《選擇》的歌聲，兩人依偎在一起，痴痴地望住對方。

葉蒨文以前交過一個男友，他會沒收她的護照，不讓她去工作，她說她愛工作，不要成為她的負擔。也有條件很好的男人跟她求婚，承諾給她好日子過。葉蒨文的反應是：「我差點拿個鞋子去敲他。我不是要你去養我，我希望我們大家是平等，我不要去靠一個男人。」

林子祥比葉蒨文大14歲，是不折不扣的樂壇前輩。

但阿Lam就是不一樣。我跟他在一起很舒服。我們有好多好話講。

1995年，因為林子祥離婚，葉蒨文被推上風口浪尖，電台播她的歌都會被投訴。那段時間她過得很煎熬，想放下又放不下。

後來她跟張艾嘉說：「這份愛情，放棄了幾百次都有……我最受不了人家複雜，偏偏撂到你頭上，躲都躲不了。」「是Lam的堅持，他不肯放棄。」

她低調地發了一張唱片《Simple Black & White》，裏面的第一首歌《深呼吸》：「已經清清楚楚不可在一起，仍未撇撇脱脱那樣迴避你。」她深吸一口氣，去面對愛情的抉擇。次年，她和林子祥登記結婚。

他們兩個，性格截然不同。林講話小聲，家裏都聽不清他說話；葉講話大聲，中氣十足；林喜歡縫紉，沒事縫縫衣服；葉車子拋錨，自己下來換車胎。林早上5點起牀，晚上9點睡覺；葉有時中午起來，晚上9點還在和朋友喝酒。

他們給彼此足夠的空間，各有投契的異性朋友，也會分房睡。在《聲生不息》的後台，葉蒨文時時緊張着林子祥，偷跑到他身邊，「怕他靠着椅背睡着」。好友鄭丹瑞說她：「緊張一個人、緊張一件事，竟然可以如此美麗。」

80年代，闖入好時光

不管是演電影還是唱歌，葉蒨文都有點誤打誤撞。出生在中國台灣的葉蒨文，是家中獨女。外公是台灣立委成員，往來名流，家境優越。

她的獨立很大程度繼承自母親。當年她母親違背父命，私自與一窮二白的父親結了婚。4歲時，母親不想讓她在高壓的教育系統裏待着，把一家三口搬到了加拿大。

後來葉蒨文16歲在台灣拍廣告，外公舅舅反對，唯獨母親支持。她知道女兒從小喜歡在房間裏唱歌跳舞，讓女兒把握機會，去做自己想做的事。

命運的轉機發生在葉蒨文19歲那年。當時，她還在加拿大讀高中，每年暑假會回台灣外公家住。那年因為去買炸雞，被星探發現，認識了當年名聲很響的演員馬永霖，得到機會拍第一部電影《一根火柴》，而這角色原本是屬意林青霞的。

巧的是，這個電影的主題曲也找不到人來唱，於是有一天，葉蒨文被帶去見一個作曲家。那人很安靜，他彈鋼琴，葉蒨文唱。她覺得自己唱歌不行，結果被告知聲音很好，便錄了一張專輯。那人就是李泰祥。

齊豫演唱的《橄欖樹》，便是李泰祥作的曲，至今仍是華語歌謠無法超越的經典，而英文版的《橄欖樹》，則由19歲的葉蒨文演唱。這首歌收錄在她的第一張專輯《春天的浮雕》，李泰祥包辦了專輯的作曲和製作。對19歲的葉蒨文來，這是一個很高的起點。

但接下來簽唱片公司卻事與願違。葉蒨文被要求穿長裙子搖搖擺擺，故作可愛。但她的日常裝扮是吊帶背心、牛仔短褲，身材高挑又熱情奔放，喜歡的是黃鶯鶯、蘇芮和五輪真弓。被逼唱《長髮的姑娘》這種玉女歌曲，她直說：「恨死這首歌了。希望這張唱片消失。」因為太厭倦這種裝模作樣，她不肯再唱，寧可躲到家裏去唱自己想唱的。

好在後來《銀色世界》的主編王安妮，引薦葉蒨文去菲律賓拍攝《賓妹》。這是她拍的第一部港片，劇組環境很混亂，都是男人，當着她面砍了一隻豬，當時她被綁在一個柱子上，「我一直哭，甚麼髒話都罵出來。」

儘管磕磕絆絆，她還是一腳踏入了香港電影圈，緊接着踩上了香港流行音樂的黃金年代。1984年，華納唱片發行了葉蒨文的第一張廣東話專輯《葉蒨文》，收錄了林子祥作曲、林振強作詞的《零時十分》，鄭國江作詞的《將來那天》和《可能》（粵語版《是否》）。如今再看1984這個年份，和葉蒨文身邊的人，不得不感嘆時機造人。

黃霑曾分析：「香港流行音樂，成為可以代表香港普及文化的重要一環，實在是在 1974 至 1983 這十年間確立的。」80年代，香港社會經濟繁榮，失業率低於2%，市民有很強的消費力。HIFI（高品質音樂）和隨聲聽流行起來，《啼笑因緣》和《鬼馬雙星》的出現，粵語流行歌開始被廣泛接受，這使得CASH（作曲及作詞家協會）版稅收入增多，行業有錢賺，「寫歌詞的青年人，忽然多了很多。」

初期的三大詞人——盧國沾， 鄭國江，黃霑，還有新生力量林振強，潘源良，潘偉源，都在80年代迸發出極盛的創造力。林振強以天馬行空的想象力聞名，對後來的詞人影響巨大。而鄭國江在1981年寫一首詞要3000元，當時的張國榮只付得起一半。

連「你好」的廣東話都不會說的葉蒨文，恰好在粵語流行樂的十年鋪墊後，闖入了這股浪潮。

她總說自己很幸運，「這些事好像自然迎來一樣。」並非全然的客套話，確有時代的勢能在託着。詞曲的中堅力量，雄厚的製作條件都已形成，然後她走上這條吟唱情歌的路。當然不只有葉蒨文，日後和梅艷芳並稱為「四大天后」的陳慧嫺、林憶蓮，幾乎在同時步入歌壇。

當時的風潮是歌影不分家。徐克剛獨立出來做工作室，開山之作《上海之夜》就找葉蒨文。徐克很疼她，疼到鬧緋聞。拍前花了一年時間，跟她談這個片，混合她本人和角色的性格。

接着葉蒨文又跟徐克合作《刀馬旦》，和鍾楚紅、林青霞一起。她的角色直率質樸，提名香港電影金像獎最佳女主角。後來葉蒨文說自己拍得最好的電影就是這兩部。她極為勤力。拍戲不慎墜馬，傷到尾椎骨，坐着都痛，還是咬緊牙關。

內地觀眾最熟悉的葉蒨文銀幕形象，則是吳宇森導演《喋血雙雄》裏的盲女歌手。殺手周潤發走進酒吧，望住她，《淺醉一生》響起：「這心漂泊每朝每夜，多麼想找到願意相隨同伴。」

這首歌被賈樟柯用了又用，從1998年的《小武》到2018年的《江湖兒女》。他覺得葉蒨文的歌聲「江湖濃情，有情有義」。影迷戲稱：「最愛葉蒨文的男子，林子祥第一，賈樟柯第二。」

聲音靚，樣子靚，最靚的是性格

「聲音靚，樣子靚，最靚的是你的性格。不中意就直接說出來。」頭號粉絲黃霑毫不掩飾對葉蒨文的偏愛。老友汪曼玲也說她：「直率，真性情，多年沒變過。」

在台灣時，她死都不肯唱少女歌，到了香港也沒唱，凡事自己拿主意，天不怕地不怕。還是新人時，一群大牌在那講話，她才不管，也擠進去。以前上節目，主持人沒問幾句呢，她就竹筒倒豆子一股腦全給說了，連談過哪幾個男友都一個個抖落出來。

80年代同時拍幾部電影很常見，鄭裕玲、楊惠姍一口氣拍十幾部，葉蒨文就是要求一次一部。

有黑社會在我面前拍桌子，那我就（抹脖子的手勢），你把我殺了好了，go ahead（繼續）。

1991年，拍完張艾嘉導演的《莎莎嘉嘉站起來》，葉蒨文決定息影，原因是睡眠不夠。有次拍戲周潤發扛着她，她還睡着。拍戲要熬夜，唱歌總歸少點，她想要規律的生活，就把重心放在做歌手。

唱歌的時候意見比唱片公司還多，總是跟製作人黃柏高吵架。她的態度是只有自己清楚甚麼適合自己。黃霑作詞曲的《晚風》，黃柏高希望唱廣東話，葉蒨文想唱國語。黃問她，不識廣東話不識中文，怎麼知道（廣東話版）不對？她說：「唱起來不舒服就是不對。」後來兩個版本都發了，國語版的更受歡迎。

不過最有名的兩首歌，《祝福》和《瀟灑走一回》，都不是她喜歡的，虧得黃柏高勸她唱。

《祝福》本港銷量35萬張，是當年女歌手唱片之冠，橫掃了叱吒樂壇、中文金曲、勁歌金曲的12個獎項，她還去紅磡開了第一次演唱會。1991年的《瀟灑走一回》更是紅翻內地。儘管叫座又叫好，她「沒有喪失自己應有的性格」，仍說不喜歡。

對後輩的建議也是如此，不同意「聽話才是好歌手」這種說法，自己的態度最要緊。「霆鋒，就走一條自己想走的路。阿菲也是，很多人說不要她穿這麼奇怪，但這是她與眾不同的地方。」

「如果沒有人聽你，就一定要退出」

90年代末，香港電影的光景不再，廣東歌也走向衰落。黃霑直說聽不下去：「連一向是香港流行曲主流的情歌都開始變得千曲一式，十居其九在訴說分手和失戀的慘情。」1998年，唱片銷售額甚至不到1995年的一半。

巨星紛紛隕落。1993年，陳百強、黃家駒意外離世。2003年，張國榮、梅豔芳、林振強相繼離世。雖然張學友、劉德華、黎明和郭富城被封四大天王，王菲、陳奕迅、鄭秀文等人依然活躍，但終歸無法挽救頹勢。

2002年，葉蒨文最後一張粵語專輯《你聽到》（《你聽到》）

1998年，葉蒨文和華納合約到期，暫別歌壇。她搬了三次家，到處旅遊，「用很多時間認識自己的先生。」她早打定主意不會終身做這行：

如果沒有人聽你，就一定要退出。

前年林子祥演唱會最後，許久不露面的她突然登台，和老公繼子一起唱歌，攪得現場一片狂歡。唱到最後，林子祥謝幕：「明天我又做回兩蚊人（老人乘車優惠）。」

時代轟轟烈烈，她在其中寫自己的那一頁；時代逐漸沉寂，她瀟灑隱去，回到想象中尋常平淡的生活裏。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】