日本婆婆75歲仍追夢開店　照顧家人28年未放棄自己：要做喜歡的事

在許多人眼中，年過七旬或許已是該放慢腳步、享受退休生活的年紀，但78歲的東京咖啡館店主橫尾光子，人生卻仍在持續「更新」。她曾花28年先後照顧5位家人，直到送走罹患失智症的母親後，決定餘生只做自己喜歡的事。



如今，她經營咖啡館、設計熟齡服飾，在離家800公里遠的異鄉開設分店，更持續練聲樂，夢想有一天能坐在爵士酒吧的鋼琴旁唱歌。對橫尾光子來說，人生或許並不總是輕鬆，但她從未把「自己」遺忘。一路走來，她也用自己的經驗提醒熟齡世代：人生沒有太晚這回事，只要還有想做的事，就可以從現在開始。

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1948年出生的橫尾光子，是東京吉祥寺咖啡名店「お茶とお菓子 橫尾」的店主，也是服飾品牌「Chloro」的設計師。在外人眼中，她總是充滿活力，甚至面對大塊牛排，也能爽快喊出：「衝啊！」

然而，看似優雅從容的日常背後，她曾經歷一段長達28年的照護歲月。先是老爺罹病，接著奶奶中風臥床，兩人在10年後陸續過世。幾年後，她的父親腦溢血、母親失智，丈夫也在多年後病逝。

她坦言，這期間並非沒有疲憊，但在被照護絆住的時候，總會想著：「既然什麼都沒法做，那就利用這段時間學點什麼吧！」因此，當老爺頻頻抱怨「頭痛」、「腳痛」時，她便去上課學指壓、芳療，最後甚至結合按摩與芳療成立工作室。「現在回頭想想，真的很奇怪吧！但我當時非常開心。我想，或許自己很適合療癒別人。」她笑說。

橫尾光子認為，人生最大的障礙就是「照顧」，但她選擇把這道障礙轉化成自己覺得有趣的事情，最終得以跨越。「和養育孩子不一樣，照顧是看得到終點的。所以我想，這道牆一定是可以跨過的～然後就跨過去了！」

不過母親離世後，漫長的照顧旅程來到終點，她回過神來才發現，只剩下自己一個人：「那我接下來的人生要怎麼活？」她意識到，人生剩下的時間不多了：

我決定要做自己喜歡的事！

照顧家人的日子，別忘了替自己留一點時間

其實，她早在50多歲時，就曾在東京吉祥寺一帶開咖啡館，但因心力無法負荷、租約到期等因素，兩度歇店。

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即使如此，她對經營咖啡館始終帶著憧憬。原因是童年時，父親常帶她光顧喫茶店，「我吃聖代或點心、爸爸喝咖啡。」那份溫暖的回憶，成為她日後開設咖啡館的動力。

開始照顧家人後，咖啡館更成為她短暫喘息的地方。她常在離開醫院後，先到咖啡館坐一會兒，整理心情，也回想與家人溝通時哪些地方做得不好，再思考下一步能為家人做些什麼。

只是在當時，她始終找不到真正想停留的地方。許多咖啡館過於喧嘩、吵鬧，反而讓人更疲憊。因此，她想打造一個無須與他人眼神交會、能安心與自己獨處的空間。

75歲再開咖啡館，77歲迎來人生新冒險

2年前，她接受髖關節手術，一度必須拄著拐杖行動。但她不願讓人生就此停下，一看到有適合的物件，就衝動簽下租約，笑言：「雖然這年紀開店有點吃力，但要我在家一直守著電視機度日實在太難了。既然這裡剛好空著，就試試看吧！」

她以75歲之齡再次站上咖啡吧台，2025年12月更與定居島根縣松江的女兒合作，以「人生最後一次冒險」的決心在當地開設分店，延續讓人獨自喝茶、重新找回自己的理念。

而她的下一個夢想，則是成為爵士歌手——在小酒吧裡，扶著鋼琴唱爵士或法式香頌，並為此持續上聲樂課。

即使是無法實現的夢，也可以先去學唱歌，實際採取行動，這很重要吧！

照顧會結束，但夢想不能結束

回顧一路走來的人生，橫尾光子認為，照顧家人終究會迎向終點，但如果那一天來臨時，自己的人生也跟著結束，就太可惜了。

因此，她鼓勵每一位照顧者，即使每天再忙，也要試著思考「照顧結束後我想做什麼」，為自己留下想望。

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她也分享一路支撐自己的4個生活原則：

1、穿自己喜歡的衣服

病房常給人冰冷沉重感覺，因此到醫院照顧家人時，她會穿上自己最喜歡的「川久保玲」經典黑洋裝，即使闇黑風格常讓護理師嚇一跳，但她篤信衣服是有力量的。

2、進病房前，刻意微笑

過去照顧家人時，她常不自覺顯露緊繃表情，直到有一次到醫院陪病，父親提醒她「看起來好可怕」，此後她進病房前，都會刻意微笑。橫尾光子說，雖然這只是件小事，但光是這樣，就能讓周遭氣氛變得柔和，「自己的心情也會跟著改變。」

3、試著稍微抽離，用旁觀者角度看待困境

照護最容易讓人陷入情緒，即便是面對逐漸失智的母親，她也會提醒自己稍微拉開距離，以觀察者的角度看待：「哦？這次變成這樣了啊。」

她不是不在乎，而是明白：如果把所有情緒都壓在自己身上，最先垮掉的可能就是照顧者自己。

4、保留一個人的時間

就算無法擁有完整的Me Time，也能短暫去咖啡館待個30分鐘，從現實中暫時抽離，把自己放進喜歡的空間裡。也許讀書、也許發呆，但正是這樣的一段時間，讓她重新找回自己。

28年送走5位家人，橫尾光子坦言，面對老化難免有些不安，卻仍笑言：

光是忍耐疼痛也無濟於事，不如順從自己的內心去做喜歡的事。未來應該還是會面臨各種狀況，但我想「睡一覺起來又是新的一天」吧！到了早上再想，或許會覺得沒什麼大不了的。

她相信，倘若心中還有想嘗試的事，無論幾歲，都還能對明天充滿期待，「只要一直做著自己喜歡的事，就能療癒自己。」

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