愛自己的20條建議：多出去旅遊累了就休息　勇敢投資自己不後悔

現在的你，是不是還在過着那種怕被別人說「你賺很多錢嗎？」、「都有錢買新衣、化妝品了啊？」、「你賺這麼多錢，一個月給你爸媽多少錢啊？」、「都老大不小了，還沒與對象嗎」的生活？



想要買件漂亮一點的衣服犒勞自己——卻總害怕別人說自己太奢侈；剛好自己的粉底快用完了，想買個新的——怕買了之後會心疼自己的錢包；最近被工作壓得快喘不過氣了，想出國旅遊散散心——卻顧慮着自己的工作還沒全部完成。

告訴你一個事實吧：你再多瞻前顧後一點，黃花菜都涼了，還等什麼買衣服、去旅行的？

一輩子那麼長，好好犒勞自己，沒有人會覺得你做錯了的（點擊圖片瀏覽）▼▼▼

愛自己的20條建議（AI生成圖片；01製圖）

1. 口袋裏有錢，就不要不捨得花。

花在自己身上，說什麼捨不得。



2. 看到喜歡的衣服，別想到家裏的衣服還能多穿幾年。

女為悦己者容，誰敢說你錯了？



3. 出外和家人朋友吃飯，不要覺得浪費錢。

家人和朋友值得最好的！



4. 再苦再累都要記得，你還有明天。

明天又是全新的一天了啊！



5. 有事沒事，笑笑就好。

愛笑得女孩，運氣不會太差。



6. 趁着年輕，可以到外面多旅行走走。

讀萬卷書不如行萬里路，試着跳出現有的框框，可能會得到意想不到的結果。



7. 喜歡一個人，就要大膽說出口啊！

暗戀永遠不會有結果，勇敢踏出第一步才是真理。



8. 每件事情都有一個保質期，你的青春和自由亦是如此。

你永遠無法帶着20歲的心境，去看40歲的你看見的風景。



9. 不是別人的東西才是「東西」，我們自己擁有的也不差。

外國的月亮沒有比較圓，自己擁有的未必是最差的。



10. 外面的世界再漂亮，只有你沒有真正踏出你的舒適圈，再漂亮的世界也與你無關。

只有勇敢踏出第一步，才是改變的開始。



11. 覺得累了就停下來歇會兒，沒人會拿刀子在後面追你的。

你可以歇息，但千萬不要以為這就是你的終點。



12. 想哭的話就大聲哭出來，只是答應我哭過就好了。

把自己的負能量都發泄出來，明天重新微笑面對這世界。



13. 羨慕別人擁有的，那就憑自己的雙手賺回來。

一直憧憬別人手中的東西，看得再多也不會是你的。



14. 覺得不對的地方就大聲說出來，堅持自己的立場沒有錯。

你不過是，堅持自己的立場罷了。



15. 有自己的想法，就一定要表達出來。

你不說沒有人會知道你想說什麼。



16. 人活一輩子，連那一丁點的勇氣都沒有，學別人談什麼夢想。

後來你會發現，人越長越大，勇氣也越來越少。



17. 奢侈的生活那是有錢人過的，我雖然沒有大富大貴，但至少也能讓自己吃得飽穿的暖。

至少這是你想要的生活，不是嗎？



18. 你懂得不一定比別人多，但也不比別人少，為什麼就一定要怨天尤人？

永遠都有人比你好，比較不會讓你生活變得更好。



19. 你媽媽把你生下來，不是為了讓別人糟蹋你的。

我們來這世界上，是為了快樂，是為了幸福的。



20. 沒有人會責備今天的你對自己好一點，只會有人眼紅你對自己太好

對自己好，才是最重要的——對自己好一點，愧疚也會少一點，時刻謹記對自己好不是「應該」，而是「必然」。



【本文獲「Goody25」授權轉載。】